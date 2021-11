Hokejisté Vítkovic díky hattricku Lakatoše porazili Olomouc a jsou devátí

Hokejisté Vítkovic v dohrávce 6. kola extraligy na svém ledě otočili duel s Olomoucí a po vítězství 5:3 se posunuli na devátou příčku tabulky. Ostravský celek, který vyhrál teprve podruhé z posledních sedmi duelů, dotáhl k úspěchu hattrickem útočník Dominik Lakatoš.

Ostravané do utkání nasadili i švédského útočníka Tobiase Lindberga. Čerstvá posila Vítkovic nastupovala ve druhé útočné formaci vedle Marka Kaluse a Radovana Bondry. A právě Lindberg mohl hned zkraje utkání otevřít skóre. Puk po jeho jemné teči Stehlíkovy rány ale zastavila branková konstrukce.

Vzápětí udeřilo na opačné straně. Kolouch prudkou přihrávkou našel před brankou Navrátila, jenž poslal obloučkem puk za záda Stezky. Vítkovičtí mohli srovnat v přesilovce, blízko gólu byl Hruška, jenže i jeho střela skončila na tyčce. Vyrovnáno bylo až v úvodu druhé třetiny, kdy Lakatoš v přesilovce tvrdou ranou od modré čáry propálil brankáře Lukáše.

Vyrovnaný stav ale vydržel jen 101 sekund. Pak v početní výhodě skórovali i Hanáci, když Krejčí dostal nabito na levý kruh a střelou bez přípravy napálil puk pod horní tyčku. Ostravané ale s Olomoucí i podruhé dokázali srovnat krok. Znovu to bylo v přesilovce a opět u toho bylo trio Bukarts - Solovjov - Lakatoš. Kotouč po ráně posledně jmenovaného sice Lukáš ztlumil, ale zastavit ho nedokázal.

Ostravský celek byl v těch chvílích aktivnější a přesně 43 sekund před koncem druhého dějství šel poprvé v utkání do vedení. Lakatoš se prezentoval dravým průnikem kolem levého mantinelu, nabruslil si do dobré střelecké pozice, propálil Lukáše a završil hattrick.

Vítkovičtí navíc hned v úvodu třetí části odskočili olomouckému soupeři do dvougólového trháku poté, co skóroval Bukarts. Hosté přidali na aktivitě, jenže kontaktní branky se dočkali až v závěru třetí třetiny, kdy se trefil Knotek. Pak to zkusili i ve hře bez brankáře, jenže z hole Marosze inkasovali popáté.

Vítkovice navázaly na poslední domácí utkání, ve kterém zdolaly Spartu, a díky vítězství v poměru 5:3 se posunuly ze třinácté příčky extraligové tabulky na devátou. Hanáci venku prohráli popáté z posledních šesti utkání a setrvávají na sedmé pozici.

HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc 5:3 (0:1, 3:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 4. Lakatoš (Solovjov, Roberts Bukarts), 30. Lakatoš (Solovjov, Roberts Bukarts), 40. Lakatoš, 42. Roberts Bukarts (Dej), 60. Marosz (Kolouch) - 9. Navrátil (Kolouch, Olesz), 26. Krejčí (Kolouch, Olesz), 58. J. Knotek (J. Káňa II, Krejčí). Rozhodčí: Pražák, Ondráček - Kika, Špůr. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:1. Diváci: 3525.

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Solovjov, J. Stehlík, Galvinš, L. Kovář, P. Koch, od 21. navíc Plášil - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - M. Kalus, Lindberg, R. Bondra - Dej, Marosz, Roberts Bukarts - Lednický, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň.

Olomouc: Lukáš - Groch, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Dujsík, Řezníček - V. Tomeček, Krejčí, J. Káňa II - Kucsera, J. Knotek, Klimek - Navrátil, Kolouch, Olesz - Kunc, Strapáč, Bambula - Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.