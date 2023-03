Liberec na hraně vyřazení. Hradec vyhrál pod Ještědem i podruhé a nakročil k postupu

Hokejisté Hradce Králové vyhráli ve čtvrtém utkání čtvrtfinále v Liberci 2:1, vedou 3:1 na zápasy a dělí je jediná výhra od postupu mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. Gólem a asistencí k tomu přispěl útočník Matěj Chalupa, který dostal příležitost poprvé v letošním play off. Pátý duel se odehraje v neděli od 18:00 v Hradci Králové.

Liberec nastoupil v brance s Jakubem Neužilem. Nahradil jedničku Petra Kváču, jenž měl problémy ve čtvrtečním utkání po zákroku rozklekem ve 43. minutě, ale duel dochytal. Kouč Patrik Augusta promíchal složení tří útoků s výjimkou elitní formace Adama Najmana. V sestavě chyběl stejně jako při duelech v Hradci ve druhém utkání ve dvou dnech kapitán Radek Smoleňák a poprvé od závěrečného kola základní části hrál Chalupa.

Mountfield dal i počtvrté v sérii první gól a dočkal se už ve 46. sekundě. Lalancette se u levého mantinelu zbavil Melancona, vyhnul se i Flynnovi a z levého kruhu překonal Neužila. Bílí Tygři mohli vyrovnat ve čtvrté minutě při Perretově vyloučení, v přesilovce orazítkoval Najman horní tyčku.

V osmé minutě trefil Okuliar ramenem do hlavy Flynna, který nebyl u puku, a domácí měli k dispozici další přesilovku. Opět dvouminutovou, i když kouč Augusta se dožadoval u sudích Pražáka a Šindela trestu na pět minut a do konce utkání. Liberec však ani druhou početní výhodu nevyužil. V 17. minutě mohl zvýšit Klíma, který se dostal před Neužila, ale bekhendem jej nepřekonal.

Hosté přestříleli v první třetině Liberec 8:2 a i do druhé části vstoupili aktivněji. Ve 23. minutě na druhé straně prověřil Machovského Bulíř, do dobrých střeleckých pozic se pak ale dostali opět Východočeši. Ránu Filipa Pavlíka obětavě zblokoval Šír a Jerglův pokus vychýlil hokejkou Balinskis.

Na druhé straně vyslali nebezpečné pokusy Flynn, Filippi a před hradeckým gólmanem neuspěl ani Faško-Rudáš držený Marcelem. Přesilovka z toho však nebyla. Ve 33. minutě při Balinskisově vyloučení se prodral do šance v oslabení Vlach, ale Machovský zasáhl.

V pokračující přesilovce po střele Wereka a dorážce Okuliara skončil puk za Neužilem v brance, ale Werek mu posunul beton bruslí a sudí gól po trenérské výzvě Liberce podle videa neuznali. Další šanci měl po Lvově přihrávce Cingeľ. Bílí Tygři naopak při Chalupově trestu nebezpeční nebyli.

V úvodu závěrečné části se Liberec ubránil při Frolíkově trestu, ale ve 44. minutě po Jerglem tečované Jankově střele doklepl puk do odkryté branky Chalupa. Bílí Tygři se vrátili do hry v čase 52:29 při přesilovce čtyř proti třem, kdy si najel do ideální pozice k zakončení Bulíř a sebral Machovskému čisté konto. Vyrovnat mohl dvakrát Birner, ale nejdříve v 54. minutě zasáhl hradecký gólman a v závěru zamířil do boční sítě.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápas:

Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 53. Bulíř (Birner) - 1. Lalancette (M. Chalupa), 44. M. Chalupa (Jergl, Jank). Rozhodčí: Pražák, Šindel - Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 7500 (vyprodáno). Stav série: 1:3.

Sestavy:

Liberec: Neužil - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Derner, Kolmann, M. Ivan, Štibingr - Flynn, A. Najman, Frolík - Rychlovský, Filippi, Birner - Faško-Rudáš, Bulíř, J. Vlach - J. Šír, P. Jelínek, Ordoš. Trenér: P. Augusta.

Hradec Králové: Machovský - McCormack, Jank, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, P. Marcel - Lev, Cingeľ, M. Chalupa - Jergl, Lalancette, Perret - Okuliar, Kevin Klíma, Werek - Pilař, Zachar, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec.