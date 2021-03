Změny měly přijít dříve, Prospal by jinde nevydržel, soudí Rob. Budějovice čeká třesk

Méně bodů než oni uhráli v extralize naposled Piráti před sedmi lety. Lepší bylo i Ústí v roce 2008. Hokejistům Českých Budějovic se návrat mezi elitu nepovedl, a přestože se letos nesestupuje, je znát jistá pachuť. Od Motoru se čekalo daleko více. "Překvapuje mě, jak moc se týmu nedařilo. Je to zklamání," přiznává klubová legenda Luboš Rob starší v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Zklamali vás hokejisté Českých Budějovic v uplynulé sezoně?

Tým zůstal v podobném složení ve srovnání s tím, který si extraligu vloni vybojoval, a bylo pro mě překvapením, že se mu až tolik nedařilo. Je to zklamání, to mužstvo totiž nebylo tak špatné, aby vyhrálo jen desetkrát za sezonu. Byl to nesestupový rok, i já bych dal šanci hráčům, kteří si postup uhráli, ale možná měly přijít změny někdy v listopadu. Po špatném startu by bylo asi vhodné tým obměnit.

S podobným týmem Motor v minulé sezoně suverénně opanoval základní část první ligy. Ukazuje to obrovský rozdíl mezi soutěžemi?

S tím bych úplně nesouhlasil. Sešlo se několik okolností, které Motoru nepomohly. Karantény, pomalý rozjezd a absence domácího prostředí. Místo toho, aby byli na startu všichni natěšení, aby hráče hnal vyprodaný stadion. Nenastartovala se ta nováčkovská euforie, nepřišly výhry. Hned na začátku mužstvo ztratilo sebedůvěru a hrozně se to podepsalo.

Šest výher v základní hrací době a 33 bodů, to je opravdu dost málo. Pro srovnání, Kladno vloni sestupovalo se ziskem 60 bodů.

Je to velký rozdíl a vezměte si, že ani Kladno po postupu z první ligy ten tým příliš neobměnilo. Odvíjí se to vždycky od brány, od obrany. Nevyřešila se pozice jedničky, pro Marka Čiliaka a celé Budějovice se sezona začala vyvíjet nešťastně. Týmu chyběl klid, v kabině scházela postava typu Václava Skuhravého. Jeho práce v Karlových Varech je neocenitelná, Budějovicím tahle vůdčí osobnost chyběla.

Čiliak měl být tahounem, nakonec odchytal 23 zápasů s úspěšností necelých 87 procent a s průměrem 4,22 obdrženého gólu na utkání.

Znám Marka ještě z Brna, kde jsem hrál jednu sezonu. On tam tehdy jako mladičký kluk začínal. Očekávání ze všech stran teď bylo tak veliké, že zklamání je nakonec o to větší. Na druhou stranu bych neřekl, že se to odvíjelo od Marka. On chtěl nejvíce uspět, já bych mu věřil, že v příští sezoně bude schopný své kvality potvrdit. Tenhle ročník se nepovedl celému týmu.

V čem herně Motor nejvíce zaostával?

Budějovice hrály hokej s nasazením, dobře bruslily. Jenomže pět hráčů útočilo, pět bránilo, v těžkých situacích chyběla zodpovědnost. Dále jsem tam postrádal určitou hokejovost a vyzrálost. Motor si neuměl poradit v klíčových momentech, hrál někdy až juniorský hokej. Chyběla mi tam myšlenka.

Trenér Václav Prospal je velký motivátor a živel, člověk, který bojuje do poslední chvíle. Přesto i on vypadal v závěru sezony dost bezradně.

Jelikož jsem sám trenér (Rob je trenérem a sportovním manažerem Písku v druhé lize, pozn. red.), dokážu si představit, jaká atmosféra panuje v týmu, který celou sezonu prohrává. Můžete pak motivovat ostošest, ale pokud jsou porážky stálé a mizí naděje, neuděláte nic. Venca to musel mít těžké, nepřišla žádná série, kdy by se tým chytil. Věci, které vloni fungovaly, se vám najednou zdají nesmyslné. Venca je velký motivátor, ale bylo vidět, že ani to už nestačí.

Neměla i na jeho místě přijít změna a nový impulz pro mužstvo?

Nechci nikoho urazit, nechci, aby to někdo bral špatně. Ale trpělivost obou stran, jak Václava, tak vedení, byla nezměrná. Upřímně, kdyby to nebyl Venca Prospal, jiný trenér už by byl nahrazen.

Navíc bylo jasné, že po sezoně v Českých Budějovicích končí.

Avizoval to dopředu, je to pochopitelné. Být tři roky bez rodiny musí být strašně těžké. Hokeji se sice můžete oddat, ale soukromí pak trpí. Venca si to vyhodnotil a myslím si, že pokud se někdy vrátí do Čech, půjde už určitě s rodinou.

Jak se vám líbí nový trenérský tým s Jaroslavem Modrým a Patrikem Martincem, který Motor včera oficiálně oznámil?

S Jardou se moc dobře znám, i v této době spolu komunikujeme. Spolu s Patrikem Martincem můžou vytvořit silný tandem. Na druhou stranu Jarda jako trenér z Ameriky bude plno věcí poznávat a musí se s tím srovnat co nejdříve. Extraliga má svá specifika, ale zase Jarda je z Budějovic, jde do známého prostředí. Snad budou mít šťastnou roku, protože v příští sezoně už se bude bojovat o udržení.

V sezoně se přeci jen objevily i světlé stránky. Produktivní obránce Pavel Pýcha a útočník Zdeněk Doležal si podle informací deníku Sport řekli o angažmá v silnějších extraligových klubech. Zaujali i vás?

Čendu (Pavla Pýchu) znám odmala. Hrál s mým synem, vyrůstali spolu, dodnes jsou nejlepší kamarádi. Vím o něm, že je hokejový typ hráče, má na to hlavu a herní inteligenci. V této sezoně jen potvrdil, že patří mezi nejlepší beky u nás. Nejspíš si ho tedy vybrala Mladá Boleslav, Venca Nedorost určitě ví, co dělá. Fandím mu, aby se zapracoval i v nároďáku, kde už byl. Zdeňka Doležala jsme si vybrali už s Marianem Jelínkem, když jsme Motor před třemi lety vedli. Udělal progres, patřil k nejlepším. Svým způsobem je škoda, že s Čendou nezůstanou. Mají za sebou první sezonu v extralize, mohli by být těmi vzpomínanými lídry.

Má tedy ve vašich očích pro mladé hráče smysl přestupovat v rámci jedné soutěže, v rámci extraligy? Posune je to?

V určitých situacích ano, mému synovi v první lize pomohlo, když odešel do Vsetína, odkud se odrazil do Plzně. Změna prostředí může toho hráče vyprovokovat, aby změnil myšlení a nastavil se tak, že se bude dále zlepšovat.

U příchodů do Českých Budějovic se hovoří o Milanu Gulašovi s Tomášem Mertlem. Ti by role lídrů plnili dokonale, viďte?

Samozřejmě. Uvítal bych to i z toho důvodu, že Budějovice se chtějí prezentovat vlastními odchovanci. To Milan s Tomášem jsou, patří mezi nejlepší hráče v extralize a byly by to obrovské posily. Přinesli by nový náboj pro fanoušky a myslím, že by to celkově zpestřilo extraligu. Ale nemělo by to být jen o nich dvou, mám informaci, že tým projde celkově velkou proměnou.

Favorizujete v play off nejvíce vítěze základní části Spartu?

V současné chvíli asi ano. Dlouhodobě prokazují formu, mají hodně silný tým. Třinec hrál také velmi dobře. Kdyby se nestala ta nešťastná událost v jejich mužstvu, možná by Prezidentský pohár vyhráli oni. A jsou tam další černí koně jako Plzeň nebo Pardubice. Bude to podle mě vyrovnané, ani ta Sparta není zase tak jasně nade všemi.

Sparta čeká na titul už 14 let, vy jste byl tehdy na sklonku kariéry u toho. Na klub její velikosti je to už hodně dlouhá doba, že?

Spartu od té doby samozřejmě sleduju, na závěr kariéry mi dopřála to nejhezčí, co mě mohlo potkat. Sice jsem tam strávil jen půl sezony, ale je to pro mě nezapomenutelné. Čtrnáct let je dost, změnilo se to, když odešel prezident klubu Viliam Sivek, kapitán toho všeho. Zažil jsem ho jako skvělého a férového chlapa, který klubu dával ten punc sparťanství. Od té doby se nepodařilo poskládat vítězný tým. Teď se to rozhodně povést může.