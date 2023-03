Hokejisté Sparty vyhráli v Třinci a ve čtvrtfinálové sérii opět vedou

Hokejisté Sparty zvítězili na ledě Třince 4:2 a ujali se ve čtvrtfinálové sérii extraligy vedení 2:1.

Pražané přečkali pětiminutový trest Miroslava Formana a v oslabení dokonce otevřel skóre Roman Horák. Hosté v zápase třikrát vedli o gól, Vladimír Sobotka upravil na 2:1, Michal Kempný na 3:2 a výhru zpečetil David Tomášek do prázdné branky. Obhájce titulu vyrovnal díky brankám Mariana Adámka a Tomáše Marcinka. Start třetí třetiny se zpozdil kvůli díře v ledu zhruba o 45 minut. Čvrtý zápas se hraje v pátek od 19:00 opět v Třinci.

Po opatrném úvodu rozproudilo zápas seknutí Formana do slabin Adámka na konci přesilové hry Sparty. Hostující útočník byl za zákrok vyloučen na pět minut a do konce utkání, ale dlouhé oslabení začalo pro Oceláře šokem. Marcinko nezpracoval na útočné modré čáře nepřesnou přihrávku a do sólového úniku se dostal Horák, který překonal Kacetla kličkou mezi betony.

Sparta přežila Formanův trest bez větších problémů, sama ještě zahrozila přečíslením Moravčíka s Buchtelem, který ale netrefil v těžké pozici puk ze vzduchu. Kacetl vychytal i Kousala a Třinec z nenápadné akce vyrovnal 39 sekund před první sirénou. Nahození Adámka od modré čáry skončilo po odrazu od brusle Sobotky za zády Kováře. Vlastní gól Pražanů rozhodl i minulý duel v prodloužení.

Sparta znovu vedla ve 23. minutě, ve které zakončil Sobotka povedenou souhru na jeden dotek do odkryté branky. Už za 16 sekund ale vyrovnal Marcinko z mezikruží nad lapačku Kováře a stylově oslavil příchod svého syna Leona na svět. Kvůli porodu vynechal slovenský útočník minulé utkání.

Třinecký Buček trefil ve 32. minutě tyč, poté ale převzala iniciativu Sparta. Její převahu vyjádřil Kempný v čase 35:05 gólem zpoza mezikruží při signalizované výhodě. S dalšími šancemi i závary Pražanů si Kacetl poradil. Na ledě se také jiskřilo a do bitky se pustili Adámek s Buchtelem. Oba už řešili konflikt o pár střídání dříve, sparťanskému útočníkovi se zjevně nelíbilo, že šel Adámek po seknutí Janduse ochotně na led.

Třinec dominoval ve třetí třetině v obou duelech v Praze, ve kterých doháněl manko a i tentokrát se hnal za vyrovnáním. Růžička v šanci ještě vylepšoval pozici pro Daňa, který promáchl, a proti dorážce Marcinka se rychle přesunul Kovář. Pražané kontrovali nebezpečnými střelami Němečka, Buchteleho a v 58. minutě trefil Kempný tyč. Oceláři se odhodlali ke hře bez gólmana minutu a čtvrt a šanci spálil Daňo. Hosté si definitivě oddechli až po gólu Tomáška.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápas:

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 20. Marian Adámek (Chmielewski, Dravecký), 23. Marcinko (M. Růžička, Daňo) - 10. R. Horák, 23. Sobotka (Moravčík, Řepík), 36. Kempný (Sobotka, D. Kaše), 60. Tomášek. Rozhodčí: Hribik, Pilný - Axman, Rampír. Vyloučení: 1:0, navíc Marian Adámek - Buchtele oba 5 min., M. Forman 5 min. a do konce utkání. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 1:2.

Třinec: Kacetl - Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Marian Adámek, M. Doudera - M. Růžička, Marcinko, Daňo - D. Voženílek, L. Hudáček, Nestrašil - Dravecký, P. Vrána, Chmielewski - Kurovský, Miloš Roman, Buček - Hrňa. Trenér: Moták.

Sparta: Jakub Kovář - Polášek, Kempný, Moravčík, Krejčík, Warg, Němeček, M. Jandus - P. Kousal, D. Vitouch, Buchtele - Řepík, Sobotka, M. Forman - Tomášek, R. Horák, E. Thorell - Vauhkonen, G. Thorell, D. Kaše. Trenéři: Hořava a Wallson.