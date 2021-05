Klepiš mění Kometu za Liberec. Tygři získali i talentovaného Slováka

Hokejisty extraligového Liberce posílí útočník Jakub Klepiš. Vedle mistra světa z roku 2010 se na sever Čech po roce ve Švédsku vrací další forvard Jan Ordoš a nově bude dres Bílých Tygrů oblékat slovenský útočník Martin Faško-Rudáš.

Šestatřicetiletý Klepiš působil v aktuální sezoně v Brně, teď ale podepsal roční smlouvu s opcí v Liberci.

"V Jakubovi získáváme zkušeného hráče, který našemu týmu pomůže ve více rolích. Je to skvělý hokejista na přesilovky s obrovským citem pro hru a je stále vynikajícím bruslařem. Může hrát křídlo i centra. Prošel si zahraničními ligami, získal titul mistra světa a ví, jak se profesionálně připravovat a jaké týmy vyhrávají tituly," uvedl sportovní ředitel a trenér Patrik Augusta.

Odchovanec pražské Slavie odehrál v extralize téměř 500 zápasů. Vedle mateřského klubu a Komety hájil i barvy Třince a Mladé Boleslavi. Působil v NHL, KHL i ve Švédsku. Bývalý český reprezentant vyhrál se Slavií dvakrát extraligu, dvakrát získal Gagarinův pohár pro nejlepší tým KHL a ovládl i zámořský Calder Cup v AHL.

"Slibujeme si od něj, že svojí kvalitou pomůže naší ofenzivě i že své hokejové mimohokejové zkušenosti předá našim mladším hráčům," řekl Augusta.

Čtyřiadvacetiletý Ordoš byl pevnou součástí sestavy Liberce, před rokem ale odešel do Švédska a hrál za Oskarshamn. Teď se ale vrací do klubu, ve kterém působil od mládežnických let. "Jsme rádi, že když se Tygři vrací z ciziny domů, chtějí opět bojovat za Liberec. Honza je poctivý a pracovitý hokejista, který má tah na branku. Je zvyklý pracovat pro tým a nebojí se jít do tvrdých soubojů před brankou i u mantinelu," uvedl Augusta.

Dvacetiletý Faško-Rudáš se před rokem vrátil ze zámoří do Banské Bystrice a patřil mezi klíčové hráče slovenského klubu. V 52 zápasech nasbíral 41 bodů. "Martin je mladý talentovaný hokejista s dobrými ofenzivními instinkty a tahem na branku. Chce hrát, chce tvořit hru, umí dobře vystřelit zápěstím, ale také vybídnout spoluhráče," řekl liberecký kouč na adresu bývalého juniorského reprezentanta.