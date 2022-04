Jsem majitel, můžu se obsadit do role, jakou budu chtít, říká Jágr před baráží

Hrající majitel kladenského hokejového klubu Jaromír Jágr věří, že Rytíři zvládnou úspěšně baráž proti vítězi první ligy a budou i v příští sezoně patřit mezi účastníky extraligy. Sám by k tomu rád co nejvíce přispěl a takřka měsíc a půl dlouhou pauzu od konce základní části využil k dobré přípravě.

Nechtěl ale předbíhat při úvahách, zda se vrátí do jedné z vůdčích rolí Středočechů. Jak sám zdůraznil, na prvním místě je tým. Je ale zřejmé, že fanoušci Kladna budou na legendárního útočníka, který v únoru oslavil padesátiny, spoléhat.

"Jakou budu mít v baráži roli? Budu hrát takovou roli, na jakou budu mít. Výhoda je, že jsem majitel, a můžu se tak obsadit do jakékoliv role," prohlásil dnes Jágr v rozhovoru s novináři.

"Ale pro mě je nejdůležitější tým. Pokud budu vědět, že na to nemám, nemusím hrát vůbec. Pro mě je důležitý tým, nikoliv já. O mě tady vůbec nejde," doplnil.

V každém případě chce být ovšem připravený, kdyby se náhodou někdo zranil nebo kdyby se mu dařilo. "Připravoval jsem se líp než ty poslední dva měsíce v extralize. Věděl jsem, že se nám docela daří, tak jsem se odsunul a nikam se necpal, protože jsem viděl, že mužstvo hraje dobře," vrátil se k závěru základní části nejvyšší soutěže, v němž se jeho celek vyhnul přímému sestupu.

"Nechodil jsem na přesilovky a byl jsem ve třetí čtvrté lajně. Hrál jsem devět minut za zápas. Věděl jsem, že kdyby se někdo náhodou zranil, stejně nemůžu nijak víc pomoct. Na to jsem neměl. Spíše jsem se soustředil na to, že jsem pomáhal při trénování," vysvětlil Jágr.

Od přelomu roku odehrál osm utkání, v nichž nebyl na ledě v součtu ani 10 minut. I proto v novém roce v extralize přes 15 startů ještě nebodoval. V tomto ohledu mu dlouhá zápasová odmlka hraje do karet. Mohl konečně potrénovat alespoň trošku podle svých představ.

Celému týmu pak prospěla čtyři přípravná utkání, která Rytíři za poslední tři týdny odehráli. Dvakrát se utkali s Kolínem a dvakrát na Slovensku s Liptovským Mikulášem.

"Příprava mi trochu pomohla, i to Slovensko. Chodil jsem na led dvakrát denně, cítil jsem se asi nejlíp po dvoufázových trénincích. Ale jak to bude dál vypadat, to nevím…" krčila rameny legendární osmašedesátka.

"Je těžké tu trénovat, když jsou tady minus tři stupně," kývl hlavou směrem k tréninkové hale Kladna, jehož hlavní aréna prochází rekonstrukcí. "U jakéhokoliv pohybu pak hrozí, že se zraním," podotkl se smíchem Jágr.

Věří, že stejně tak se podaří naladit formu na klíčovou bitvu o všechno také celému týmu. "Problém byl v tom, že tohle nikdo nezažil. Čekat čtyřicet dní… Pro všechny aktéry je trochu otázka, jak to pojmout. Trenéři, hráči, nechceš moc trénovat na začátku, aby tě to nepřestalo bavit. Musela se zvolit nějaká cesta," popisoval hrající majitel Rytířů.

"My jsme v půlce cesty měli dva přípravné zápasy s Kolínem, což bylo vidět, že jsme trošku ztratili hokejový um i fyzičku. Takže jsme museli změnit tréninky a více je přizpůsobit zápasům. Myslím si, že se to pak odrazilo při těch utkáních na Slovensku," řekl Jágr.

Vedle něho a Tomáše Plekance přibylo mezitím ještě další velké lákadlo pro diváky, když se k týmu připojil Jiří Burger. Čtyřiačtyřicetiletý asistent trenéra Davida Čermáka ukončil přitom kariéru již po sezoně 2016/17. Jágr ale věří, že mužstvu může další veterán pomoci.

"Já to pociťuju na sobě - pokud máš na to čas a chuť trénovat, tak pokud jsi to jednou měl v sobě, tak na věku tolik nezáleží. To je hlavně o tom, jestli máš čas na trénink. Pokud jste koukali na MMA, Petr Kníže je dobrý příklad," pomohl si Jágr poukazem na bojové sporty.

"Věřím, že kdyby měl čas na trénování, tak vyhrál. Přál jsem mu, aby vyhrál. Bojoval proti Kozmovi, který je vynikající. A ve 44 letech vydržel pět kol. Jakmile to v sobě máš, tak to máš, věk pak nehraje takovou roli," namítl Jágr.

A je přesvědčený, že právě Burger "to" v sobě opravdu má. "Jasně, že ano. Není náhoda, že hrál tak dlouho vynikající hokej. Je spousta věcí, které tě ovlivní a nemůžeš pak už konkurovat těm mladším. Ale jakmile je odbouráš a soustředil by ses jen na trénink, nemyslím si, že věk je takový problém."

Průběh finále prvoligového play off mezi Jihlavou a Vsetínem, z něhož vzejde kladenský soupeř, nesleduje. "Neviděl jsem ani jeden zápas, jen vím, že to bylo vyrovnané. Nebyl čas. Když hráli, měli jsme zrovna tréninky. Trénovali jsme dvakrát denně," uvedl Jágr.

Jak dobře jsou Rytíři nachystaní na baráž, to se ale podle něho ukáže až během samotných zápasů baráže. "Je samozřejmě problém nehrát čtyřicet dnů a vyzkoušeli jsme si to i v těch přípravných zápasech. Vše má svoje výhody i nevýhody. Tou výhodou pro nás je, že bychom měli být odpočinutí a relativně zdraví. Nevýhodou právě to, že nebudeme rozehraní," přemítal nejproduktivnější Evropan v historii NHL:

"Bude to boj a víme, že to nebude jednoduché. Ale to jsme si vyzkoušeli už i loni, když jsme s Jihlavou hráli na sedm zápasů. Mohla klidně postoupit Jihlava. Budou opravdu rozhodovat detaily," uzavřel Jágr.