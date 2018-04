Hradec se nadechuje k obratu snů. Odvrátí konec i na pátý pokus? Ve Slezsku chystají peklo

před 1 hodinou

Třinec vedl v semifinálové sérii play-off hokejové extraligy proti Hradci Králové už 3:0, ale první dva mečboly neproměnil. Další komplikace nechce, rád by soka nadobro usmažil v bouřlivém domácím kotli. Zato Mountfield hoří touhou zápisu do historie.

Třinec - Na takový vstup do série play-off čekali Oceláři sedm let. Proti Hradci si vytvořil komfortní polštář tří výher. Jenže Mountfield se v kritické situaci dvakrát zmátořil. Žádné předčasné oslavy, ale hororová zápletka.

Pro Třinecké je to k vzteku. Za stavu 3:0 mohli sérii dohrát doma, ale zápas číslo čtyři dospěl do prodloužení, jež rozhodl gólem v poslední minutě Smoleňák. Pár minut před ním zklamal v tutovce domácí Rákos.

Páté utkání v Hradci bylo rovněž remízové. Ondřej Kovařčík minul v třetí třetině prázdnou branku, v závěrečných sekundách nedokázal Polanský ťuknout volný puk za čáru. Východočeši v prodloužení ožili a zásluhou Radovana Pavlíka strhli tuto část utkání znovu na svou stranu.

Ztratit dvě vyrovnaná utkání podobným způsobem, to je pro každý tým pořádná rána do vazu. "Je to hrozná nálož. Dvakrát jsem měl gól na holi a selhal jsem," připomněl skleslý Jiří Polanský ještě střelu, která v první třetině trefila břevno. Třinec by v tu chvíli na ledě soupeře o dvě branky.

"Bude mě to strašit. Prázdná branka. Pět sekund do konce, odražený puk od kalhot, snažil jsem se to tam dopíchnout. To jsou okamžiky, které si zapamatujete," litoval šestatřicetiletý útočník, zatímco Hradečtí křepčili.

Kotouč odpálil do bezpečí Filip Pavlík. Obránce, který prošel v Třinci všemi mládežnickými kategoriemi, ale na dveře áčka bušil marně. A tak odešel, v roce 2015 porazil mateřský klub ve finále s Litvínovem a trápí ho i v dresu Hradce. Znovu chce dokázat, že měl doma dostat prostor.

Hradec se na hraně octl už ve čtvrtfinále s Libercem. Za stavu 2:3 musel vyhrát dvě utkání v řadě, další dva zápasy s nožem na krku přidal proti Třinci. "Nechceme vypadnout a zlepšujeme se. Škoda, že jsme takhle nehráli od začátku série, musíme zabrat teď," prohlásil hradecký bek.

Dominik Graňák si po třetí prohře v řadě stěžoval na až přílišnou pasivitu týmu, který chce utkání vyhrát na jeden dva vstřelené góly. V utkáních číslo čtyři a pět už nepůsobil Mountfield tak zataženě, ale i přesto deset zápasů v řadě neskóroval v základní hrací době více než dvakrát.

Třinečtí věří, že s tak nízkou produktivitou nemůže Hradec znovu uspět. Gól Köhlera a dvě asistence Zámorského jako by jim však připomněly věčná trápení v play-off proti Zlínu. Ten vždy útočné choutky Ocelářů udusal tuhou defenzivou. Hradec potřebuje k obratu ještě dva zářezy.

Zvrátit nepříznivý vývoj série z 0:3 na 4:3 se v historii české extraligy ještě nikomu nepovedlo. V NHL, KHL nebo na Slovensku takové otočky přeci jen pamatují, ale i tam jde pouze o anomálie. V Hradci doufají, že právě oni mohou statistiku zlomit, žádná přece netrvá donekonečna.

Aby se Mountfield vysněnému obratu přiblížil, musí nejdříve uspět v Třinci. Tam na ně čeká vyprodaný stadion a hukot od samého začátku. Efektní projekce na ledě promítne draka, kterak letí do Hradce pro svou oběť, mezi šlehajícími ohni se objeví Oceláři a začne se zase od nuly.

"Pro nás to bude jako sedmý zápas, hraje se o všechno. Před startem série jsme byli outsideři, dostali jsme se do velkého vedení, ale přišlo mi, že nás to spíš sklíčilo," přiznal třinecký brankář Šimon Hrubec.

Stav 3:2 a možnost rozhodnout doma by před semifinále Oceláři brali. Tato situace právě nastala, pořád mají sérii ve vlastních rukách. Šesté utkání začíná v 18:20, přímým přenosem jej vysílá ČT Sport.