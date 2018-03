Hollweg: Tak pěkný gól jsem naposledy dal, když mi nahrál Jágr

před 1 hodinou

Ryan Hollweg obvykle rozdává spíše tvrdé hity, ale v duelu s Olomoucí měl na svědomí i parádní branku.

Plzeň - Nečekaného kanonýra našli mezi sebou v posledních třech zápasech čtvrtfinálové série play off proti Olomouci hokejisté Plzně. Čtyřiatřicetiletý obávaný tvrďák Ryan Hollweg se prosadil v důležitém utkání číslo tři, po němž šla Plzeň v sérii poprvé do vedení, navázal pak v dnešním pátém utkání gólem na 2:0 na konci první třetiny.

Pro oko hokejového labužníka pohledná trefa po povedené kombinaci byla velkým zásahem do odhodlání Hanáků pokusit se o obrat. "Kdy jsem dal na pohled tak pěkný gól? Asi když mi na něj přihrával Jaromír Jágr," pobavil Hollweg novináře vzpomínkou na společné časy s českou legendou v dresu New York Rangers.

Důrazný útočník s 242 starty v NHL včetně play off ale okamžitě poté ocenil souhru se spoluhráči v přečíslení tři na dva. "Preisinger to tam udělal skvěle. A já měl to štěstí, že jsem byl ve správnou chvíli na správném místě. Povedla se mi střela a padlo to tam, jsem samozřejmě rád, že jsem se znovu trefil," popsal Hollweg.

Za pět utkání vyřazovacích bojů o titul tak má na kontě dva góly. Stejně jako jich zaznamenal při 41 startech v základní části sezony. "Čím to je? Já svůj styl hokeje neměním. A ten můj styl sedí hlavně na play off, v němž roste i můj výkon. Je to fáze sezony, kdy na vašem výkonu a příspěvku pro tým opravdu záleží," zdůraznil Hollweg.

Dnes mohl hrát i díky rozhodnutí disciplinární komise, že nebude Hollwega dodatečně trestat za tvrdý, ale férový zákrok na olomouckého beka Tomáše Houdka z úterního čtvrtého utkání. Jinak ale měla celá série na bitvy play off vcelku poklidný průběh.

"To možná ano, ale zároveň byla hodně náročná a rány jsem v ní nejen rozdal, ale dost jsem jich sám také inkasoval. Schytal jsem spoustu ran. Každý zápas byl velmi těžký i proto, že jsme se přetahovali a zápasy byly výsledkově těsné. Navíc v sériích, jako byla ta s Olomoucí, může být pro jejich soupeře až frustrující, když nemůžete dát góly," uvedl Hollweg.

Domnívá se, že Indiáni zasadili rozhodující direkt soupeři na jeho ledě. "Olomouc, myslím, vysálo, že jsme zvládli vyhrát na jejich ledě oba dva zápasy. Přišlo mi, že už tam dnes nebyly od nich takové emoce a energie, jak v těch zápasech předtím, které tady u nás odehráli v úvodu série," přidal Hollweg.

Bez ohledu na to, kdo z tria Brno, Pardubice, Liberec vyjde na Západočechy jako semifinálový sok, očekává další těžkou sérii. Těžší, než byla ta právě skončená ve čtvrtfinále.

"Zatím nevíme, komu budeme čelit, ale v této fázi soutěže určitě nenarazíte na lehkého soupeře. Každý večer se chystáte na ohromně těžký zápas proti silnému protivníkovi. A budete se snažit uspět, abyste postoupili zase dál," řekl Hollweg.