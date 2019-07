Za čistým vzduchem. Stavjaňa je zpět doma a chce pomoct renesanci zlínského hokeje

před 14 minutami

Po 24 letech se sešli v jednom týmu. Martin Hosták jako zlínský generální manažer a Antonín Stavjaňa jako nový trenér Beranů. Spolu si kladou za cíl pozvednout zlínský hokej postupně zpátky mezi extraligovou elitu. V nadcházející sezoně se chtějí tradičně opřít o vlastní odchovance a dvě zajímavé posily ze zahraničí.

Zatímco Hostákův příchod do Zlína před dvěma lety překvapil, Stavjaňa je tamním rodákem a odchovancem. Domů se vrátil po 15 letech, kdy sbíral úspěchy především ve slovenské extralize s Nitrou.

Působil také ve Vsetíně, Trenčíně, Slovanu Bratislava, Třinci, Karlových Varech a Českých Budějovicích. "Je to příjemný návrat. Prostředí Zlína a jeho reálie dobře znám. Trenérská práce je všude stejná, ale tohle je pro mě takový sociální benefit," říká 56letý trenér.

S manažerem Hostákem se dobře zná z české reprezentace, jejíž dres oba oblékali v 90. letech. Společně vybojovali bronz na šampionátech v letech 1990 a 1993, zahráli si na olympijských hrách v Lillehammeru a naposled v jednom týmu se sešli před 24 lety na MS ve Švédsku.

Právě ve švédské lize se v letech 1992 až 1994 potkávali jako soupeři. "S Tondou se známe roky. Je to pro mě velmi kvalitní trenér, což hlavně na Slovensku dokázal. V Nitře získal titul i další úspěchy, přestože jeho tým nikdy nepatřil k favoritům soutěže," podotýká Hosták.

"Očekávám, že ve Zlíně bude pokračovat v tom, co jsme tady nastolili, a tedy v atraktivní hře a každoročním zlepšování celkového výsledku. Je na něm vidět obrovská chuť do práce," pokračuje generální manažer.

Stavjaňa chtěl po letech na Slovensku změnu

Hosták má za sebou dvě sezony v této roli. "A rozhodně už se tady cítím jako doma," usmívá se. "Dělám vše pro to, aby klub vzkvétal a abychom sázeli na určitou rodinnou semknutost, ať už v případě štábu, který se o hráče stará, nebo kabiny samotné. Je to naše priorita," dodává.

Stavjaňa strávil v Nitře mezi lety 2005 a 2019 střídavě šest sezon a sám cítil, že potřebuje změnu. "Můžete být s hráči v pohodě, ale po určité době už je člověk oposlouchaný. Je dobré změnit prostředí a také změnit hráčům kulisu. Aby možná ty samé věci slyšeli od někoho jiného," říká bývalý obránce.

Do Zlína tedy v jistém smyslu zamířil za čistým vzduchem. "Pokud chcete z hráčů dostat maximum, musíte je někdy ždímat. Vznikají různé mikrokonflikty, a pokud je toho moc, kazí to vztahy. Těším se zpět do extraligy a chci zlínskou misi dotáhnout se vším všudy," hlásí Stavjaňa. Jeho dvě poslední angažmá v nejvyšší české soutěži totiž skončila předčasně.

Ve Zlíně byl u prvního titulu Beranů v roce 2004, tehdy ovšem na pozici sportovního manažera. V posledních dvou sezonách skončil Zlín dvakrát v předkole a v nadcházejícím ročníku by snahu o vysněný návrat mezi elitu rád potvrdil postupem do čtvrtfinále.

"Těžko můžeme říkat, že v tabulce někam vyletíme, ale máme výhodu, že mužstvo je dlouho pohromadě. Hlavní bude dostat se do play off, ale to vám v této přípravné fázi poví všude," nepředbíhá Stavjaňa. "Chceme být o krůček lepší než v minulé sezoně," potvrzuje Hosták.

"Ale dále chceme dělat zábavu pro lidi, hokej je zábava. Za poslední dva roky jsme v tomto ve Zlíně pokročili, hrajeme atraktivní hokej a přináší to výsledky," doplňuje bývalý hokejový spolukomentátor České televize.

Atraktivní hokej by zlínským fanouškům rád servíroval v modernějším prostředí, nicméně plánovaná rekonstrukce stadionu Luďka Čajky se rozběhne nejdříve na jaře roku 2021. "To je spíše optimistický termín. Nemůžu nic přesného slíbit, ale je to na dobré cestě," tvrdí Hosták.

"Město vytvořilo rámcovou smlouvu o spolupráci se spolkem, který vlastní halu. Legislativní záležitosti a výběrové řízení nějakou dobu potrvají, ale pracuje se na tom," ujišťuje majitel 55 startů v NHL.

Švédská střela a návrat z univerzity

Hráčský kádr chtěl Hosták udržet co nejvíce pohromadě. Do Zlína se vrátil útočník Bedřich Köhler, z univerzitní NCAA v Americe přišel zadák a zlínský rodák Lukáš Buchta, ze Švédska forvard Rickard Palmberg.

"Použil jsem kontakty, které ve Švédsku mám, dostal jsem reference a sám jsem se na něj byl podívat. Není to střela úplně naslepo," sděluje Hosták o 30letém útočníkovi, který si poprvé vyzkouší angažmá mimo Švédsko. Návraty Köhlera i Buchty zlínského manažera potěšily.

"Zlín je v tomto směru specifický klub a město. Dává odchovancům nebo hráčům, kteří mají ke klubu vztah, spoustu prostoru a za mého působení se to určitě měnit nebude. Takhle se mnohem snadněji vytvoří v týmu ta správná atmosféra. Měla by to být znovu naše devíza," říká Hosták.

Změny v kádru Zlína: Odchody: Edgars Kulda, Tomáš Štůrala (oba konec smlouvy), Tomáš Valenta (Olomouc), Nicolas Werbik (Vítkovice). Příchody: Bedřich Köhler (Kometa), Lukáš Buchta (Omaha / NCAA), Jan Dufek (Poruba), Rickard Palmberg (Timrä / Švédsko). *aktuální k 18. červenci 2019

Hráči mají za sebou suchou přípravu, do které se trenér Stavjaňa snažil začlenit co nejvíce herních a konfrontačních prvků. V pondělí 22. července se sejdou na ledě.

"Mnoho hráčů jsem zblízka neznal a do hloubky je poznám až na ledě, při určitých krizových situacích. Nicméně musím říct, že během suché přípravy jsem poznal, že je to velmi pracovité mužstvo," pochvaluje si bývalý asistent trenéra národního týmu.

Krizové situace, o kterých mluvil, se Stavjaňa přesto pokusil načrtnout i v tréninku mimo led. Hráči absolvovali padesátikilometrovou túru bez toho, aniž by předem znali jakékoliv informace. Navíc se museli ve valašských kopcích poprat s vytrvalým deštěm a nepříznivými podmínkami.

"Chtěl jsem hráče dostat trochu do nezvyklých situací. Je to pro mě jisté vodítko, ale hlavně obrovský přínos pro ně. Pod fyzickou a psychickou zátěží se chováte a komunikujete jinak. Chtěl jsem, aby se hráči sami poznali, a to i jinak, než že zajdou na kávičku," vysvětluje Stavjaňa.

Derby se Vsetínem po deseti letech

V přípravných zápasech narazí Zlín mimo jiné na Slavii Praha či Kometu Brno. A po deseti letech by měl změřit síly také s regionálním rivalem ze Vsetína. Vloni zlínská strana žádost prvoligového klubu odmítla, letos se zatím neví, kde by se prestižní souboj odehrál.

Původně se mělo hrát v Uherském Hradišti, ale zástupci tamního klubu po vyhodnocení bezpečnostních rizik od pořadatelství ustoupili. "Vsetín nemá zájem utkání pořádat, je to na nás a řešíme to. Pravděpodobně nyní vypadá varianta ve Zlíně, ale není to definitivní," říká Hosták.

Zlín a Vsetín se naposled utkaly v přípravě v srpnu 2009, kdy Berani ve Vsetíně rozstříleli tehdy druholigové hokejisty 7:1. "Na to, jak minimální je vzdálenost mezi oběma kluby, je to pořádně dlouhá doba. Mělo by to velký náboj hlavně pro fanoušky," je si vědom Stavjaňa.

"Rozhodně to ve zlínském prostředí patří do menu, které můžeme našim fanouškům nabídnout. Jak už jsem říkal, děláme zábavu pro lidi a derby určitě budí emoce. Byl by to atraktivní zápas," věří také Hosták.

Vsetín navíc patří k nejlepším týmům první ligy, a tak by ani po sportovní stránce nešlo o bezvýznamnou konfrontaci. Na zajímavé duely se mohou zlínští fanoušci těšit i zkraje extraligy. Po prvním kole na ledě Karlových Varů totiž ševci přivítají moravské rivaly z Vítkovic a Olomouce.