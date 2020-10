Podle Řezníčka se může extraliga znovu rozjet v listopadu, Liga mistrů se ruší

Až 13. listopadu by se mohla v případě platnosti současných zpřísněných opatření proti šíření nemoci covid-19 znovu rozjet hokejová extraliga podle svého ředitele Josefa Řezníčka. Situací při řadě nejasností pro nebližší budoucnost se bude ve čtvrtek zabývat výkonný výbor Českého hokeje i představenstvo Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.

Jasněji zatím nemají zástupci extraligy v otázce zákazu tréninků v halách ani po jednání předsedy Národní sportovní agentura (NSA) Milana Hniličky se zástupci ministerstva zdravotnictví.

"Je jasné, že rozhodnutí bylo vydané a omezuje hokej do 3. listopadu, tak jak to všichni čteme. Pracujeme na nějakých dvou variantách, ale potřebujeme se na to doptat klubů. Ve čtvrtek bude představenstvo APK a zasedá výkonný výbor, tam budeme ty věci probírat," řekl ČTK Řezníček.

V pondělí se na mimořádné valné hromadě APK kluby dohodly, že požádají ministra zdravotnictví Romana Prymulu otevřeným dopisem o povolení tréninku v halách a chtěly dosáhnout i obnovení soutěže. V ten den začal platit do 25. října zákaz všech soutěží v zemi a sportování ve vnitřních prostorách. Řezníček tak plánoval nový rozpis od 30. října. Již dnes se po dalším zpřísnění ale omezení prodloužilo, takže kluby čeká další jednání.

"Musíme se dohodnout na tom, jaký způsobem postupovat. Variant je několik a musíme do toho samozřejmě zakomponovat i péči o poskytnutí plnění partnerů. Bavit se o základní části, o předkole a play off, co je pro kluby ve směru k partnerům přednější," uvedl Řezníček.

"Tím způsobem budeme směřovat úpravy, abychom se do toho vešli a nebyli nijak přeexponovaní. Sice nám pomáhá reprezentační přestávka od 3. do 13. listopadu, ale přesto nás termíny na to, co potřebujeme doplnit, velice limitují. Už se do toho rozpisu nevejdeme. Budeme muset někde nějaké termíny přidávat, dohledat si je, nebo něco krátit. To je otázka na kluby," doplnil ředitel extraligy.

Nedostatek termínů podle něj nastává i přesto, že dnes zrušila sezonu Liga mistrů, v které se měly představit Liberec, Třinec a Sparta. Jestli se současné podmínky opět nezmění, mohla by extraliga přerušená po nedělních zápasech znovu začít 13. listopadu. "Tam to teď musíme posunout. Jeden termín bychom tak našli ještě v reprezentační přestávce," řekl Řezníček.

Přestože o omezeních tréninku ve vnitřních prostorách bylo rozhodnuto už ve čtvrtek, nemají zástupci extraligy stále jasno, zda je v této oblasti možné pro profesionální sport něco měnit. "Zkouší se to přes všechny možné varianty. Doufám, že se ta situace teď ke konci týden trošku uklidní, že pánové budou mít nějakým způsobem ještě čas to hodnotit," uvedl Řezníček.

Možnost trénovat je pro hokejisty zásadní. "Doufáme, že budeme vědět více. Protože čím dřív, tím líp. Tréninky mají návaznost jak na extraligové zápasy, tak zápasy národního mužstva. Pokud extraligoví hráči nebudou připraveni na reprezentační akci, tak ta situace není dobrá," poukázal Řezníček i na plánovaný turnaj Karjala.

Od pondělní tiskové konference vlády se Řezníček a spol. snaží zjišťovat, co pro hokej nová nařízení znamenají. "Zatím je vidět, že to bylo všechno takové zmatečné. To rozhodnutí samozřejmě přišlo zase rychle, bylo to překotné. Není to asi úplně komfortní pro nikoho," uvedl.

"Oni mají všichni starost, aby ta čísla (nakažených covidem) zastavili. Já si dovedu představit, že se tam sport, hokej a fotbal hází na druhou kolej, aby vyřešili věci, které je trápí. Potřebovali bychom vědět, děláme pro to všechno. Ale neboucháme na dveře, že chceme dovnitř, musíme se k té komunikaci nějakým způsobem dopracovat," dodal Řezníček.

Liga mistrů se letos ruší

Hokejová Liga mistrů se v této sezoně neuskuteční. Rozhodlo o to dnes vedení soutěže, protože koronavirová krize se nelepší a opatření v jednotlivých zemích by mohla zápasy zkomplikovat. Odložený start byl naposledy naplánován na 17. listopadu, kdy měla soutěž začít rovnou vyřazovací částí i za účasti Liberce, Třince a Sparty.

"Při zvážení všech okolností došla Rada Ligy mistrů k velice těžkému rozhodnutí, že odehrání sezony 2020/21 není možné, nebo z provozního a ekonomického hlediska pro kluby zvládnutelné," řekl prezident soutěže Peter Zahner po jednání prostřednictvím videokonference.

"Zdraví a bezpečnost všech zúčastněných týmů je naší nejvyšší prioritou a při současném vývoji epidemiologické situace bychom bohužel nebyli schopni zaručit, že se každý vrátí domů vždy v dobrém zdraví a bez nutnosti podstoupit karanténní omezení, bez ohledu na to, jak sofistikovaná by byla hygienická opatření," doplnil Zahner.

Původně měl nový ročník začít 6. října. Před měsícem se posunul start až na 17. listopadu. Kvůli snížení rizika při přesunech se v úvodním kole i následném osmifinále měly hrát dva zápasy během dvou dnů na jednom místě a právo uspořádat je měl výše nasazený celek.

Doma tak měl hrát Liberec s polským GKS Tychy i Třinec s Juností Minsk. Naopak pražská Sparta měla odehrát duely 17. a 18. listopadu ve Finsku na ledě Lukko Rauma.

Liga mistrů se začala hrát od sezony 2014/15 a v červnu potvrdila prodloužení spolupráce s marketingovou agenturou Infront Sports & Media AG, která má na starosti i televizní práva, až do roku 2028. "Využijeme teď čas k tomu, abychom analyzovali situaci a našli způsoby, jak překonat těžké časy. Věříme, že se situace s covidem-19 za pár měsíců vrátí do normálu a Liga mistrů se vrátí v sezoně 2021/22 lepší než kdy dříve," uvedl Zahner.