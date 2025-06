Hokejový kolotoč: bývalý kapitán Sparty zamířil do Pardubic, Pražané mají hráče z NHL

Kanadský útočník Devin Shore posílí hokejovou Spartu. Naopak její dnes už bývalý kapitán Vladimír Sobotka se upsal Pardubicím.

Sobotkovo angažmá oznámilo Dynamo na svém webu. "Chtěl bych přinést zkušenost. Nejvíce mě zajímaly vysoké ambice," řekl sedmatřicetiletý útočník.

Sobotka se znovu potká s Červenkou

Sobotka je odchovancem Třebíče, odkud v dorosteneckém věku přešel do pražské Slavie. V jejím dresu debutoval v extralize, v roce 2005 byl draftován Bostonem Bruins a o dva roky později naskočil do NHL.

Za mořem odehrál 599 utkání. Vedle Bruins nastupoval za St. Louis Blues a Buffalo Sabres. Tři sezony Sobotka strávil také v KHL, kde hrál za Avangard Omsk. Zahraniční angažmá zakončil ve Švýcarsku, odkud se v průběhu sezony 2020/21 vrátil do Česka.

Dosud oblékal dres pražské Sparty. Zahrál si na čtyřech světových šampionátech, světovém poháru a olympijských hrách.

"Máme velkou radost, že se Vladimír Sobotka stává součástí Dynama. Je to útočník, který nám toho může hodně nabídnout. Navzdory vyššímu věku nám tento podpis dává smysl. Kvalitních centrů na trhu není mnoho. Vláďa přinese týmu zkušenosti, důraz, dobrou práci na buly a nadstandard v útočné fázi. Těšíme se na jeho zapojení do týmu," uvedl sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora.

V Pardubicích se Sobotka znovu setká s Romanem Červenkou, se nímž hrál extraligu za Slavii a naposledy se v jednom dresu sešli v Rapperswillu ve Švýcarsku.

500 zápasů v NHL

Třicetiletý Shore má za sebou deset sezon a 500 zápasů v NHL. Naposledy působil v Minnesotě. Pražané o jeho angažování informovali na klubovém webu.

"Devin je výborný a zkušený centr, o kterého jsme hodně stáli. Dobrý bruslař, který umí skvěle číst hru. Navíc lídr. Věříme, že může být top hráčem nejen ve Spartě, ale i v celé lize," uvedl sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

Shore v aktuální sezoně odehrál za Minnesotu 55 zápasů, ve kterých vstřelil gól a přidal čtyři asistence. Dalších 15 utkání s bilancí dvou branek a osmi asistencí přidal na farmě v Iowě.

Hrál i za Dallas, Anaheim, Columbus, Edmonton a Seattle. V NHL má bilanci 52 gólů a 92 asistencí v 498 zápasech, čtyřikrát si zahrál v play off.

Nyní jej čeká první angažmá v Evropě. "Od všech, se kterými jsem mluvil, slyším jen to nejlepší. Ať už o Spartě, nebo o Praze samotné. Vypadá to jako skvělé místo, kde začít další kapitolu mojí kariéry," uvedl Shore.

"Všechno vypadá opravdu krásně. Navíc vím, že tým má ty nejvyšší ambice a tlačí na zisk titulu. A to je vždycky výzva, do které stojí za to jít naplno," doplnil.

Shore je čtvrtou posilou Sparty pro příští sezonu. Pražané již angažovali obránce Jakuba Sirotu, Marka Pysyka a útočníka Martinse Dzierkalse.