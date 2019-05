Sparťanská legenda se loučí. Hlinka odložil brusle, v klubu bude působit jako manažer

před 2 hodinami

Hokejový útočník Jaroslav Hlinka ukončil ve 42 letech kariéru. Mistr světa z roku 2001 nehrál už většinu uplynulé sezony, ve které se vrátil na led v polovině ledna v druholigovém Vrchlabí a od konce února vypomáhal v extralize Spartě. V pražském klubu bude pokračovat jako sportovní manažer.

Další spolupráci mu nabídl nový sportovní ředitel Petr Ton. "Jsem moc rád, že mě Petr oslovil a mohu pokračovat ve Spartě. Už během své kariéry jsem se sem rád vracel, je to můj domov. Vždyť jsem tu strávil bez pár let doslova celý život," řekl Hlinku klubovému webu.

Hlinka získal se Spartou čtyřikrát mistrovský titul v letech 2000, 2002, 2006 a 2007. Je klubovým rekordmanem s 718 body a 473 asistencemi z 833 zápasů.

"Jménem Sparty je mi obrovskou ctí pogratulovat Jardovi k neuvěřitelné kariéře ozdobené čtyřmi tituly ve Spartě," uvedl nejlepší střelec v dějinách Sparty Ton, který byl jmenován sportovním ředitele před třemi týdny poté, co klub změnil majitele.

"V mé pozici mi bude dobrým oponentem, na druhou stranu máme podobný pohled na směřování klubu a stejný cíl. Rozuměli jsme si na ledě a věřím, že se tato spolupráce přenese i do vedení sportovního úseku klubu," doplnil pětačtyřicetiletý Ton.

"Oba vidíme, co by se mělo zlepšit. Věříme, že se nám naše myšlenky a vize podaří přenést na hráče a dosáhneme dobrých výsledků," uvedl Ton. "Rozumíme si i po lidské stránce. Věřím, že nám to bude v kanceláři klapat podobně jako na ledě," dodal Hlinka.

Poslední zápas sehrál 15. března, kdy Sparta podlehla doma v O2 areně Vítkovicím 1:5 a prohrála sérii předkola play off 1:3. Celkem v sezoně v extralize nastoupil k devíti duelům včetně play off a připsal si tři body za dvě branky a jednu asistenci.

Dvakrát skóroval v utkání závěrečného 52. kola základní části, v kterém se Sparta díky domácí výhře 5:2 nad Libercem dostala do předkola. Za Vrchlabí odehrál osm zápasů a zaznamenal gól a šest přihrávek.

V extralize sehrál dohromady 847 zápasů a nasbíral 726 bodů za 249 branek a 477 asistencí. S výjimkou krátkého působení v sezoně 2011/12, kdy sehrál 13 utkání za Plzeň s bilancí 4+4, hrál v domácí nejvyšší soutěži v dresu Sparty. S ní získal také dvakrát stříbro a třikrát bronz.

Během kariéry působil také v Klotenu, v Kazani, v Coloradu a Linköpingu. V NHL v sezoně 2007/08 nastoupil v 64 duelech a připsal si 28 bodů za osm branek a 20 asistencí. V jednom utkání play off nebodoval.

V české reprezentaci sehrál 146 utkání a vstřelil 29 branek. Vedle titulu z roku 2001 z Německa má ve sbírce i stříbro z roku 2006 z Rigy. Představil se na osmi světových šampionátech.