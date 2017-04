Hokejovému Hradci Králové hrozila insolvence, město proto navýšilo dotaci

před 24 minutami

Město Hradec Králové poskytlo hokejovému Mountfieldu HK tři miliony korun a také slíbilo zvýšit roční dotaci klubu o dva miliony.

Hradec Králové - Město Hradec Králové navýší základní kapitál extraligového hokejového klubu Mountfield HK o tři miliony korun, aby tím pokrylo jeho kumulovanou ztrátu z minulých let a odvrátilo hrozbu insolvence. Stejnou sumu do základního kapitálu vloží druhý poloviční akcionář, společnost Mountfield. Radnice je zároveň připravena zvýšit svoji dotaci klubu o dva miliony korun. Rozhodli o tom dnes zastupitelé Hradce Králové. Mountfield HK v právě skončeném ročníku extraligy skončil na třetím místě, nejlépe v historii.

Podle náměstka hradeckého primátora a člena dozorčí rady Mountfield HK Milana Jaroše (ČSSD) by v případě nezvýšení základního kapitálu o šest milionů korun "mohlo dojít k vyhlášení insolvence na společnost, na klub". I dva miliony korun z navýšené dotace půjdou podle Jaroše na pokrytí ztrát. Ročně město klubu v minulých letech dávalo podporu 32 až 34 milionů korun.

Podle místopředsedy představenstva Mountfield HK a zastupitele Martina Soukupa (ODS) je kumulovaná ztráta účetní záležitostí a samotný chod klubu nijak neohrožuje. "Klub funguje standardně, nemá závazky po lhůtě splatnosti," řekl ČTK Soukup.

Ke konci účetního období 2015/16 k 30. dubnu 2016 měl Mountfield HK kumulovanou ztrátu z minulých let 30 milionů korun a jeho ztráta v daném roce činila 3,3 milionu korun. Vlastní kapitál firmy měl kvůli tomu zápornou hodnotu minus 11,5 milionu korun.

Opoziční zastupitelé výdaj peněz do klubu kritizovali. "Když sem vstupoval partner Mountfield, bylo jasně deklarováno, že nebudou navyšovány prostředky města, to už bylo dávno porušeno," řekl opoziční zastupitel Martin Hanousek (Zelení). Pozastavil se i nad tím, zda dotace města klubu nejsou nedovolenou veřejnou podporou odporující unijnímu právu. Podle mluvčí radnice Magdalény Vlčkové město administruje jednotlivé dotační programy tak, aby oblast poskytování dotací byla v souladu s unijním právem a podle pravidel Evropské komise. Připomněla, že postoj Evropské komise k této problematice není zcela jednoznačný.

Mountfield HK hraje extraligu v Hradci Králové od sezony 2013/2014. Akcionářská smlouva mezi městem a firmou Mountfield je šestiletá a měla by skončit sezonou 2018/2019. Firma Mountfield městu v březnu navrhla prodloužit akcionářskou smlouvu o dalších šest let do sezony 2024/2025 včetně. Podle Jaroše orgány města o prodloužení a případné úpravě akcionářské dohody teprve rozhodnou.

