Konec s nespavostí a bolestmi břicha. Trio tradičních klubů bojuje v extralize o vše

Buď bude i nadále platit, že Litvínov a Pardubice nikdy nespadly z nejvyšší hokejové soutěže, anebo se zachrání Kladno. Vyvrcholení základní části extraligy svede v rozhodující bitvě o udržení proti sobě kluby Jiřího Šlégra a Jaromíra Jágra, Dynamo hraje v Brně.

Extraliga má na programu 52. kolo základní části, po němž bude jasno, kdo elitní soutěž pro příští ročník opustí. Třináctý Litvínov a čtrnácté Kladno sehrají třaskavé vzájemné utkání, jehož vítěz oslaví záchranu.

Dvanáctým Pardubicím přinese jistotu udržení jakýkoliv bodovaný výsledek na ledě brněnské Komety, která ví, že jde do play off ze šestého místa. Dynamo spadne jedině při souhře vlastní porážky v základní hrací době a vítězství Kladna nad Litvínovem v prodloužení nebo na nájezdy.

"Kladno uteklo hrobníkovi z lopaty a má to ve svých rukách. Pevně věřím, že to zvládne a udrží se," přeje si bývalý kladenský útočník Petr Tenkrát. Rytíři byli ještě před osmi dny jasným kandidátem sestupu, ale sérii 11 proher přerušili třemi triumfy v řadě a dotáhli se na Litvínov.

"Někdy se to tak stává. Tým se dostal do srabu a v každém zápase mu šlo o všechno. Pomohlo mu to, semkl se a lépe se mu dýchá. Ale teď znovu bude důležitost zápasu ohromná," říká vicemistr světa z roku 2006.

Litvínov naopak mohl být dávno zachráněný, jenže prohrál tři z minulých čtyř zápasů včetně úterního duelu proti Vítkovicím, v němž si Ostravané zajistili záchranu. "Na to bych teď nebral ohled, nehraje to roli. V jednom zápase se může stát cokoliv," přemítá bývalý litvínovský bek Karel Pilař.

Hráči pořádně nespí, dokud to neskončí

"Extraliga byla v této sezoně ohromně vyrovnaná nahoře i dole. Litvínov s Kladnem sehrají super zajímavou koncovku," pokračuje Pilař. Úspěch přeje Litvínovu, byť i Kladno a Pardubice považuje za hokejová města.

Poslední kolo nabídne konečnou bitvu tria tradičních klubů. "Zkrátka tak to je. Za rok se ten tým může probojovat zpátky. U nás je to něco nového díky zavedení přímého sestupu, ale být to dříve, kluby by se v extralize určitě více střídaly. Například ve Švédsku je to běžné, tam se po sestupu nebortí svět," tvrdí světový šampion na základě vlastních zkušeností.

Když litvínovský trenér Vladimír Kýhos v době, kdy ještě nebyl koučem Vervy, rozebíral žalostnou situaci žluto-černého klubu, zavzpomínal na baráž před dvěma lety. "Musím říct, že jsem z toho měl bolesti břicha," tvrdil. O tři měsíce později prožívá neradostné pocity z postu stratéga nejspíš ještě mnohem intenzivněji.

"Osobně jsem to nezažil, ale když jsem slyšel od Pavla Patery, jak těžké je takové zápasy hrát, věřím tomu. S několika hráči i z Pardubic jsem si psal a říkali, že nebudou spát, dokud tohle všechno neskončí. Kluci jsou teď emočně, psychicky i fyzicky vyždímaní," má jasno Pilař.

Zatímco v play off bojují hokejisté o zisk titulu, na opačném pólu tabulky mohou jedině ztratit. "Play off si člověk užívá, ale hrát o padák je určitě náročnější. Kluci budou nervózní před zápasem, pak to z nich opadne, nicméně měl by se hrát opatrný hokej," předpokládá Tenkrát.

V roce 2014 byl u posledního sestupu Kladna, Pilař před dvěma lety jen z pozice zraněného hráče sledoval litvínovskou záchranu v baráži. "Hráči se na ledě s pukem chovají úplně jinak než obvykle. Kdo si věří a hraje v těchto chvílích svůj hokej, má velkou hodnotu," míní bývalý obránce.

Šlégr a Jágr si navzájem pomohou jen těžko

Hráči se podle Pilaře bojí udělat chybu. "Nechtějí, aby se o nich mluvilo v tom smyslu, že zařídili sestup. Nebyla by to pravda, protože kluby měly na záchranu 52 kol, ale někteří fanoušci by to tak určitě brali," myslí si.

Někteří pozorovatelé extraligy spekulovali, že by v posledním kole mohlo dojít k vzájemné pomoci mezi předsedou představenstva Litvínova Jiřím Šlégrem a hrajícím majitelem Rytířů Jaromírem Jágrem. Okolnosti však postavily tyto spekulace na hlavu, kamarádi z Nagana jdou proti sobě.

Hypoteticky by jediná možnost spolupráce mohla nastat v případě, když by Pardubice výrazně prohrávaly v Brně. Litvínovu i Kladnu by v tu chvíli stačila k společné záchraně dvoubodová výhra Rytířů. Všech sedm duelů 52. kola však z důvodu regulérnosti začíná v jednotných 18 hodin.

"Všichni se teď upnuli na týmy bojující o záchranu, a tak trošičku opadla sledovanost mužstev, jež hrají o pozice do play off. Ale za mě je to jeden z nejlepších závěru extraligy za posledních mnoho let," usmívá se Tenkrát.

Litvínovu se pro klíčové zápasy uzdravil švédský útočník Edwin Hedberg, naopak v úterý v Olomouci chyběl reprezentační zadák Michal Moravčík. V brance Kladna zaskakoval Adam Brízgala v posledních dvou duelech za slovenskou jedničku Denise Godlu a vychytal týmu šest bodů.

Hlavní opory, jako Jágr, Petr Vampola nebo Brady Austin na straně hostů a Richard Jarůšek, Jakub Petružálek nebo dvojice František Lukeš a Viktor Hübl na straně domácích, by neměly chybět. Petružálek, Lukeš a Hübl se tučně podepsali pod historický litvínovský titul z roku 2015. Teď se snaží odvrátit nejčernější zápis do klubové kroniky.

Vedle otázky, kdo vyjde z přímého souboje jako vítěz, se někteří fanoušci dohadují také o tom, jestli půjde o poslední utkání v kariéře Jágra, anebo bude 48letá hokejová legenda pokračovat na ledě i v příští sezoně.

"To ví Jarda sám nejlépe. Ale nebude to tak brát, sám to takhle určitě neřekne, pokud nebude rozhodnutý," soudí Pilař. "Musel byste se zeptat jeho. U něho člověk neví, jestli bude hrát ještě deset let. On sám si musí říct, zda má ještě sílu a chuť," přidává kladenský odchovanec Tenkrát.

Litvínov hlásí na zápas pravdy vyprodaný Zimní stadion Ivana Hlinky, ale také fanoušci Rytířů mohou utkání sledovat díky projekci na stadionu v Kladně společně. Utkání odvysílá živě stanice O2 TV Sport, Aktuálně.cz přinese souhrnný online přenos ze všech zápasů 52. kola extraligy.

Ve zbylých pěti utkáních se bude bojovat o výhodu domácího prostředí do sérií předkola a čtvrtfinále play off a také o druhé místo, jež znamená vedle delšího odpočinku před vyřazovací částí i postup do Ligy mistrů.