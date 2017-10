Hokejový Chomutov znovu dluží hráčům peníze na výplatách

před 1 hodinou

Chomutovským hokejistům znovu nechodí výplaty. Problém, který u Pirátů řešili již během léta, je tak znovu aktuální. Vedení klubu dnes potvrdilo, že hráčům neposílá peníze podle plánu.

Chomutov - Vedení hokejistů Chomutova má opět finanční potíže. V dnešním prohlášení severočeský klub potvrdil zpoždění výplat hráčům extraligového týmu. Již během léta přitom Piráti zažehnali na poslední chvíli výpověď smlouvy, kterou jim poslal kapitán týmu Michal Vondrka právě kvůli opožděným výplatám.

Uhradit závazky musel Chomutov i kvůli splnění licenčních podmínek, aby mohl nastoupit do nové sezony nejvyšší soutěže. Vondrka se nakonec rozhodl zůstat. Jenže nyní se situace opakuje. "Něco nám dluží. Ať se k tomu vyjádří vedení, ať zaujmou nějaké stanovisko a ať vysvětlí, proč to tak je. Proč to celé vzniklo," citoval Vondrku server iDnes.cz.

Věří však zároveň, že celá záležitost nezajde až do takových krajností, jak tomu bylo minule. "Něco mezi námi a vedením už probíhá, ale to je interní. Ale dluhy existují," přitakal Vondrka.

Klub ujistil, že majitelé ani vedení před problémy "nestrkají hlavu do písku", ale intenzivně pracují na uklidnění situace.

"Majitelé i management Pirátů Chomutov sice považují aktuální situaci za interní záležitost klubu, ale zároveň chtějí uvést na pravou míru některé informace. Je pravda, že v současné době se nedaří stabilizovat cash flow (peněžní tok) klubu, z čehož vyplývá, že hráčům v tuto chvíli neodešla část výplat," snažil se klub vysvětlit situaci.

Klub si je závazků vůči hráčům plně vědom a netají je. "K dnešnímu dni klub eviduje po splatnosti jednu výplatu a polovinu další. Zbytek odměn odešel hráčům na účet. Vedení klubu intenzivně pracuje na stabilizaci cash flow se všemi partnery klubu," uvedl klub v prohlášení.

Vyloučil však zároveň, že by mu hrozily existenční potíže. "Existence klubu nebo extraligová sezona není žádným způsobem ohrožena."