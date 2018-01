Hokejový obránce Kindl zůstane v Plzni do konce sezony

před 4 hodinami

Jakub Kindl v 15 zápasech za Plzeň nasbíral dva body (1+1).

Plzeň - Obránce Jakub Kindl zůstane v kádru lídra hokejové extraligy Plzně až do konce sezony. Třicetiletý bek přišel do západočeského celku v říjnu původně na měsíční zkoušku, při zranění kapitána Petra Kadlece a Lukáše Pulpána pak zůstal na soupisce až do poloviny prosince. Dnes už hráč s 351 starty v zámořské NHL podepsal smlouvu na zbytek extraligového ročníku.

Za Plzeň Kindl nastoupil do patnácti zápasů a připsal si po bodu za gól a asistenci, v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech má bilanci +10. "Odehrál jsem tady dva měsíce, ve kterých se nám dařilo, a doufám, že týmu pomůžu i ve zbytku sezony. Jsem rád, že jsme se dohodli a můžu v Plzni pokračovat," uvedl na klubovém webu Kindl.

"Jakub zapadl do týmu výborně. Je to zkušený vysoký bek, který má hodně odehráno. Měli jsme velký zájem na tom, aby v klubu zůstal," doplnil sportovní manažer Škody Plzeň Tomáš Vlasák.

Účastník mistrovství světa v roce 2014 Kindl před plzeňským angažmá odehrál v extralize jen 28 zápasů za Pardubice. V NHL nastupoval za Detroit a Floridu a měl celkovou bilanci 17 branek a 62 asistencí.