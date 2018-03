Hokejisté Hradce udolali na úvod čtvrtfinále liberecké Tygry, prodloužení ukončili po dvou minutách

před 47 minutami

Utkání ukončil po dvou minutách prodloužení Lukáš Vopelka, jehož pokus srazil do vlastní sítě Ladislav Šmíd.

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili v prvním zápase čtvrtfinále play off extraligy Liberec 3:2 v prodloužení. Utkání rozhodl v 63. minutě útočník Lukáš Vopelka, jehož střelu si do branky srazil obránce Ladislav Šmíd. Série hraná na čtyři výhry pokračuje v pátek opět v Hradci Králové.

"Rozhodl celkem kuriózní gól, který často nepadá. Občas ale jo," řekl trenér domácích Václav Sýkora. "Rozhodně to ale nebyla náhoda. Hradecký hráč atakoval naši bránu, šel si pro štěstí a dostal ho. Kdyby to nezkusil, tak by gól nepadl," řekl kouč hostů Filip Pešán.

Do první šance se dostal již ve 2. minutě domácí Berger, na Willa však nevyzrál. O pár vteřin později již vedli hosté, když se do brejku dostal Kvapil a s jistotou překonal Rybára. Následně měli Tygři další příležitosti, druhý gól ale nepřidali.

I díky tomu mohli Východočeši vyrovnat. V 6. minutě propadla Vydareného střela ke Koukalovi, který nezaváhal. Následně mohl domácí mužstvo posunout do vedení osamocený Smoleňák, ze slibné pozice ale nezamířil přesně. V závěru první třetiny se individuálně neprosadil ani Kukumberg.

Úvod druhé části patřil Hradci Králové. Cingel sice v koncovce ve 22. minutě neuspěl, ale poté byl vyloučen Redenbach a následně i Vlach a domácí v přesilovce skórovali.

Krátkou výhodu pět na tři sice nevyužili, v pokračující klasické přesilovce ale již Cingel Willa prostřelil. Mountfield měl drtivou převahu, další gól ale nepřidal a brzy toho litoval. Ve 34. minutě byl vyloučen Červený a Kvapil vyrovnal.

Na začátku třetí dvacetiminutovky měl Hradec opět dvakrát početní výhodu, Liberec však pozorně bránil a Will nemusel řešit žádnou složitou situaci. Hosté kontrovali šancemi Filippiho a Kvapila, ani ty ale gólem neskončily.

V 52. minutě chybovali domácí hráči v rozehrávce a Bednář zastavil Jelínka jen faulem. Liberecký útočník ale trestné střílení neproměnil. Východočeši se následně snažili rozhodnout, v normální hrací době se však neprosadili a utkání se tak muselo prodlužovat.

Hned v 61. minutě mohl rozhodnout Cingel, Willa ale nepřekonal. Podařilo se to však v čase 62:03 Vopelkovi, jehož střílenou přihrávku od mantinelu nešťastně srazil do liberecké branky Šmíd. "Takové góly padají. Bohužel dnes padnul nám. Věřím, že příště takový dáme my," řekl Roman Will.

"Dorážel jsem střelu, trefil jsem protihráče do brusle. Puk se ke mně vrátil, tak jsem to zkusil znovu. Naštěstí si to sami srazili do brány. Play off se takhle jednoduše hraje. Musíme to hrnout na bránu," radoval se Vopelka, který si připsal sedmý gól v sezoně. V play off skóroval poprvé v kariéře.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas:

Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 3:2 v prodl. (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Koukal (Vydarený, Smoleňák), 25. Cingel (Smoleňák, Cibulskis), 63. Vopelka (Gregorc, Cibulskis) - 2. Kvapil (Bulíř, Jánošík), 35. Kvapil (Pyrochta, Filippi). Rozhodčí: Hradil, R. Svoboda - Pešek, D. Hynek. Vyloučení: 5:7. Využití: 1:1. Diváci: 6448. Stav série: 1:0.

Hradec Králové: Rybár - Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Vydarený - Smoleňák, Koukal, Červený - Bednář, Kukumberg, Cingel - Köhler, Dragoun, Berger - Vopelka, Zigo, M. Látal. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Maier, Šmíd, Jánošík, Derner - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Redenbach, Ordoš - Bulíř, Filippi, Kvapil - Lakatoš, J. Vlach, Dlouhý. Trenéři: Pešán a Mlejnek.