Jágr už trénuje s Kladnem. Chybí nám hráči, vysvětluje padesátiletá legenda

Padesátiletý útočník Jaromír Jágr se v reprezentační přestávce zapojil do přípravy hokejistů Kladna, kteří jsou zatím na posledním místě extraligové tabulky.

"Na led chodím proto, že nám chybí hráči. Někteří jsou zranění, další nám odjeli na reprezentační akci dvacítky. Chodím proto, aby se doplnil počet," vysvětlil Jágr.

"Jestli se cítím lépe? Necítím a ani to není potřeba. Neplánuju, že bych se v brzké době vrátil," odmítla slavná osmašedesátka, že by se blížil její návrat do zápasů.

Svůj případný návrat do extraligy Jágr podmiňuje kvalitním tréninkem. "Musel bych cítit, že jsem v mužstvu platný. A je jedno, zda budu ve třetí nebo čtvrté pětce. Pokud to nebudu cítit, tak není potřeba, abych hrál," podotkl.

Nejproduktivnější Evropan v historii NHL si uvědomuje si, že naskočit po reprezentační přestávce by bylo ideální, ale nestane se tak. V minulosti několikrát uvedl, že by se chtěl připravit na utkání pod širým nebem Winter Hockey Games, jeho konání je ale nejisté. "Bude tisková konference, na které uslyšíte víc," nechtěl Jágr komentovat aktuální situaci akce, na jejímž pořádání se podílí.

Původně plánované zápasy ve Špindlerově Mlýně byly v předešlých dvou letech odloženy kvůli pandemii koronaviru a vládním opatřením. Jisté je, že se neuskuteční na dojezdu sjezdovky ve Svatém Petru, jak se plánovalo.

Kladno je v extralize poslední, podle majitele klubu ale není situace kritická. "Dostávali jsme dost gólů, ale celkově je liga vyrovnaná. Je spousta týmů, které to mají nahoru dolů a jsou to možná daleko kvalitnější týmy než my. Taky mají problém s nevyrovnaností výkonů a dostávají se do krizí," řekl Jágr.

Poukázal na výsledky Liberce, Českých Budějovic, Sparty nebo Mladé Boleslavi. "Jsme poslední, ale máme šest bodů na sedmé místo," připomněl.