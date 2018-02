Video: Jágr promluvil o návratu do Kladna, nastoupí už v sobotu. Hrát se bude v Liberci

před 5 hodinami

Hokejový útočník Jaromír Jágr už s Kladnem trénoval. Koleno ho sice bolí, proti Benátkám nad Jizerou chce ale nastoupit. Zápas zároveň bude rozlučkou Petra Nedvěda s kariérou.

Kladno - Sobotní zápas první hokejové ligy mezi Benátkami nad Jizerou a Kladnem se bude hrát definitivně v liberecké Home Credit Areně. Za hostující Rytíře nastoupí poprvé po návratu z Calgary pětačtyřicetiletý útočník Jaromír Jágr a proti němu se postaví o rok starší Petr Nedvěd, který už po sezoně 2013/14 ukončil kariéru v dresu Liberce. Benátky nad Jizerou jsou farmou Bílých Tygrů.

K přesunu zápasu musel dát souhlas i Jágr jako majitel Kladna, který s předstihem varoval fanoušky, že kvůli jeho problémům s kolenem není jisté, na jak dlouho se v utkání objeví. "Mluvil jsme včera s Petrem Nedvědem a řekl jsme mu, že pokud to bude něco jako jeho rozlučka s hokejem, tak si myslím, že by se to mělo udělat v Liberci," řekl Jágr na dnešní tiskové konferenci v Kladně.

Jágrův dlouholetý kamarád Nedvěd se dočká dopředu plánované pocty v neděli před extraligovým utkáním Liberce se Spartou, před kterým bude ke stropu liberecké haly slavnostně vyvěšen dres s jeho číslem 93. S Jágrovým návratem se naskytla šance na nebývalou rozlučku o den dříve.

"Petr ji neměl. Nebo si ji nepamatuju. Třeba ji měl, ale nebyl jsem pozvaný, což by mě mrzelo ještě víc," vtipkoval Jágr. "Mělo by se to brát jako rozlučka Petra Nedvěda, i když se nějací fanoušci přijedou podívat i na mě," doplnil Jágr. Nedvěd společně s Jágrem působili v Pittsburghu i New York Rangers, za reprezentaci hráli i na olympijských hrách v Soči.

Sobotní duel se bude hrát od 17.30 a přímým přenosem jej bude vysílat program ČT Sport.

Jágr dnes dopoledne poprvé s týmem Kladna trénoval. "Koleno mě bolelo trošku víc, než jsem čekal. Ale pokusím se nějakým způsobem nastoupit v dalším zápase. Všichni víme, že kritéria jsou taková, že musím odehrát minimálně 15 zápasů. Bylo by dost riskantní, abych nějaký zápas vynechal," uvedl Jágr na tiskové konferenci..

Podívejte se na první trénink Jaromíra Jágra s Kladnem:

Podívejte se na trénink Jaromíra Jágra na Kladně | Video: Tomáš Cetkovský | 01:40

Jágr je k rychlému startu za Kladno nucen proto, aby v případě účasti Rytířů v baráži o postup do extraligy měl na kontě minimálně 15 soutěžních zápasů v jejich dresu, jak předepisují pravidla. Aby Středočeši nemuseli spoléhat na delší než čtyřzápasové série ve čtvrtfinále a semifinále play off první ligy, musí Jágr naskočit nejpozději právě v sobotu.

Jak dlouho bude na ledě, zatím netuší. "Je to otázka, na kterou teď nedokážu odpovědět. Je to trošku zvláštní. Kdykoliv jsem byl zraněný a věděl jsem, že bych nebyl schopen mužstvu pomoci, tak bych do toho zápasu ani nešel. Nejde jít do zápasu na padesát procent," uvedl Jágr.

"Já bych samozřejmě nechtěl, abych do toho šlápnul a udělal (v léčení) tři čtyři kroky nazpátek. Myslím, že s kondicí by neměl být problém. Kdybych se cítil bruslařsky špatně, vždycky tam můžu stát, na to jsem velký odborník," žertoval Jágr. "Nelze říct soupeřům, aby do mě šli na padesát procent. Je to ale jiné než na tréninku. V zápase musíš reagovat na danou situaci a stává se, že si to člověk zhorší."

Slavnou osmašedesátku trápí vaz v koleni

Prioritou je pro Jágra, aby se dal co nejdříve zdravotně dohromady. "Nedokážu říct, co mi je, protože nejsem doktor. Myslíme si, že je to vnitřní vaz, který jsem si natáhnul," prozradil Jágr, který hned ve středu po přesunu z Calgary navštívil fyzioterapeuta Pavla Koláře.

Netuší, kde si zranění přivodil. "Nepamatuju si, že by došlo k situaci, kdy by mě to bolelo. Možná jsem ji necítil, protože jsem měl prášky proti bolesti. A koleno otéká, protože od vazu je odštíplý kus kosti. Kolář mi tam píchnul moji krev s bylinkami, aby se to zklidnilo. Bylo to hrozně bolestivé, udělalo se mi hodně špatně," přiznal Jágr.

Hrající legendu trápily v sezoně problémy s třísly a pak především s kolenem. Za Calgary sehrál Jágr jen 22 zápasů, v nichž zaznamenal gól a šest asistencí. Za Flames nastoupil naposledy 31. prosince proti Chicagu.

Kladenský odchovanec, který 15. února oslaví 46. narozeniny, přišel kvůli zdravotním potížím o naději dorovnat v této sezoně rekord legendárního Gordieho Howea v počtu odehraných zápasů v NHL. Jágr má na kontě 1733 utkání a patří mu třetí místo za Markem Messierem (1756) a Howem (1767).