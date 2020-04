Fabrika a hokej. Cheza bere diváka za kulisy a odhaluje patriotismus obyčejných lidí

Klub, který vychoval desítky úspěšných reprezentantů, se otevírá hokejovým příznivcům. Dokumentární snímek "Cheza je jen jedna" ukazuje zákulisí Litvínova a vedle hráčů a vedení neopomíjí ani lidi stojící v pozadí. Záchranou extraligy v posledním kole dostal film mimořádně emotivní nádech.

Projekt Bez frází od roku 2016 publikuje na svých stránkách životní a často dosud nepoznané příběhy sportovců vyprávěné jimi samými. Později se projekt rozvinul také do oblasti videa a v přípravném období před hokejovou sezonou 2018/19 mapoval v několikadílném seriálu prostředí Sparty.

Pohled za kulisy Litvínova se liší v tom, že natáčení probíhalo v tomto případě přímo uprostřed soutěžního ročníku, který Vervě v nejvyšší soutěži nevycházel vůbec dobře. Výsledkem je proto skutečně věrný obraz dění ve sportovním týmu z malého města.

"Ukážeme vám výbuchy štěstí i vztek, zmar a zlobu. Emoce, které přináší jenom sport, jenom hokej. V Litvínově to platí především. Ve městě, které je symbolem českého hokeje a v němž je tamní tým nositelem hrdosti obyvatel, ať už se zrovna daří, nebo ne," zve režisér Adam Sušovský.

"Je to jedinečný a syrový pohled do zákulisí týmu, který je zrovna totálně v pytli a přitom je jeho počínání dál smyslem života mnoha lidí v jednom zdánlivě obyčejném městě," dodává ředitel obsahu Bez frází a producent dokumentu František Suchan.

Filmaři byli jako součást týmu

Litvínov pustil štáb do kabiny a dalšího zázemí na Zimním stadionu Ivana Hlinky, přestože už před Vánoci bylo jasné, že místo play off bude znovu v extralize bojovat pouze o záchranu. "Zpočátku jsem si říkal, že to bude nepříjemné," přiznává trenér Vladimír Kýhos.

Primárně měl snímek vzniknout ku příležitosti unikátního zápasu pod otevřeným nebem v Drážďanech, který odehrál Litvínov zkraje letošního ledna proti Spartě. Nevšednímu duelu s rekordní extraligovou návštěvou je ve filmu věnována podstatná část, nicméně nejde o hlavní motiv.

"Je to památeční věc pro všechny zúčastněné. Proto jsme se rozhodli do toho jít, zápas v Drážďanech byl pro nás zážitkem do konce života. Proto jsme se rozhodli otevřít divákům dveře do kabiny našeho týmu a ukázat jim bezprostředně život hokejistů," říká šéf klubu Jiří Šlégr.

Nakonec si tým na natáčení rychle zvykl. "Filmaři byli v kabině pořád a po pár dnech už mi připadali jako součást týmu. Jejich přítomnost mi vůbec nenarušila práci a byla to dobrá zkušenost. Lidi uvidí, jak to v hokejových týmech doopravdy funguje, v tom je přínos filmu," míní kouč Kýhos.

Jak se na film podívat Kvůli nouzovému stavu v zemi z důvodu pandemie koronaviru se Cheza nedočká premiéry na plátnech v kině, nýbrž prostřednictvím internetového streamu v sobotu 11. dubna. Vstupenky jsou k dostání na webu GoOut. Všem, kdo si lístek zakoupí, přijde pět minut před začátkem promítání email s odkazem, na kterém bude film v sobotu od 18 hodin dostupný. Majitel virtuální vstupenky, a tedy i odkazu, si však bude moct Chezu přehrát také později, ne nutně v daný čas premiéry.

Ano, hokejová kabina bez příkras. S legráckami i občasnými vulgaritami. S pochvalným uznáním trenéra, motivačními proslovy, ale také s ráznými projevy nespokojenosti po mizerném výkonu. Cheza poutavě vykresluje minipříběhy jednotlivých členů mužstva a zařazuje dynamické záběry přímo z bojiště důležitých utkání o udržení.

Originální příběhy od fanoušků z první ruky

To hlavní však pro mnoho diváků Chezy nebudou pouze hráči a život v kabině, minimálně stejně uchvátí odhalení zajímavých osudů skalních fanoušků, kteří hokej v nejmenším extraligovém městě pod Krušnými horami snídají, obědvají a večeří. Pro některé je bez nadsázky vším.

"Těšíme se na zápas den předem a den poté to ještě komentujeme. My máme hokejový zápas na tři dny," usmívá se Pavel Herzán, dlouholetý fanoušek Litvínov a mistr v místní chemičce, která za klubem stojí.

Jeho manželka Vladimíra vypráví příběh kamaráda Petra, jenž na konci mistrovské sezony v roce 2015 odkládal nástup na léčbu. "Diagnostikovali mu rakovinu, když se blížilo finále, a chtěli, aby nastoupil na operaci. On řekl, že ne, že přijde až po sezoně," popisuje prodavačka z pekárny.

Podobných unikátních a originálních historek je Cheza plná. "Poděkování od nás patří nejenom klubu, ale stejně tak fanouškům, kteří nás pustili do svého soukromí a dali nám šanci tohle všechno ukázat divákům," dodává s vděkem režisér Sušovský.

Jak se sezona blížila ke konci a bylo jasné, že se Litvínov utká o udržení v přímém souboji proti Kladnu v 52. kole, stoupalo napětí v celém mužstvu, včetně filmařů. Sestup by jejich dílu tak trochu sebral budovanou pointu.

Emotivní finále a Hofmannův šmrnc

Ale chemici vyhráli 6:2, odsoudili k pádu Kladno s Jaromírem Jágrem a dokumentu přidali sladkou, mimořádně emotivní tečku. "Perfektně si to sedlo. Netušili jsme, jak kouzelný závěr film dostane a že z něj v polovině dubna bude jediná hokejová událost v republice," podotýká vzhledem k ukončení extraligy a zrušení mistrovství světa producent Suchan.

Potřebný šmrnc dodává filmu mimo jiné jeho průvodce Martin Hofmann. Známý český herec a představitel Luďana ze seriálu Most! se vztahem k litvínovskému hokeji a rázovitému kraji pod Krušnými horami netají.

"Jsem fanda Litvínova i toho dokumentu. Neskromně si tedy myslím, že to nemohl namluvit nikdo jiný. Může to znít blbě, ale sorry kámo, je to tak. Prostě Cheza je jen jedna. A se mnou - se mnou jsme jen dva!" říká Hofmann, jehož hlas působí ve filmu velmi realisticky a uvěřitelně.

Litvínovský útočník a odchovanec Jakub Petružálek, který viděl film ještě před oficiální premiérou, o angažování Hofmanna nevěděl. "Ve chvíli, kdy začal mluvit, mi naskočila husí kůže. Do jisté míry to bude dáno tím, že v tom prostředí žiju, ale troufám si říct, že je to jeden z nejlepších filmů, které jsem za poslední rok dva viděl," uznává bývalý reprezentant.

Cheza je jen jedna je snímek, který by si čeští hokejoví fanoušci neměli nechat ujít. A nejen ti litvínovští, pro něž bylo mělo jít o "must-see" film. Na konci jim dost možná ukápne i slza, když si osvěží, že nepřetržitá cesta Litvínova v nejvyšší soutěži od roku 1959 bude pokračovat.

Trailer k filmu Cheza je jen jedna: