Hokejisté Pardubic vyhráli na ledě posledního Kladna 4:1 a vedou o čtyři body

Hokejisté Pardubic zvítězili v dohrávce 27. kola extraligy na ledě posledního Kladna 4:1 a díky třetí výhře za sebou zvýšil svůj náskok v čele tabulky před druhými Vítkovicemi na čtyři body. Dynamo porazilo Rytíře i potřetí v sezoně. Kladno po páté porážce z posledních šesti zápasů ztrácí stále tři body na Litvínov, České Budějovice i Karlovy Vary.

Pardubice se musely obejít bez potrestaného útočníka Roberta Kousala. Hned v úvodu musel řešit hrozbu proti prvnímu útoku Dynama Brízgala, který vyřešil v první třetině i další nebezpečné situace lídra. Ve 13. minutě kryl betonem i Paulovičovu střelu.

Mezitím na druhé straně prověřili Willa Brodecki, po vyjetí zpoza branky Jágr a také z protiútoku Beran. Rytíři se dočkali vedení 34 sekund před koncem první třetiny. Plekanec se na pravém kruhu uvolnil přes Válu a překonal Willa.

Na začátku druhé části nevyzrál na Brízgalu u levé tyče Radil. Kladenský gólman si poradil i s Paulovičovou šancí. Dynamo mělo převahu, ale domácí se úspěšně bránili. Brízgala si poradil i se zakončením kapitána Poulíčka. Ve 32. minutě už se hosté dočkali. V přečíslení se po Zohornově asistenci trefil do odkryté branky Slovák Štetka a v devátém extraligovém utkání se dočkal premiérové branky.

"Pěkně mi to naservírovali. Bylo to od zkušených hráčů. Jsem rád, že jsem si s nimi mohl zahrát namísto Kousiho," řekl novinářům devatenáctiletý útočník Pavol Štetka, který se zařadil do formace s Tomášem Zohornou a Lukášem Radilem. Puk ze premiérovou trefu v české extralize si schoval. "Zatím si ho nechám v Česku, ale později určitě poputuje domů na Slovensko. Někam do vitríny."

Za 88 sekund už Dynamo vedlo. Herčík z pozice mezi kruhy prostřelil kladenské gólmana a Adama Musil dorazil z brankoviště ležící puk za čáru. V 38. minutě hosté při první přesilové hře po vyloučení Brízgaly za zdržování hry zvýšili na 3:1. Po Ciencialově přihrávce se trefil z mezikruží Poulíček. Odpovědět mohl Jágr a Dynamo odolalo i při dalším náporu elitní kladenské formace.

"Měli jsme výborný vstup do utkání. Soupeř z toho byl chvílemi i trošku zaskočený. Nicméně ve druhé třetině jsme prakticky nevylezli z obranného pásma. Nedokázali jsme kotouče dostávat z naší zóny a trochu si pomoct. To nás stálo tři branky a pak už bych řekl, že soupeř si to zkušeně hlídal," řekl kladenský obránce Martin Kehar.

V úvodu třetí části připravil Michnáč při svém prvním střídání v utkání střeleckou pozici pro Ticháčka, který ale neměl přesnou mušku. Na druhé straně ve 43. minutě kryl Brízgala Ciencialův únik i Hykovou střelu. Will si poradil s Plekancovým pokusem. Brízgala podržel domácí při možnostech Hyky, Sedláka a Adama Musila. V 54. minutě ale už pojistil výhru Paulovič. Stav už se nezměnil ani při kladenské power play.

Dohrávka 27. kola hokejové extraligy:

Rytíři Kladno - HC Dynamo Pardubice 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 20. Plekanec (Jágr, Kubík) - 32. Štetka (T. Zohorna, Radil), 33. A. Musil (Herčík), 38. Poulíček (Cienciala, T. Dvořák), 54. Paulovič. Rozhodčí: Pražák, Šindel - Brejcha, Špůr. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 2987.

Kladno: Brízgala - Dotchin, Kehar, Slováček, Ticháček, Babka, Cibulskis - Jágr, Plekanec, Kubík - M. Procházka, Zikmund, Melka - Indrák, Filip, Brodecki - O. Bláha, Pytlík, M. Beran - od 42. navíc Michnáč. Trenér: O. Vejvoda ml.

Pardubice: Will - D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, J. Kolář, Vála - Hyka, L. Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, Štetka - T. Zeman, Poulíček, Paulovič - Vondráček, A. Musil, Herčík. Trenér: R. Rulík.