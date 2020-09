Hokejisty Brna posílí na startu sezony z NHL Zbořil a Hájek

Hokejisty Brna posílí v úvodu extraligy při posunutém začátku startu nové sezony NHL obránci Jakub Zbořil z Bostonu a Libor Hájek z New York Rangers.

Třiadvacetiletý Zbořil byl v kádru Bruins pro play off v 'bublině' v Torontu, ale do sestavy se nedostal. Stejně tak o rok mladší Hájek figuroval na soupisce Rangers, ale do soutěžních zápasů nezasáhl a představil se jen v jediném přípravném utkání před restartem NHL.

"Dnes jsme se domluvili s Jakubem Zbořilem, který přiletěl z Bostonu. V pondělí jsem mluvil s agentem Allanem Walshem, který zastupuje Libora Hájka. Budeme jednat s New Yorkem Rangers ohledně pojistky. Souhlasí, aby u nás hrál. Oba to jsou naši odchovanci," řekl klubovému webu majitel, generální manažer a trenér Komety Libor Zábranský.

Zbořil se může těšit na extraligovou premiéru. Do Severní Ameriky odešel z juniorky Komety v roce 2014 a hrál tři roky v celku Saint John Sea Dogs v QMJHL. Od sezony 2017/18 působil na farmě Bostonu v Providence. Za Bruins, kteří jej draftovali v roce 2015 v prvním kole na 13. pozici, sehrál v NHL dva duely v sezoně 2018/19.

V uplynulém ročníku odehrál v AHL za Providence 58 utkání a připsal si 19 bodů za tři góly a 16 asistencí. Od poloviny července byl Bostonu k dispozici pro dohrávku sezony. Bruins vypadli ze hry o Stanleyův pohár minulý týden ve 2. kole play off po porážce s Tampou Bay 1:4 na zápasy.

Hájek za Kometu v sezoně 2014/15 stihl v extralize 24 zápasů a připsal si jednu asistenci. Potom odešel do WHL, kde nastupoval za Saskatoon a Reginu. V NHL jej v roce 2016 draftovala ve druhém kole na 37. místě Tampa Bay a Rangers na něj získali práva v únoru 2018.

Za klub z Manhattanu sehrál v NHL 33 duelů a připsal si šest bodů za gól a pět asistencí. Z toho v uplynulém ročníku to bylo 28 zápasů a pět asistencí. Na farmě v AHL v dresu Hartfordu se představil ve 23 utkáních, vstřelil jednu branku a na dvě přihrál.

Kometa chtěla i útočníka Martina Nečase z Caroliny, ale tomu klub působení v Evropě před plánovaným startem NHL na začátku prosince nepovolil. "Byli bychom samozřejmě rádi za Martina Nečase, ale dohoda mezi ním a Carolinou je jasná. Uvidíme, jak se bude vyvíjet situace v NHL," dodal Zábranský.