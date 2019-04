Raději diskotéku než vulgarismy. Indiáni se pustili do vlastních fanoušků

před 15 minutami

Hokejisté Plzně prohráli i druhé domácí utkání semifinále play off s Třincem, navíc je zklamalo chování některých příznivců Škody. Místo podpory týmu v klíčových fázích zápasu se jich několik desítek zaměřilo na vyřizování účtů s vedením klubu, neboť ten už nehodlá dále tolerovat urážlivá a vulgární skandování či další nepřístojnosti.

Plzeň se s tímto problémem, který na západě Čech přetrvává mnoho let, snaží už dlouhou dobu bojovat. A chování fanoušků už také klub stálo statisíce korun na pokutách. Jenže od 12. března se k tomu všemu vznáší nad třetím celkem základní části hrozba uzavření hlediště na jedno utkání. Podmíněný trest platí až do konce sezony. A jedním z opatření ze strany klubu je pouštění hlasité hudby s cílem přehlušit vulgární skandování.

Hlavnímu jádru plzeňského "kotle" se podobné řešení vůbec nezamlouvá. Cítí ho jako omezující. Situace vygradovala v úterním duelu s Třincem. Přestože jde o postup do finále, plzeňští příznivci nechali své miláčky na holičkách ve chvíli, kdy ti potřebovali jejich podporu nejvíce. Krátce po gólu Třince na 4:2 po polovině zápasu zhruba 50 až 60 fanoušků opustilo tribunu.

Důvod? Kvůli velmi hlasité hudební produkci jim nebylo umožněno doručit již tradiční vulgární narážky na adresu hlavních rozhodčích Petra Úlehly a Pavla Hodka. Poslední kapku pak pro ně představoval nápis na kostce: "Raději diskotéku než vulgarismy."

Někteří se vrátili po druhé přestávce, ale nefandili, vše se vrátilo do normálních kolejí až po snížení Jakuba Poura ve 47. minutě. Domácí hokejisty tím hodně zklamali.

"Chtěl bych poděkovat za celou kabinu těm fanouškům, kteří s námi zůstali po celých 60 minut! Osobně jsem se při návratu do extraligy strašně těšil na naše fanoušky a jsem teď velice zklamaný. Hrajeme semifinále extraligy, bojujeme o finále a část kotle v druhé třetině odejde? Takové fanoušky nepotřebujeme," nebál se veřejně prezentovat názor kabiny i klubového šéfa Martina Straky reprezentační útočník Jan Kovář.

"Jsme v semifinále a potřebujeme podporu. Myslím, že tohle si nikdo z nás nezaslouží. Padáme tam po hlavě do střel, všichni makáme a pak přijde tohle. Určitě nás to hodně mrzí, samozřejmě jsme si toho všimli," uvedl další útočník Miroslav Indrák.

V podobném duchu mluvil na citlivé téma i obránce Lukáš Pulpán. "Jestli to takhle chtějí místo toho, aby si užili, že jsme v semifinále, je to jejich věc. Ti, co tu nechtějí být, tak ať tu nejsou. My chceme fanoušky, kteří nás budou podporovat. A ne, aby odešli, když je nejvíc potřebujeme. Naopak těm, co zůstali, jsme vděční," prohlásil Pulpán.