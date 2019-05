Plzeň řeší posilami exodus opor. Postaví silnou brankářskou dvojici

před 42 minutami

Sparta vs. Hradec Králové, extraliga (Jaroslav Pavelka) | Foto: Milan Kammermayer

Novými posilami hokejistů Plzně se stali brankář Jaroslav Pavelka z Hradce Králové, obránci Vojtěch Budík z Pardubic a Bohumil Jank z Chomutova a útočníci Luboš Rob ze Vsetína a Roman Vlach z Třince. Klub o tom informoval v tiskové zprávě.

S týmem Indiánů se naopak loučí vedle Ondřeje Kratěny (konec kariéry) a Jana Kováře, který avizoval opětovný odchod na zahraniční angažmá, další útočníci Denis Kindl, Václav Nedorost, Miroslav Preisinger a David Stach, obránci Conor Allen, Jakub Kindl a David Kvasnička i gólman Dmitrij Milčakov.

Místo Bělorusa Milčakova bude tvořit brankářský tandem s Dominikem Frodlem pětadvacetiletý Pavelka, který za Hradec Králové odchytal v extralize za pět sezon 50 utkání s průměrem 2,23 obdržené branky na zápas, s úspěšností zákroků 91,60 procenta a pětkrát udržel čisté konto. S Plzní uzavřel roční kontrakt s opcí na další sezonu.

"Jedná se o kvalitního gólmana a jsme přesvědčeni, že Jarda společně s Dominikem Frodlem vytvoří velice dobrou gólmanskou dvojici. Frodlík v uplynulé sezoně ukázal svůj obrovský potenciál a doufám, že se ještě bude zlepšovat," řekl sportovní manažer Plzně Tomáš Vlasák.

Frodl se stal jedničkou po příchodu ze Slavie poté, co odešel po jedné sezoně na západě Čech gólman Miroslav Svoboda, který se loni upsal Nashvillu. "Dominik zatím zaječí úmysly nemá, což je podle nás rozhodně dobře, protože napřed ještě musí potvrdit výkony z letoška. Věříme, že mu Jarda bude šlapat na paty, a finální rozhodnutí o dělení porcí zápasů pak bude jako vždy záležet na (trenérovi brankářů) Rudovi Pejcharovi," dodal Vlasák.

Šestadvacetiletý Jank hrál v uplynulé sezoně za Chomutov a v extralize má na kontě i za České Budějovice, Hradec Králové a Třinec 301 utkání a 50 bodů za 19 gólů a 31 přihrávek. Plzni se upsal na rok.

"Splňuje naše požadavky na obránce, který umí přitvrdit. Je to hráč, který už nasbíral určité zkušenosti, ze kterých u nás může těžit. Umí být přímočarý, je pevný v obraně, ale umí i zaútočit, správným způsobem podpořit útok," uvedl Vlasák.

O pět let mladší Budík se loni po tříletém působení v zámořské juniorské WHL v celku Prince Albert vrátil do Pardubic. V dresu Dynama ve 40 duelech extraligy včetně play out zaznamenal gól a tři asistence. V baráži o udržení v extralize přidal ze sedmi duelů tři přihrávky.

"Po odchodu Davida Kvasničky jsme do obrany hledali mladého kluka podobného typu. Vojta má opravdu velký potenciál, který zatím nenaplnil. Chceme mu dát velký prostor, protože věříme, že z něho může vyrůst velice kvalitní bek, který extraligu může za rok, za dva kvalitativně přeskočit. Věříme, že se u nás jeho potenciál rozvine naplno," řekl Vlasák. Budík uzavřel roční kontrakt s opcí na další sezonu.

Čtyřiadvacetiletý Luboš Rob mladší je synem bývalého útočníka Českých Budějovic, Vsetína či Sparty Luboše Roba a vnukem trojnásobného vítěze Stanleyova poháru Jaroslava Pouzara. V extralize má zatím na kontě jediný start za České Budějovice.

V uplynulé sezoně byl v dresu Vsetína s 65 body z 56 zápasů nejproduktivnějším hráčem základní části první hokejové ligy a s 39 brankami se stal i nejlepším střelcem. V play off přidal ve 12 duelech čtyři góly a tři asistence. S Plzní uzavřel roční smlouvu.

"Jedná se o podobnou situaci jako před časem u Davida Stacha. Nastal čas, kdy by se Luboš měl posunout dál a dostat prostor v extralize. Sledovali jsme ho celou minulou sezonu, kterou měl parádní. Měl skvělá čísla, především, co se týče gólů. Jeho přednostmi jsou výběr místa, hra v přesilovce a střela," uvedl Vlasák.

Devětadvacetiletý Vlach je syn bývalého reprezentanta Rostislava Vlacha. Uplynulý ročník začal v Třinci, ale na začátku října odešel na hostování do Karlových Varů. Bývalý hráč Zlína, Liberce a Olomouce v nejvyšší soutěži sehrál už 606 utkání a nasbíral 240 bodů za 115 gólů a 125 přihrávek. S Plzní uzavřel roční kontrakt.

"Romana jsme chtěli přivést i proto, že jako centr je šikovný jak ve hře dopředu, tak dozadu. Dokáže dobře vypomoct v obranné činnosti, ale dá se zapracovat i do přesilovky," dodal Vlasák, který také jedná o prodloužení smluv s obráncem Nickem Jonesem a útočníkem Jaroslavem Kracíkem.