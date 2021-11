Hradec Králové vynuloval ve šlágru kola vedoucí Třinec a vyhrál 2:0

Ministerstvo financí požádá Evropskou komisi o zvýšení ročního limitu obratu, jehož překročením vzniká podnikateli povinnost platit daň z přidané hodnoty (DPH), z jednoho milionu na dva miliony korun. Po projednání vládou příslušný materiál MF pošle komisi, informovalo dnes v tiskové zprávě ministerstvo financí.

Česko má od vstupu do EU v roce 2004 pevně stanovenou částku pro povinnou registraci plátce k DPH 35 tisíc eur (1,141 milionu korun v tehdejším kurzu). Výjimkou by chtělo MF zvýšit limit v příštím roce, a to do konce roku 2024. Od ledna 2025 začne platit novela evropské směrnice o DPH, která zavede státům EU možnost na základě svého uvážení rozhodnout a zvýšit limit obratu pro vznik plátcovství až na 85 tisíc EUR (zhruba 2,15 milionu Kč). MF upozornilo, že limit ročního obratu se nezměnil už více než 17 let.