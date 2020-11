Hradec doma podruhé v řadě zklamal a podlehl Spartě. Oceláři přestříleli Liberec

Hokejisté Hradce Králové prohráli v utkání 21. extraligového kola se Spartou 1:2. Třinec bodoval i v dvanáctém zápase sezony, udolal Liberec 6:4 a díky zaváhání Plzně se dostal do čela neúplné tabulky. Vítězství oslavil také nováček z Českých Budějovic.

Královéhradečtí hokejisté po úterní porážce s Třincem (0:3) podruhé za sebou doma nebodovali, přestože skórovali jako první zásluhou Jakuba Orsavy. O obrat Pražanů se postarali David Tomášek a Matúš Sukeľ, který rozhodl v čase 50:53.

Souboj o průběžnou bronzovou pozici byl hned od začátku rušný a hraný ve vysokém tempu. Do zápasu lépe vstoupila Sparta, byla nebezpečnější. Jenže v domácí brance stál Lukeš, jenž opět zaskočil za zraněného Mazance. Zatímco v celé minulé sezoně naskočil jen do osmi utkání, tentokrát už je na čísle šest. Pro Hradec Králové to ale podle všeho není zásadní problém, protože měl před Spartou úspěšnost zákroků přes 93 procent.

Formu potvrzoval i proti Pražanům: zastavil Košťálkovu bombu, Horákovu velkou šanci zblízka i Formanův pokus ze strany. Gólman tak postavil základ, aby se Královéhradečtí mohli dostat do zápasu. Podařilo se jim to i díky přesilovce. V sedmé minutě ji sehráli perfektně. Růžička nejprve neproměnil velkou možnost, když byl příliš blízko u Machovského, ale za pár sekund poslal puk přesně Orsavovi, který ranou bez přípravy uspěl.

Od té doby se hrálo vyrovnaně, rychle, ale také urputně. Rovněž Spartě pak pomohla početní výhoda. Z pravého křídla ji vedl Sobotka, vydržel na ledě celou dobu a po 65 vteřinách byla jeho snaha odměněna. Zkušený útočník poslal křížnou přihrávku Tomáškovi, který skóroval a postaral se v 19. minutě o vyrovnání.

Ve druhé části se hosté dostali do tlaku. Byli nepříjemní, jenže tým Mountfieldu odolával díky Lukešovi. Brankář lapil Horákovu dorážku, Buchteleho velmi dobrý pokus po objezdu branky a především Sobotkův samostatný únik. Útočník, jenž by se měl za pár týdnů vrátit do NHL, ho zkusil přelstít prostrčením puku mezi betony, ale neměl šanci.

Lukeš nezasáhl pouze jednou. Ve 36. minutě mu však po Košťálkově bombě v přesilovce pomohla horní tyčka. O chvíli později však mohl stejně jako Košťálek lamentovat domácí kapitán Smoleňák, rovněž on rozezvučel brankovou konstrukci.

Také do třetí části vlétli aktivněji hosté. Do šancí se však nedostávali. Jejich nápor pak ukončilo vyloučení, při němž mohl jít Mountfield do vedení. Filip Pavlík však ve 46. minutě zamířil do tyče.

Bylo jasné, že se hraje o klíčový gól. Ten nakonec vstřelila Sparta. Řepík vrátil v 51. minutě zadovkou puk před branku a Sukeľ prostřelil Lukeše. Hradec musel zareagovat, chtěl tlačit, hosté však hráli velmi aktivně a drželi domácí na distanc. Zvládli to až do konce, Mountfield tak po Třinci prohrál druhý domácí duel za sebou.

Třinec znovu vyhrál, Energie odčinila debakl

Třinec porazil na svém ledě Liberec 6:4 a zvítězil i v šestém domácím zápase sezony. Oceláři prohrávali v osmé minutě 0:2, ale na začátku druhé třetiny už vedli 3:2. Polovinu branek obou týmů vstřelili obránci, vítěznou si připsal Jan Jaroměřský. Jednou skóroval v dresu vítězů Matěj Stránský, který má na kontě 13 gólů z dvanácti zápasů.

Hokejisté Pardubic zdolali Litvínov 2:1 a vyhráli druhý ze tří zápasů pod novým trenérem Richardem Králem. V čase 40:58 rozhodl o úspěšném završení šestizápasové série domácích duelů Dynama slovenský obránce Juraj Mikuš. Východočeši dokázali porazit Vervu po třech prohrách ve vzájemných soubojích za sebou.

Brno zvítězilo na ledě Plzně 2:1 a uspělo teprve podruhé z posledních pěti zápasů. Hráči Komety se ujali vedení v první třetině a na vyrovnání domácích na začátku závěrečné části dokázal odpovědět svým devátým a nakonec i vítězným gólem Peter Schneider.

Hokejisté Karlových Varů udolali Vítkovice 2:1 v prodloužení. Západočeši tak odčinili úterní debakl 4:11 z Mladé Boleslavi, přestože inkasovali jako první a prohrávali ještě v polovině základní hrací doby. Pak ale vyrovnal Jan Hladonik a v čase 62:24 se podílel asistencí i na rozhodující trefě jiného útočníka Martina Kohouta.

Poslední České Budějovice vyhrály ve Zlíně 3:2, oplatily Beranům tři dny starou prohru 1:4 z vlastního ledu a oslavily ve svém třináctém utkání v sezoně teprve druhé vítězství. Nováček i díky dvěma gólům Alberta Michnáče opět uspěl venku a navázal na týden starou výhru z Ostravy nad Vítkovicemi 7:0. Berani prohráli pátý z posledních šesti duelů a podruhé za sebou vyšli doma naprázdno.

21. kolo hokejové extraligy:

Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 7. Orsava (V. Růžička ml., Hronek) - 19. Tomášek (Sobotka, Němeček), 51. M. Sukeľ (Řepík). Rozhodčí: Hradil, Veselý - Rampír, Špringl. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy:

Hradec Králové: Š. Lukeš - Zámorský, Nedomlel, Hronek, Čáp, F. Pavlík, Šalda, Pilař - Smoleňák, Cingel, Kelly Klíma - J. Sklenář, V. Růžička ml., Orsava - Perret, Lev, Kevin Klíma - R. Pavlík, Koukal, Jergl. Trenér: V. Růžička st.

Sparta: Machovský - Piskáček, Košťálek, Němeček, Jandus, Tomáš Dvořák, Mikliš - Sobotka, R. Horák, Tomášek - Rousek, M. Sukeľ, Řepík - Buchtele, Pech, M. Forman - Dvořáček, D. Vitouch, A. Kudrna. Trenéři: Hořava a Jandač.

HC Oceláři Třinec - Bílí Tygři Liberec 6:4 (2:2, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 15. Chmielewski (F. Zadina, Marcinko), 20. M. Adámek (Miloš Roman, O. Kovařčík), 22. P. Vrána (F. Zadina, D. Musil), 36. M. Stránský (Hrňa, Martin Růžička), 45. Jaroměřský (Jašek, M. Kovařčík), 59. M. Doudera - 4. Rosandič, 8. Filippi (T. Rachůnek, P. Jelínek), 33. Lenc (Rosandič, Birner), 58. Knot (Birner, Bulíř). Rozhodčí: Hodek, Kika - Ganger, Klouček. Vyloučení: 7:7, navíc F. Zadina, M. Stránský (oba Třinec) oba 10 min. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy:

Třinec: J. Štěpánek - D. Musil, M. Doudera, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek, Zahradníček - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Chmielewski, Marcinko, F. Zadina - O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík - Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák - Hrňa. Trenér: Varaďa.

Liberec: J. Pavelka - T. Hanousek, Šmíd, Knot, Rosandič, Štibingr, Derner - Lenc, Bulíř, Birner - Gríger, Filippi, T. Rachůnek - A. Musil, P. Jelínek, J. Vlach - Zachar, A. Najman, J. Šír - Hrabík. Trenér: P. Augusta.

HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Paulovič (Ďaloga), 41. J. Mikuš (Claireaux) - 12. Jarůšek (Demel, Irving). Rozhodčí: Pešina, Šindel - Šimánek, Zíka. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Pardubice: Kantor - Nakládal, J. Kolář, Hrádek, J. Mikuš, Holland, Ďaloga - Tybor, Poulíček, Svačina - Claireaux, Mandát, Camara - Paulovič, O. Rohlík, Blümel - T. Zeman, Anděl, Kusý. Trenér: R. Král.

Litvínov: Godla - Irving, Demel, Balinskis, L. Doudera, Kudla, Ščotka - P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek - Myšák, V. Hübl, F. Lukeš - M. Látal, Gerhát, Petružálek - Zygmunt, Helt, Havelka. Trenér: Országh.

HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 42. F. Suchý (Gulaš) - 18. J. Zbořil (Klepiš, L. Horký), 49. Schneider (P. Holík, J. Zbořil). Rozhodčí: Pražák, R, Svoboda - Pešek, Gerát. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy:

Plzeň: Frodl - Čerešňák, L. Kaňák, Stříteský, Kvasnička, Vráblík, V. Lang, M. Houdek - Gulaš, Mertl, F. Suchý - Pour, Kracík, P. Musil - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Rob, Stach, Kantner. Trenér: Čihák.

Brno: Klimeš - J. Zbořil, F. Král, Bartejs, Pyrochta, S. Svozil, Gulaši, Hájek - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Schneider, Klepiš, L. Horký - Vincour, Rákos, DeFazio - Kunc, Brabenec, Plášek. Trenér: Horáček.

HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera 2:1 v prodloužení (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 33. Hladonik (D. Kaše, Flek), 63. Kohout (Pulpán, Hladonik) - 7. Marosz (Dej). Rozhodčí: Šír, Mrkva - Bryška, Axman. Vyloučení: 4:7. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, M. Rohan, Plutnar, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán, Weinhold - Flek, D. Kaše, Hladonik - Lauko, T. Mikúš, O. Beránek - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.

Vítkovice: Miroslav Svoboda - R. Polák, Štencel, Polášek, L. Kovář, R. Černý, P. Trška, Koch - Lakatoš, J. Hruška, Schleiss - Šišovský, Marosz, Dej - Mallet, J. Mikyska, Dočekal - Bernovský, Werbik, Lednický. Trenér: Trličík.

PSG Berani Zlín - Madeta Motor České Budějovice 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 47. Herman (J. Svoboda, Řezníček), 59. P. Sedláček (Karafiát, D. Nosek) - 2. Gilbert (Pýcha, A. Raška), 3. Michnáč (A. Raška, Plášil), 44. Michnáč (A. Raška, Gilbert). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Hynek, Votrubec. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy:

Zlín: Huf - D. Nosek, Řezníček, Ferenc, Suhrada, Gazda, M. Novotný, Dluhoš - Šlahař, Honejsek, Okál - J. Svoboda, Herman, Köhler - Kubiš, Karafiát, J. Ondráček - Václavek, P. Sedláček, Poletín. Trenér: Martin Hamrlík.

České Budějovice: Čiliak - J. Suchánek, Vydarený, Plášil, Pýcha, Pavel, Lytvynov - M. Beránek, Venkrbec, Christov - Z. Doležal, R. Přikryl, Martin Novák - Gilbert, A. Raška, Michnáč - D. Voženílek, Jonák. Trenér: Prospal.

HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 0:3 (0:0, 0:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 21. R. Zohorna (D. Šťastný), 26. Jääskeläinen (Ševc, D. Šťastný), 35. Pláněk (D. Šťastný, Lunter). Rozhodčí: Hejduk, Pilný - Lučan, Kis. Vyloučení: 4:7, navíc Kolouch (Olomouc) 10 min. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Valenta, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík, A. Rutar, Ondrušek - Bambula, J. Knotek, Burian - Kucsera, Nahodil, J. Káňa II - Valský, Kusko, Olesz - V. Tomeček, Kolouch, Gřeš. Trenéři: Moták a Tomajko.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Šidlík, Pláněk, Dlapa, Fillman, Bernad, Klikorka - D. Šťastný, R. Zohorna, Lunter - J. Stránský, A. Zbořil, Jääskeläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Bičevskis, Cienciala, J. Strnad. Trenéři: R. Rulík a P. Patera.