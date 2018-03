Sparta končí, v předkole play off prohrála s Libercem i potřetí. Olomouc třímá postupový mečbol

před 6 hodinami

Hokejové Spartě končí sezóna už v předkole play off, dále postupuje Liberec. Naopak Olomoučtí mají postupový mečbol teprve před sebou.

Praha - Hokejisté Liberce porazili Spartu i ve třetím utkání předkola, když vyhráli v Praze 4:1 a postoupili do čtvrtfinále play off extraligy v nejkratší možné době po vítězství v sérii 3:0 na zápasy. V boji o semifinále narazí Bílí Tygři na druhý tým základní části Hradec Králové.

Pro Spartu celkově nepovedená sezona, do níž Pražané vstupovali jako jeden z hlavních favoritů na titul, končí. Po loňském zklamání v podobě vyřazení ve čtvrtfinále obsadí v konečném účtování desátou příčku, která jim patřila i po dlouhodobé fázi. Dnešní porážkou protáhl klub sérii proher ve vyřazovací části už na deset.

Dlouho bezbrankový zápas se rozhodl až v poslední třetině, kdy skórovali útočníci Dominik Lakatoš a Petr Jelínek. Sparta sice ještě odpověděla v 54. minutě trefou Roberta Říčky, jenže už o 15 vteřin později kontroval Tomáš Filippi. Při power play pečetil postup Liberce Jaroslav Vlach.

Domácí vedl do boje místo distancovaného Vrány s kapitánským "céčkem" jiný zkušený forvard Řepík. A Sparta začala úplně jinak v porovnání s mdlým výkonem, který předvedla ve středu pod Ještědem. Od začátku dobře bruslila a snažila se o co nejčetnější střelbu, jenže narážela po celý zápas na výborně chytajícího Willa.

Bek Ďaloga ukázal svou rychlost, když se rozjel v obranném pásmu Sparty a rázem se ocitl v přečíslení dvou na jednoho s Pšeničkou, ten však v obrovské šanci zakončil těsně mimo. V šesté minutě hráli domácí první přesilovku, na jejímž konci našel Klimek zadovkou od zadního hrazení Jarůška, jenže toho vychytal Will.

Na začátku 10. minuty poprvé vážněji zahrozili i Severočeši, když se dostal blízko na dostřel Jelínek, ani Aittokallio se ale nenechal zahanbit. Sparta poté opět přitlačila hosty před Willem, ale do přestávky byl nejblíže úvodní trefě Bakoš, jeho bekhend lapil Aittokallio.

Zkraje druhého dějství využil Ordoš špatného střídání Pražanů k přečíslení dvou na jednoho, v koncovce ale selhal. Pak měl v krátkém sledu dvě dobré možnosti Pech: první vykryl pohotovou lapačkou Will, ve druhé se kotouč odrazil od jeho brusle těsně vedle tyče. Při hře ve čtyřech na obou stranách si na Aittokalliovi vylámal zuby Filippi.

Liberec byl postupně čím dál aktivnější dopředu a na koně ho posadil přesně po 43 minutách Lakatoš. Sice ho těsně bránil Černoch, ale liberecký forvard i tak z otočky vystřelil a Aittokallio neutěsnil mezírku u bližší tyče. V polovině 49. minuty navíc zasadil Spartě při signalizované početní výhodě druhou ránu Jelínek.

V čase 53:33 Sparta ještě ožila díky povedené kombinaci během hry čtyři na čtyři, na jejímž konci byl Říčka, jenže Filippi jen krátce po opětovném zahájení hry našlápl z vlastní obranné modré čáry, Michálek ho stíhal marně a Filippi precizním bekhendovým blafákem poslal Liberec mezi nejlepší osmičku. Power play Sparty ukončil Vlach.

Olomouc má mečbol

Hráči Olomouce zvítězili ve třetím zápase předkola play off extraligy ve Zlíně 2:1 a stejným poměrem vedou i sérii. Domácí sice po gólu Pavla Sedláčka ze závěru první třetiny vedli, ve druhé části ale David Ostřížek v oslabení vyrovnal a ve 43. minutě utkání rozhodl v přesilové hře Miroslav Holec. Hanáci vyhráli ve Zlíně tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. Čtvrté utkání série, ve kterém si může Olomouc zajistit postup do čtvrtfinále, se hraje v sobotu od 16:00 opět ve Zlíně.

"Měli jsme špatně nastavený timing. Měli jsme začít tak, jak jsme končili poslední zápas. Chybí nám produktivita v přesilovkách a také produktivita hráčů, kteří v sezoně byli vidět a nyní to tak není," uvedl trenér Zlína Robert Svoboda, který vsadil na stejnou sestavu jako v posledním v posledním vítězném zápase v Olomouci. Do sestavy Hanáků se vrátil po jednozápasové přestávce obránce Škůrek a ve třetím útoku poprvé zasáhl do play off Ostřížek, jenž nahradil Mráze.

Na rozdíl od předcházejícího duelu, který odstartoval bouřlivou úvodní třetinou, vsadily oba týmy na opatrnou hru. Olomouc spoléhala na rychlé protiútoky, v 10. minutě měl první vážnější šanci Holec. Jeho první střelu Kašík kryl, ze druhé trefil útočník Hanáků tyčku.

Na druhé straně se následně ocitl před brankou soupeře zcela osamocený Fořt, Konrád ale jeho střelu kryl. Olomoucký brankář ale o tři minuty později tolik štěstí neměl. Po akci obránce Žižky a Klhůfka vstřelil úvodní gól Sedláček. Smůlu Kohoutů znásobila ztráta obránce Ondruška, jenž si po souboji s protihráčem u hrazení odešel předčasně do šaten s podezřením na zlomeninu ruky.

Berani se stejně jako v předcházejících zápasech nedokázali prosadit při přesilovkách. V polovině zápasu trestuhodně promarnili nabídku navýšit náskok při 104 sekundové početní výhodě pět na tři. Jejich zmar podtrhla chyba v útočném pásmu, hned po návratu z trestní lavice se do brejku dostal Ostřížek a vyrovnal.

"Viděl jsem, že je za mnou Knotek. Jelikož nyní nesrším dobrými nápady, tak jsem se snažil akci zakončit sám. Vůbec nevím, jak to padlo. Zkoušel jsem blafák do forhendu a vystřelit to. Kašík se ani nepohnul. Nějak se to odrazilo od jeho nohy ke mně a do branky," popsal svoji branku v oslabení Ostřížek. "Byl to asi klíčový moment zápasu. Nevím, čím to je, ale prostě nám to nyní v přesilovkách nepadá. Makáme, zkoušíme nové věci, ale nefunguje to," posteskl si útočník Zlína David Šťastný.

Herní pohoda Hanáků se odrazila v úvodu třetí třetiny, kdy využili početní výhodu. Ve 43. minutě po akci Jergla s Hermanem zakončil přesnou střelou do horního rohu branky Holec.

"V základní části jsem nebyl schopen trefit ani stodolu. Dnes jsme soupeře v přesilovce zavřeli. Herman mě posunul puk z prostoru za brankou. Viděl jsem padajícího obránce. Proto jsem nestřílel na lapačku, kam normálně mířím. Dal jsem to na vyrážečku. A vyšlo," uvedl Holec, který v základní části dal pouze pět gólů a nyní v play off skóroval už podruhé.

Po inkasovaném gólu přidal Zlín na důrazu i bojovnosti, několik kritických chvil před vlastní brankou vyřešil pozorný brankář Konrád. Berani ještě zkusili 53 sekund před koncem power play, Olomouc ale těsnou výhru ubránila.

"Vítězství je vydřené. Byl to zápas výborných výkonů gólmanů, kdy moc branek nepadá. Ani se nedá předpokládat, že to v nějakém utkání bude jiné. Dnes nešlo Konrádovi až na jednu výjimku dát gól. Právě on má na vítězství velkou zásluhu," dodal trenér Olomouce Zdeněk Venera.

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas:

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 1:4 (0:0, 0:0, 1:4)

Branky a nahrávky: 54. Říčka (J. Mikuš, Pech) - 43. Lakatoš (J. Vlach), 49. P. Jelínek (Ševc, Pyrochta), 54. Filippi, 59. J. Vlach (P. Jelínek, Jánošík). Rozhodčí: Hejduk, Pražák - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:6. Bez využití. Diváci: 10.575. Konečný stav série: 0:3.

Sparta: Aittokallio - Z. Michálek, T. Pavelka, Ďaloga, Kulda, T. Voráček, J. Mikuš, Piskáček - Řepík, J. Hlinka, Buchtele - Jarůšek, Pech, Říčka - Kudrna, Klimek, Reichenberg - Uher, Černoch, Pšenička. Trenéři: F. Výborný, Rulík, J. Nedvěd a Janeček.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Maier, Šmíd, Jánošík, Derner - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Redenbach, Ordoš - Bulíř, Filippi, Kvapil - Lakatoš, J. Vlach, Dlouhý. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Aukro Berani Zlín - HC Olomouc 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. Sedláček (Klhůfek, Žižka) - 32. Ostřížek, 43. Holec (Herman, Jergl). Rozhodčí: Pešina, Hradil - Gebauer, Zíka. Vyloučení: 5:9. Využití: 0:1. V oslavení: 0:1. Diváci: 4683. Stav série: 1:2.

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Žižka, Valenta, Matějíček, Řezníček, Novotný - Okál, D. Šťastný, Roberts Bukarts - Ondráček, Fořt, Šlahař - Kubiš, Honejsek, O. Veselý - Klhůfek, Fryšara, Sedláček. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas, Staněk - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Ostřížek, J. Káňa - Jergl, Herman, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.