Sparta ulovila vítěze Stanley Cupu. Kempný se do extraligy vrací po sedmi letech

Hokejová Sparta získala obránce Michala Kempného, který skončil v NHL v Seattlu. Vítěz Stanleyova poháru z roku 2018 s Washingtonem a bronzový medailista z letošního mistrovství světa podepsal v pražském klubu smlouvu na dva roky.

"O příchod Michala jsme stáli už od léta, kdy jsme byli domluvení v případě, že by mu nevyšlo angažmá v NHL. Jsme moc rádi, že jsme zůstali dál jeho první volbou. Je to obrovská posila do naší defenzivy," uvedl sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka na klubovém webu.

Dvaatřicetiletý Kempný se do extraligy vrací po sedmi letech, v sezoně 2014/15 hrál za Kometu Brno. Odchovanec Hodonína následně odešel do KHL, po sezoně v Omsku zamířil do NHL. V elitní kanadsko-americké soutěži postupně oblékal dresy Chicaga a Washingtonu, hrál i v nižší AHL.

V červenci bronzový medailista z letošního mistrovství světa podepsal v týmu loňského nováčka NHL Seattlu roční jednocestnou smlouvu na 750.000 dolarů. V přípravě na nový ročník odehrál jen úvodní zápas, v němž utrpěl otřes mozku. Klub jej následně poslal na farmu, kde Kempný absolvoval dva zápasy a dal jeden gól. Pak se domluvil na ukončení kontraktu a vrátil se do Česka.

"Nebylo to rozhodnutí ze dne na den. Řešili jsme tuto možnost průběžně. V zámoří to nevyšlo tak, jak jsem si představoval. Odehrál jsem tam v podstatě jen jeden zápas. Na začátku sezony mě pak hned poslali na farmu. Nechtěl jsem být v pozici, v jaké jsem byl loni. S rodinou jsme se rozhodli pro návrat zpět. Po sedmi letech v zahraničí se vracím tam, kde to všechno začalo," uvedl Kempný.

Pro Spartu se rozhodl hlavně s ohledem na ambice klubu i fakt, že v Praze bydlí. Zároveň potvrdil Hlinkova slova, že na případné spolupráci se domluvil už v létě. "Hrozně se mi líbí, že Sparta je tým s nejvyššími ambicemi. Úspěchu podřídíme vše, aby se nám povedlo to, co všichni chceme. A to je vyhrát titul. Na celou tu cestu se moc těším," řekl Kempný, jenž by dres Pražanů měl poprvé obléct příští týden ve středu v zápase proti Vítkovicím. "V neděli to ještě nebude. Potřebuji čas na to se srovnat," vysvětlil.

S novými spoluhráči trénoval poprvé dnes, v pátek už ale v televizi sledoval zápas Sparty proti Brnu. "Šel jsem shodou okolností s kamarádem na jedno pivo a dívali jsme se na zápas. Byl jsem překvapený výbornou fanouškovskou kulisou, zápas měl výborné tempo," řekl Kempný.