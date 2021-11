Hradec Králové vynuloval ve šlágru kola vedoucí Třinec, Sparta posedmé v řadě padla

Hokejisté Hradce Králové zvítězili ve 21. kole extraligy v souboji dvou nejlepších týmů na ledě vedoucího Třince 2:0 a snížili ztrátu na první místo na čtyři body. Neúspěšná série Sparty se rozrostla na sedm zápasů poté, co Pražané podlehli na ledě Mladé Boleslavi 2:3.

Oba góly Hradce vstřelili obránci, kteří v minulosti oblékali dres Ocelářů - takřka s druhou sirénou otevřel skóre v přesilové hře Filip Pavlík a pojistku přidal v 52. minutě Bohumil Jank. Hostující gólman Henri Kiviaho udržel v pátém extraligovém startu premiérové čisté konto. Obhájci titulu přišli o sérii sedmi výher a nebodovali teprve podruhé v sezoně.

"Měli jsme velice dobrý vstup do zápasu a v první třetině jsme měli o trošičku lepší pohyb, byli jsme nebezpečnější. Třinec je ale zkušené a trpělivé mužstvo a věděli jsme, že se od druhé třetiny zlepší, a to se potvrdilo. Byli hodně silní na puku, přidali na pohybu a měli jsme velký problém. Obrázek hry se najednou úplně změnil. Naštěstí nám padl gól v přesilovce a tím jsme si pomohli," uvedl asistent trenéra Hradce Králové Ladislav Čihák.

Marodku Ocelářů rozšířil Marcinko, a tak trenéři přeskupili útoky a do elitní formace posunuli Šedivého. Do domácí sestavy se naopak vrátil Chmielewski, který nastoupil poprvé od úvodního kola. Hosté nastoupili beze změn a měli v první třetině blíž ke gólu. Ve třetí minutě ale zastavila Pilařovu teč levá tyčka a v přečíslení dva na jednoho nepřekonal Koukal gólmana Mazance.

Hned v úvodním střídání prostřední třetiny se do přečíslení dva na jednoho dostali i domácí, kapitán Vrána však nepropasíroval puk na Šedivého. V další šanci Třince se ocitl Dravecký osamocený před Kiviahem, ale neprostřelil jej mezi betony. Útok podpořil i Mazanec, který přihrávkou až na útočnou modrou čáru vyzval na zteč Růžičku, ani vyhlášený kanonýr však nezměnil bezgólový stav.

V závěru druhého dějství se Mazanec, který do Třince přestoupil po minulé sezoně právě z Hradce Králové, vyznamenal dvakrát rychlými přesuny proti Jerglovi. Hosté se ale přesto ujali vedení. Obránce Pavlík prostřelil v přesilové hře třineckého brankáře mezi betony. Na časomíře zbývalo v tu chvíli jen pět desetin do konce třetiny.

"Dusili nás docela dlouho, asi minutu. Pak si to nalili a Filip Pavlík má ránu jak z děla, tak to vzal i s betonem. Moc jsem toho neviděl. Chtěl jsem být co největší, ale neutěsnil jsem skulinku, prohnulo to beton a skončilo v brance," popsal Mazanec vítězný gól.

Domácí v poslední dvacetiminutovce zvýšili střeleckou aktivitu a Doudera trefil ve 47. minutě v početní převaze tyčku. Na druhé straně mohl zvýšit z úniku Orsava, ale hosté přeci jen přidali druhý gól: obránce Jank se prosadil střelou z levého kruhu k bližší tyči.

"Potkaly se dva týmy, co jsou teď nahoře a mají formu. Rozhodovaly malé detaily. Kdyby Třinec dal gól v druhé třetině, bylo by to pro nás hodně těžké. Jsem rád, že jsme to přečkali," prohlásil Jank.

Třinec, který postrádal od druhé třetiny svého nejproduktivnějšího obránce Kundrátka, se snažil zápas zdramatizovat, jenže šance si nevytvářel a nic extra nevymyslel ani v závěru při hře šest na čtyři. Nejlepší útok extraligy tak nevyzrál na nejlepší obranu soutěže a Hradec si připsal desátou výhru z posledních jedenácti utkání.

"Kluci i přes prohru odvedli dobrý výkon. První třetinu jsme se nemohli dostat do tempa a Hradec v ní měl více ze hry. Něco jsme si k tomu řekli, zlepšili jsme se v útočném pásmu a první deset minut ve druhé třetině jsme si vytvořili nějaké šance. Škoda, že jsme nějakou nevyužili a nedostali se do vedení. Místo toho jsme inkasovali smolný gól vteřinu před koncem. Mohli jsme ještě vyrovnat, ale trefili jsme tyčku," uvedl asistent trenéra Třince Marek Zadina.

První třetina, pak nic

Hokejisté Sparty si v utkání 21. extraligového kola připsali sedmou porážku za sebou, když podlehli na ledě Mladé Bolesavi 2:3. Všechny góly padly již v úvodní třetině. Domácí sice promarnili dvoubrankové manko, ale nakonec uspěli potřetí v řadě. Rozhodl gól útočníka Jana Stránského 67 sekund před první přestávkou.

V sestavách obou týmu byly k vidění zajímavé jevy - zatímco Mladá Boleslav musela na křídlo čtvrté útočné formace nasadit beka Davida Bernada, Sparta vyslala do prvního extraligového zápasu kariéry v pozici startujícího brankáře Oldřicha Cichoně.

Ten musel hned v první minutě vytáhnout dva dobré zákroky proti šancím Claireauxe. Ve třetí minutě však poprvé inkasoval, když nestačil na střelu v útoku zaskakujícího obránce Bernada. Pro nahrávající Grima se Závorou šlo v obou případech o první extraligový bod v kariéře.

O dvě minuty později přišel druhý gól Mladé Boleslavi, když mezi betony mířil přesně Najman. Záhy se urodilo ale také na druhé straně, když přesnou střelou zápěstím do horního rohu branky otevřel gólový účet hostů David Kaše.

A Pražané se dočkali srovnání stavu ještě v první třetině. Ve 13. minutě vyrovnal na 2:2 další povedenou ranou Thorell. Poprvé do kabin však šli s vedením přeci jenom Boleslavští, když Kousal tečoval Pláňkovu dělovku od modré čáry a puk se ještě odrazil od brusle Stránského.

Druhá třetina nabídla také zajímavou podívanou, i přesto, že gól žádný nepadl. Nejblíže vyrovnání byla Sparta během přesilové hry při Pýchově vyloučení, kdy Růžičku zasypala salvou střel, ale žádný puk za záda strážce domácího brankoviště nedostala.

Sparta se ve třetí části hnala za srovnáním, měla střeleckou převahu, ale výraznější šance nepřicházely. Mladoboleslavští pak těsné vedení ubránili i během hostující hry bez brankáře.

HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 40. F. Pavlík (Blain, Lev), 52. Jank (Jergl). Rozhodčí: Mrkva, Pešina - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 3181.

Třinec: Mazanec - Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, M. Doudera, Zahradníček, Jaroměřský, J. Michálek - Martin Růžička, P. Vrána, O. Šedivý - O. Kovařčík, A. Nestrašil, Chmielewski - Kofroň, Miloš Roman, Hrehorčák - Dravecký, R. Szturc, Martynek. Trenér: Varaďa.

Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Gaspar, McCormack, Kalina, Jank - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lalancette, Pilař - Orsava, Koukal, Šalda. Trenér: T. Martinec.

PSG Berani Zlín - Bílí Tygři Liberec 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 47. Trška (Flynn) - 21. Gríger (A. Najman, Kolmann), 35. Klepiš (Kolmann, Birner). Rozhodčí: Hejduk, Obadal - Kajínek, Axman. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 2903.

Zlín: Huf - Gazda, Mamčics, O. Němec, Žižka, Ferenc, P. Trška, Suhrada - Flynn, P. Sedláček, Kubiš - Okál, Honejsek, Köhler - Vopelka, Hejcman, T. Mikúš - Karafiát, R. Veselý, A. Zbořil. Trenér: L. Jenáček.

Liberec: Kváča - Kolmann, Rosandič, Melancon, M. Ivan, Štibingr, Derner - Ordoš, Klepiš, Birner - Gríger, Filippi, A. Najman - Zachar, P. Jelínek, J. Vlach - Klapka, J. Šír, A. Dlouhý. Trenér: P. Augusta.

BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha 3:2 (3:2, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Bernad (Grim, Závora), 5. O. Najman (Ševc), 19. J. Stránský (P. Kousal, Pláněk) - 6. D. Kaše (Chlapík), 13. E. Thorell (Řepík, R. Horák). Rozhodčí:Hradil, Sýkora - Lučan, Kis. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 2661.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Pýcha, Pláněk, Moravec, Lintuniemi, Jánošík, Šidlík - Bicevskis, Fořt, A. Raška - Dufek, Claireaux, Kotala - J. Stránský, O. Najman, P. Kousal - Grim, Závora, Bernad. Trenéři: R. Rulík a Patera.

Sparta: Cichoň - Moravčík, Mikliš, Jurčina, Pavelka, R. Jeřábek, Tomáš Dvořák, Polášek - Řepík, R. Horák, E. Thorell - Chlapík, D. Kaše, Konečný - Z. Doležal, Zikmund, Prymula - T. Jandus, P. Hašek, Šmerha. Trenér: Jandač.

HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 4:2 (1:1, 3:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 10. A. Musil (J. Mikuš, Nakládal), 27. Rohlík (Anděl), 28. Poulíček (Nakládal, Blümel), 29. Cienciala (J. Kolář, Říčka) - 3. Balinskis (P. Zdráhal, Estephan), 26. Chalupa (P. Straka, Baláž). Rozhodčí: Šír, Horák - Malý, Pešek. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Diváci: 7045.

Pardubice: Frodl - Nakládal, J. Mikuš, Košťálek, Robertson, Hrádek, J. Kolář, Vála - Blümel, Poulíček, Paulovič - Camara, A. Musil, R. Kousal - Cienciala, O. Roman, Říčka - Rohlík, Anděl, Koffer. Trenér: R. Král.

Litvínov: Zajíček - Irving, Hrbas, Stříteský, Balinskis, Demel, D. Zeman, Baláž - P. Zdráhal, Estephan, Jarůšek - Chalupa, V. Hübl, P. Straka - P. Svoboda, Latta, Kudrna - L. Stehlík, Gerhát, Zygmunt. Trenér: Országh.

Plzeň - České Budějovice 3:4 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 1:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Blomstrand (J. Kindl), 37. Schleiss (Čerešňák, Dzierkals), 45. Jiříček (Bulíř) - 30. Gulaš, 51. Abdul (M. Hanzl, Bindulis), 53. Štich (Slováček, Gulaš), rozhodující sam. nájezd M. Hanzl. Rozhodčí: R. Svoboda, Pražák - Brejcha, Rampír. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Diváci: 3217.

Plzeň: Miroslav Svoboda - Čerešňák, Kremláček, Jiříček, Graňák, J. Kindl, L. Kaňák, Kvasnička - F. Suchý, Kodýtek, Kantner - Dzierkals, Mertl, P. Musil - Bulíř, G. Thorell, Blomstrand - Schleiss, F. Přikryl, M. Lang. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.

České Budějovice: Hrachovina - Percy, Bindulis, R. Vráblík, Piskáček, Štich, Slováček, Bučko - Valský, D. Voženílek, Abdul - Gulaš, Pech, Holec - Chlubna, J. Novotný, Vondrka - Karabáček, M. Hanzl, T. Šoustal. Trenér: Modrý.

HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 14. Krejčí (Rašner, J. Káňa II), 39. J. Káňa II (Krejčí). Rozhodčí: Hodek, Šindel - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:4, navíc R. Polák (Vítkovice) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 4043.

Olomouc: Lukáš - Groch, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Dujsík, Řezníček - V. Tomeček, Krejčí, J. Káňa II - Kucsera, J. Knotek, V. Burian - Olesz, Kolouch, Strapáč - Klimek, Nahodil, Kusko - Kunc. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Solovjev, Plášil, Galvinš, J. Stehlík, Koch, L. Kovář - R. Bondra, Dej, M. Kalus - Illéš, J. Hruška, Svačina - Fridrich, Marosz, Lednický - Krejsa, L. Krenželok, Bernovský. Trenér: Holaň.