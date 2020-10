Hvězda z NHL opouští Pardubice. Colorado přesunulo Kauta do Švédska, tam může hrát

Piráti vyzývají vládu, aby umožnila polským ženám podstoupit interrupci v českých zdravotnických zařízeních. Kabinet by podle opoziční strany měl Polkám tuto možnost nabídnout kvůli rozhodnutí polského ústavního soudu, který minulý týden zakázal provádět interrupce z důvodu poškození plodu. Proti rozhodnutí soudu se demonstruje v mnoha polských městech.

"Jakmile to bude jenom trochu možné, Česká republika by měla poskytnout maximální součinnost v poskytování lékařské péče ženám, jejichž vlastní vláda jim možnost volby odepírá," uvedl pirátský poslanec František Kopřiva. Podle něj znamená rozhodnutí polského ústavního soudu omezování lidských práv, Česko by od něj nemělo odvracet zrak.