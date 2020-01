Nečekaný návrat, Sparta má Neuvirtha. Brankář světových kvalit, věří v klubu

Hokejisty extraligové Sparty posílí brankář Michal Neuvirth, který odchytal 257 zápasů v NHL.

V této sezoně ale jedenatřicetiletý gólman zatím nikde nepůsobil. Rodák z Ústí nad Labem, jenž za Spartu chytal před odchodem do zámoří i při výluce NHL, doplní stávající brankářskou dvojici Matěj Machovský, Jakub Sedláček.

"Chci hlavně pomoci týmu, klukům v šatně, ať už budu chytat nebo ne. Kdybych nechytal, budu rád rozebírat gólmany na druhé straně a pomáhat našim klukům v tom, aby byli ještě lepší," uvedl Neuvirth.

Neuvirthovu kariéru provázejí zdravotní problémy, naposledy chytal v lednu 2019. Na začátku sezony se zkoušel prosadit do kádru Toronta, to se mu ale nepodařilo. Odchytal jen 40 minut v jednom z přípravných zápasů, poté se s kanadským klubem dohodl na zrušení zkušební smlouvy.

"Podstoupil jsem ve Spartě letní přípravu, cítil jsem se dobře. Odjížděl jsem na kemp v dobrém rozpoložení. Po týdnu na fyzických testech jsem si bohužel obnovil zranění kyčle. Od té doby mě to místo bolelo, vydržel jsem dalších pár dní a odchytal dvě třetiny zápasu. Po nich jsem ale věděl, že takovou zátěž mé tělo v tu chvíli nezvládne," řekl Neuvirth.

Od poloviny října se připravuje se Spartou a problémy nemá. Sportovní manažer Pražanů Jaroslav Hlinka věří, že Neuvirth týmu pomůže.

"Byla to pro nás povinnost a čest. Vnímáme to jako součást naší filosofie, chceme, aby se naši úspěšní hráči do Sparty vraceli zpátky a pomáhali dalším v rozvoji," podotkl Hlinka.

Nová posila podle něj začne jako brankář číslo 3. "Pořád je to gólman světových kvalit. Záleží pouze na jeho zdravotní stránce. Jsme rádi, že rozšíří náš už tak velice kvalitní brankářský tým. Samozřejmě víme, že celý rok nechytal. Má ale zájem nastoupit a jakkoliv pomoci našemu týmu," uvedl Hlinka.

Účastník Světového poháru v roce 2016 v NHL chytal za Washington, který jej v roce 2006 draftoval, Buffalo, New York Islanders a Philadelphii. Celkem Neuvirth odchytal v elitní kanadsko-americké soutěži 257 zápasů a 13.852 minut. Z českých gólmanů jsou na tom lépe jen Dominik Hašek, Tomáš Vokoun, Ondřej Pavelec, Roman Turek a Petr Mrázek.

Ve Spartě Neuvirth chytal v dorosteneckém i juniorském věku. V seniorském týmu působil v sezoně 2012/13 při výluce NHL. "Vše bude nyní záležet na trenérech. Z historie ale známe případy, kdy do play off naskočil brankář z farmy a vychytal Stanley Cup. Matt Murray tehdy přechytal Marca-Andrého Fleuryho a měl hlavní zásluhu na vítězství Pittsburghu. Stát se může cokoliv, nemusí to být ani Michal Neuvirth, ale nějaký mladík z juniorky. Play off je specifická soutěž, kde se může stát cokoliv. Kdokoliv se může stát hrdinou," řekl Hlinka.

Neuvirth je podle svých slov připraven podílet se i na výchově brankářů ve Spartě. "Děje se to už teď na ledě, často se mě na různé věci vyptává Adam Wolf. Myslím, že mám zkušenosti, které mohu předat dál. Za třináct let v zámoří jsem snad nasbíral nějaké zkušenosti, sbíral jsem rady od hodně trenérů brankářů v NHL. Kdykoliv se mě kluci na něco zeptají, vždy jim rád pomohu. Rád bych své zkušenosti předával dál i po konci kariéry," uvedl Neuvirth.