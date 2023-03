Hokejisté Hradce Králové si pojistili čtvrtfinále, Sparta na druhé místo nedosáhla

Hokejisté hradeckého Mountfieldu si v závěrečném 52. kole sami zajistili čtvrté místo po základní části extraligy. Ve východočeském derby porazili první Pardubice 3:1 a vybojovali přímý postup do čtvrtfinále play off. Poslední kolo základní části zároveň rozhodlo o tom, že Litvínov narazí v osmifinále na Třinec, Liberec na Plzeň, Brno na Mladou Boleslav a Olomouc na Karlovy Vary.

Hokejisté Hradce Králové se radují z trefy do sítě Pardubic | Foto: ČTK

Hradecký klub před utkáním slavnostně přivítal čtveřici opor ze sezony 2013/14 v čele s tehdejším kapitánem Jiřím Šimánkem. První ročník po přesunu extraligové licence z Českých Budějovic si připomněl i replikami dresů, v nichž nyní Mountfield nastoupil do derby. A po oboustranně opatrném začátku šel v 18. minutě do vedení díky přízemní střele obránce Filipa Pavlíka, která překvapila brankáře Willa u bližší tyče.

Tradičně aktivní hra v oslabení přinesla domácím zkraje druhé třetiny nejprve odměnu, ale poté i trest. Jejich náskok zvýšil v situaci tří proti čtyřem Zachar, jenž v samostatném úniku zvedl puk nad Willovo rameno. Hned v dalším střídání se však Hradečtí zapomněli vepředu, a když se v protiútoku do Sedlákovy nabídky parádně opřel Cienciala, Dynamo bylo znovu na kontakt.

Z územní převahy Mountfield další gól do sirény nevytěžil. V 45. minutě ale šťastně zvýšil díky Lalancettovi, od jehož zad se odrazila do branky Okuliarova střela. Emoce potom rozvířila bitka mezi Smoleňákem a Adamem Musilem, který nakonec povalil hradeckého kapitána na led. O body už se však vítěz základní části příliš nepopral, a to ani v zesílené power play šesti proti čtyřem.

Atak druhého místa nevyšel

Hokejisté pražské Sparty prohráli v závěrečném 52. kole extraligy v Brně 2:5 a v tabulce zůstali třetí. Kometa skončila sedmá a v předkole play off ji čeká Mladá Boleslav, proti níž začne v domácím prostředí.

Kometa nastoupila v notně pozměněné sestavě, po dvou měsících se do ní vrátil uzdravený obránce Gulaši. První šanci měla Sparta, Safin si najel na pravý kruh a ohrozil Čiliaka. Na druhé straně zakombinovali Strömberg s Kučeříkem a brněnský obránce tvrdou ranou provětral Kovářovu lapačku.

Hrál se pohledný a vyrovnaný hokej. Pražané znovu zahrozili ve 12. minutě nenápadnou akcí, která však skončila gólem. Jandus od zadního mantinelu nahodil kotouč před Čiliaka a Vauhkonen bruslí dopravil puk do sítě. Platnost gólu ještě potvrdilo video.

V 19. minutě Brňané zúročili aktivitu a bojovnost. Holík vyslal do rychlé akce Horkého, který se rozjel z vlastního pásma a natlačil se až před Kováře, jenž si nepohlídal přední tyč.

Hned po přestávce Zbořil na vlastní modré vypíchl kotouč Vitouchovi a řítil se sám na Kováře. Toho si položil a bekhendovým blafákem zasunul kotouč za jeho záda. Sparta se mohla radovat z vyrovnání v 27. minutě, jenže po gólu nohou tentokrát přišel zásah rukou a Buchteleho situaci znovu muselo řešit video. A branka v tomto případě neplatila.

Kometa zvýšila na 3:1, když si Flek od mantinelu nabruslil na modrou čáru a zkusil poslat puk skrz houšť těl před sparťanskou brankou. Kovář nic neviděl. V přesilovce pak vystřelil obránce Kundrátek a přidal čtvrtý gól.

Vyprodanou halu těšil výkon týmu, který nastoupil poprvé s juniory Zembolem, Sedláčkem a Boltvanem. Mladá formace několikrát provětrala obranu Sparty a čahoun Zembol mohl přidat pátý gól, Kovář ale zasáhl vyrážečkou.

Vstup do poslední třetiny vyšel Spartě, která do brány poslala Kořenáře. Poláškovu ránu Čiliak neudržel a pohotový Vauhkonen podruhé v zápase poslal puk do sítě. Pražané tlačili a snažili se s výsledkem ještě něco udělat, Kometě se ale otevíraly možnosti na brejkové situace. Jednu z nich málem využil Zembol, poté Horký předkládal puk Zaťovičovi, nicméně střídající Kořenář obě situace ustál.

Hosté zkusili v závěru odvolat brankáře, risk se však Spartě nevyplatil a v 59. minutě dal definitivní podobu výsledku střelou do prázdné branky Flek. Brněnský útočník vstřelil jubilejní stou branku v extralize.

52. kolo hokejové extraligy:

HC Verva Litvínov - HC Olomouc 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 6. Kudrna (Hlava, M. Sukeľ), 28. Š. Stránský, 33. Hlava (Jaks, Š. Stránský), 51. Jaks (Gut, Kudrna), 52. Hlava (Š. Stránský, Freibergs) - 8. Mareš (Kusko, P. Musil). Rozhodčí: Hejduk, Šindel - Frodl, Hynek. Vyloučení: 5:4, navíc Škůrek (Olomouc) 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:0. Diváci: 3884.

Litvínov: M. Tomek - Jaks, Demel, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Šalda, Wesley - Hlava, M. Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Fronk, Gut, P. Straka - Helt, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.

Olomouc: Lukáš - Škůrek, Mareš, T. Černý, T. Galvas, A. Rutar, Řezníček - Bambula, P. Musil, Kusko - Kucsera, Strapáč, Klimek - Janech, Menšík, Anděl - Matašovský, Kučera, M. Tomeček. Trenér: J. Tomajko.

HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 19. Horký (Holík), 22. A. Zbořil, 32. Flek (Horký), 33. Kundrátek (Holík, A. Zbořil), 58. Flek - 12. Vauhkonen (M. Jandus), 43. Vauhkonen (Polášek). Rozhodčí: Mrkva, Ondráček - Lederer, Axman. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno).

Brno:­ Čiliak - Kundrátek, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Ščotka, Hrbas, Gulaši - Horký, Holík, Zaťovič - Šalé, Strömberg, J. Ondráček - A. Zbořil, Kollár, Flek - I. Sedláček, Zembol, Boltvan. Trenér: P. Martinec.

Sparta: Jakub Kovář (41. Kořenář) - Kempný, Krutil, M. Jandus, Mikliš, Polášek, T. Tomek - Řepík, Sobotka, P. Kousal - Tomášek, R. Horák, E. Thorell - Konečný, D. Vitouch, Buchtele - Vauhkonen, G. Thorell, Safin. Trenéři: Hořava a Wallson.

Mountfield Hradec Králové - HC Dynamo Pardubice 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 18. F. Pavlík (Lalancette), 22. Zachar (Cingeľ), 45. Lalancette (Okuliar) - 23. Cienciala (L. Sedlák, Říčka). Rozhodčí: Pražák, Kika - Lhotský, Zíka. Vyloučení: 3:5, navíc Smoleňák - A. Musil oba 5 min. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 6890.

Hradec Králové: Machovský - McCormack, P. Marcel, Blain, Kalina, F. Pavlík, Rosandič, Gaspar - Lev, Cingeľ, Werek - Jergl, Lalancette, M. Chalupa - Okuliar, Kevin Klíma, Zachar - Smoleňák, Štohanzl, Pilař. Trenér: T. Martinec.

Pardubice: Will - Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, J. Kolář, Vála - Cienciala, L. Sedlák, Říčka - Radil, T. Zohorna, A. Musil - T. Zeman, Poulíček, Paulovič - Vondráček, Mandát, O. Rohlík. Trenér: R. Rulík.

HC Škoda Plzeň - HC Motor České Budějovice 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 1. Rekonen (Holešinský, Zámorský), 29. Mertl (Pour, Pavlát), 55. Mertl (Zámorský) - 4. Šenkeřík (Raška), 21. Gulaš (Štencel), 36. F. Přikryl (Valský, Vondrka), 41. Z. Doležal (Percy), 60. F. Přikryl (Dzierkals). Rozhodčí: Sýkora, T. Veselý - Brejcha, Klouček. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 4219.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Skok, A. Jiříček, Houdek, Jaroměřský, Baránek - Rekonen, Holešinský, Schleiss - Blomstrand, Mertl, Pour - Hrabík, Honejsek, M. Beránek - Adamec, Suchý, Bitten - A. Dvořák. Trenér: Kořínek.

České Budějovice: Hrachovina - Vráblík, Štencel, Percy, Bindulis, Kachyňa, Šenkeřík, Hovorka - Gulaš, F. Přikryl, Dzierkals - Valský, M. Hanzl, Vondrka - Z. Doležal, M. Toman, Raška - Kříž. Trenér: Čermák.

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Buček, 17. J. Jeřábek (Miloš Roman, Kurovský) - 4. Söderlund (Šťastný, Jánošík), 28. Kelly Klíma (Bičevskis). 57. O. Roman. Rozhodčí: Cabák, Šír - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 4691.

Třinec: Kacetl - Zahradníček, Smith, J. Jeřábek, Čukste, Marian Adámek, M. Doudera, Roth - M. Růžička, Marcinko, Daňo - Hrňa, D. Voženílek, Nestrašil - Dravecký, Holinka, Chmielewski - Kurovský, Miloš Roman, Buček. Trenér: Moták.

Mladá Boleslav: Stuchlík - Lintuniemi, Pýcha, Pláněk, Jánošík, R. Jeřábek, Bernad, Štich - Šťastný, Fořt, Söderlund - Závora, O. Roman, Malát - J. Stránský, O. Najman, Lunter - Kelly Klíma, Bičevskis, Gardoň. Trenér: Kalous.

Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary 5:4 (1:0, 2:2, 2:2)

Branky a nahrávky: 15. Babka (Kubík, Plekanec), 27. Indrák (Klepiš, Brodecki), 35. Filip, 41. Klepiš (Brodecki, Indrák), 48. Plekanec (Kubík) - 24. Stříteský (Hladonik, T. Rachůnek), 28. Koblasa (Havlín, Černoch), 49. Kofroň (Dlapa, Havlín), 59. Koblasa (Černoch, O. Beránek). Rozhodčí: Hribik, Jaroš - Ondráček, Hnát. Vyloučení: 5:3. Využití: 0:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 1814.

Kladno: Bow - Babka, Cibulskis, Kehar, Sotnieks, Veber, Slováček - Jágr, Plekanec, Kubík - Indrák, Klepiš, Brodecki - Zikmund, Filip, M. Procházka - Michnáč, Pytlík, M. Beran. Trenér: O. Vejvoda ml.

Karlovy Vary: Š. Lukeš - Huttula, D. Mikyska, Stříteský, M. Kočí, Havlín, Dlapa, M. Rohan - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Hladonik, Griger, T. Rachůnek - Kohout, Jiskra, Redlich - Kofroň, Koffer, Kružík. Trenér: Bruk.

Liberec - HC Vítkovice Ridera 2:1 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 42. M. Ivan (Rychlovský), rozhodující sam., nájezdech J. Vlach - 15. Lindberg (Mueller). Rozhodčí: Jeřábek, Hradil - Rampír, Šimánek. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 6901.

Liberec: Kváča - Nedomlel, Balinskis, Melancon, Derner, Kolmann, M. Ivan, Štibingr - Ordoš, Filippi, Birner - Flynn, A. Najman, Frolík - Rychlovský, P. Jelínek, J. Vlach - A. Dlouhý, J. Šír. Trenér: P. Augusta.

Vítkovice: Klimeš - Grman, Mikuš, Raskob, Koch, Gewiese, Prčík, L. Kovář - Mueller, Lindberg, Roberts Bukarts - Lakatoš, Chlán, Fridrich - M. Kalus, Kotala, Jarůšek - Lednický, Dej, L. Krenželok. Trenér: Holaň.

Konečná tabulka:

1. Pardubice 52 29 8 5 10 159:110 108 2. Vítkovice 52 28 4 10 10 159:122 102 3. Sparta Praha 52 28 6 3 15 155:122 99 4. Hradec Králové 52 23 7 5 17 141:124 88 5. Liberec 52 19 10 10 13 156:129 87 6. Třinec 52 21 5 7 19 149:121 80 7. Brno 52 19 6 3 24 134:150 72 8. Olomouc 52 19 6 2 25 121:141 71 9. Karlovy Vary 52 19 4 3 26 129:163 68 10. Mladá Boleslav 52 15 7 8 22 116:128 67 11. Litvínov 52 15 7 8 22 137:144 67 12. Plzeň 52 15 6 8 23 127:146 65 13. České Budějovice 52 15 5 6 26 132:158 61 14. Kladno 52 15 3 6 28 122:179 57

Pozn.: O pořadí na 10. a 11. místě rozhodla bilance ve vzájemných zápasech Mladá Boleslav - Litvínov (4:3, 6:4, 3:4, 1:2).

Složení osmifinálových dvojic:

Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň

HC Oceláři Třinec - HC VERVA Litvínov

HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav

HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary