Litvínov zvítězil po třinácti prohraných zápasech za sebou, Plzeň dokonala velký obrat s Chomutovem

před 5 hodinami

Litvínov díky brance Lukeše v prodloužení porazil 4:3 Mladou Boleslav a po 13 zápasech zvítězil. Vítkovice hladce porazily Jihlavy 3:0. Liberec zdolal Spartu po nájezdech, Plzeň předvedla skvělý obrat z 1:4 na 5:4 po samostatných nájezdech. Brno porazilo doma Pardubice 2:1, stejným výsledkem zvýtězil Třinec v Olomouci. Zlín Hradci začal dobře, ale nakonec podlehl 3:6.

Litvínov - Hokejisté posledního Litvínova zdolali ve 47. kole extraligy Mladou Boleslav 4:3 v prodloužení a ukončili sérii třinácti porážek. Nový šéf střídačky Vervy Jiří Šlégr, který nahradil odvolaného trenéra Radima Rulíka, se dočkal vítězství na desátý pokus. Hosté si čtvrtou prohrou z posledních pěti zápasů znovu zkomplikovali boj o desítku pro play off.

V 17. minutě se radovali z vedení hosté. Orsava si kličkou vychutnal Baránka, pohrál si i s Kantorem a otevřel skóre. Litvínov vyrovnal dvě vteřiny před první pauzou, když využil přesilovou hru při Žejdlově trestu obránce Kubát.

Úvod prostředního dějství vyšel hostům. Klepiš našel Pacovského, jehož uhlídal Čutta, a Mladá Boleslav opět vedla. V 22. minutě Jánský narazil Lence na plexisklo, to se rozsypalo a utkání bylo na 15 minut přerušeno. Oba týmy se odebraly do kabin a po pauze se chvilku nemohly dostat do tempa.

Ve 27. minutě zahrozil Pacovský, ale Kantor zakročil. Na druhé straně v oslabení v úniku Lukeš svou střelou ještě Jana Růžičku nepřekonal, ale z dorážky už vyrovnal Hübl. Poté hrály oba týmy odpovědně do defenzívy a šance chyběly.

Třetí branku hostů měl na hokejce Klepiš, který zůstal v 43. minutě zapomenutý před Kantorem, domácí brankář svůj tým podržel. V další šanci se ocitl Žejdl, ale i s jeho jedovkou z mezikruží si litvínovský gólman poradil.

Dočkali se naopak domácí. Ve 48. minutě se Hübl zorientoval před brankou a bekhendem vstřelil svůj druhý gól v utkání. Mladá Boleslav dokázala vynutil prodloužení. Žejdl z pozice mezi kruhy 28 sekund před koncem třetí třetiny vyrovnal na 3:3. Verva ale už další porážku nepřipustila. Po 55 vteřinách nastavení rozhodl dorážkou vlastní střely Lukeš.

Plzeň senzačně otočila s Chomutovem

Hokejisté vedoucí Plzně porazili Chomutov 5:4 po samostatných nájezdech a po dvou porážkách se vrátili na vítěznou vlnu. Piráti sice vedli na západě Čech po dvou třetinách 4:1, ale obrat Indiánů dovršil vítězným gólem v rozstřelu nejproduktivnější hráč soutěže Milan Gulaš.

Domácí v úvodu pokračovali v bezkrevném výkonu z posledních dvou utkání a již ve třetí minutě je za to potrestal Huml, jehož nahození z levého kruhu skončilo díky clonícím hráčům v síti. Smejkal po přhrávce Vondrky střelou z prostoru mezi kruhy zvýšil na 2:0.

Po polovině utkání po rychlém brejku vrátil vyraženou střelu Vondrky pohodlně za brankovou čáru Flemming - 3:0 pro Chomutov. Ve 34. minutě po zaváhání chomutovské defenzívy svůj únik proměnil Kantner. Domácí za stavu 1:3 vrhli všechny síly směrem dopředu, ale jejich nadechnutí zmrazil po minele Kvasničky v závěru druhé třetiny tvrdou střelou z levého kruhu Huml.

Přesilovková dorážka Indráka po 27 vteřinách třetí třetiny plzeňské hráče znovu probrala. Průnik Moravčíka však kontaktní gól nepřinesl. Až při vyloučení Knota v 50. minutě snížil Kracík tečí Gulašova nahození na 3:4.

V 56. minutě střelu Jonese od pravého hrazení nešťastně usměrnil za záda Lukeše Dietz a bylo vyrovnáno. Chvíli před sirénou Piráti se štěstím přežili brankové příležitosti Gulaše a Kratěny.

Plzeňský obrat dokonal vítězným samostatným nájezdem v sedmé sérii Gulaš, jenž uspěl v rozstřelu třikrát.

Ridera porazila Jihlavu, Bednář vstřelil hattrick

Vítkovičtí hokejisté se ve 47. kole extraligy vypořádali s nepříjemnou Jihlavou a po vítězství 3:0 si v souboji s nováčkem v aktuální sezoně soutěže připsali vůbec první výhru v běžné hrací době. Vítěznou trefu měl na svědomí už v sedmé minutě zápasu Rastislav Dej, brankář Patrik Bartošák kryl všech 25 střel a připsal si páté čisté konto v ročníku. Domácí zaznamenali třetí výhru za sebou.

Brno porazilo Pardubice 2:1 a dočkalo se po třech zápasech plného bodového zisku. Brňané si výhrou upevnili před play off umístění mezi pěticí nejlepších týmů. Pardubice se připravily o lepší výsledek dvěma hrubými chybami ve druhé třetině. Ty v rozmezí šesti minut potrestali svými góly Tomáš Vincour a Radim Zohorna.

Liberec zdolal po dokonalém obratu pražskou Spartu 3:2 po samostatných nájezdech a mohl si naplno vychutnat slavnostní zápas. Před jeho začátkem Bílí Tygři ocenili bývalou oporu Petra Nedvěda, jehož dres s číslem 93 byl vyvěšen ke stropu Home Credit Arény.

Liberec prohrával po gólech Petra Kaliny a Andreje Kudrny v páté minutě už 0:2, ale třetí prohru za sebou nepřipustil. V závěrečném dějství vyrovnali Adam Dlouhý s Tylerem Redenbachem a v rozstřelu rozhodl Marek Kvapil. Sparta si připsala čtvrtou porážku za sebou.

Hokejisté Hradce Králové zvítězili nad Zlínem 6:3 a připsali si čtvrtou výhru za sebou. Čtyřmi body za tři branky a jednu asistenci se o ni postaral kapitán Mountfieldu Jaroslav Bednář. Východočeši tak na druhém místě tabulky snížili svou ztrátu na vedoucí Plzeň na šest bodů. Zlín neuspěl poprvé po třech výhrách.

Hokejisté Olomouce podlehli Třinci 1:2 a klesli v tabulce na deváté místo. Hanáci nebodovali potřetí za sebou, připsali si šestou prohru z posledních sedmi zápasů a komplikují si boj o play off. O sedmém vítězství Ocelářů v řadě rozhodl trefou v 56. minutě kanonýr Martin Růžička.

47. kolo hokejové extraligy:

HC Verva Litvínov - BK Mladá Boleslav 4:3 v prodl. (1:1, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 20. Kubát (F. Lukeš, J. Mikúš), 27. V. Hübl (F. Lukeš), 48. V. Hübl (Čutta), 61. F. Lukeš (V. Hübl) - 17. Orsava (Němeček), 21. Pacovský (Klepiš, Dlapa), 60. Žejdl (Orsava, Klepiš). Rozhodčí: Hejduk, Pešina - Gerát, D. Hynek. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 3123.

Litvínov: Kantor - Iberer, Baránek, Gula, Kubát, Čutta, L. Doudera, Z. Sklenička - M. Hanzl, J. Mikúš, Marek Růžička - Jurčík, Gerhát, Trávníček - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - Řehoř, Válek, Matoušek. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Jan Hanzlík, Nedomlel, Eminger, Němeček, Dlapa, J. Říha, Hrdinka - Žejdl, Nahodil, Orsava - Pacovský, V. Němec, Klepiš - Lenc, P. Musil, L. Pabiška - Valský, Urban, P. Kousal. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

HC Vítkovice Ridera - HC Dukla Jihlava 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 7. Dej (Lev), 26. P. Zdráhal (Kucsera, Kolouch), 39. Š. Stránský (Szturc). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Ganger, V. Hanzlík. Vyloučení: 3:3, navíc O. Roman (Vítkovice) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 6676.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Urbanec, D. Krenželok, Hrbas, Trška, Výtisk - Dej, Lev, Olesz - Mahbod, O. Roman, Kurovský - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - Š. Stránský, T. Jáchym, Szturc - od 41. navíc Pytlík. Trenéři: Petr a Trnka.

Jihlava: Volden - Suchánek, Šidlík, Kajínek, De la Rose, Váňa, Stříteský - Jiránek, A. Zeman, Čachotský - P. Straka, Skořepa, F. Seman - Anděl, M. Hlinka, Žálčík - Diviš, R. Hubáček, Půža. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 3:2 po sam. nájezdech (0:2, 0:0, 2:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 45. A. Dlouhý (J. Vlach, Šmíd), 49. Redenbach z trestného střílení, rozhodující sam. nájezd M. Kvapil - 4. Kalina, 5. A. Kudrna (T. Pavelka). Rozhodčí: Fraňo, Pražák - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 6:8. Bez využití. Diváci: 7500 (vyprodáno).

Liberec: Will - Pyrochta, Derner, Kolmann, Šmíd, Maier, Jánošík - Lakatoš, P. Jelínek, M. Kvapil - Bakoš, Bližňák, L. Krenželok - Ordoš, Redenbach, Jašek - A. Dlouhý, J. Stránský, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Sparta: Aittokallio - T. Pavelka, T. Voráček, J. Mikuš, Kalina, Ďaloga, Švrček - Řepík, P. Vrána, Klimek - Forman, J. Hlinka, Buchtele - Jarůšek, Černoch, A. Kudrna - Uher, Rousek, Kumstát. Trenéři: F. Výborný, Rulík, J. Nedvěd a Janeček.

HC Škoda Plzeň - Piráti Chomutov 5:4 po sam. nájezdech (0:2, 1:2, 3:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 34. Kantner (Indrák, Kodýtek), 41. Indrák (Mertl), 50. Kracík (Gulaš, Indrák), 56. Jones (Kracík, D. Kindl), rozhodující sam. nájezd Gulaš - 3. Huml (Hlava, Poletín), 20. Smejkal (Vondrka), 32. Flemming (Vondrka), 39. Huml (Poletín). Rozhodčí: Hodek, Kika - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 7199.

Plzeň: Hylák - Jones, J. Kindl, Kaňák, Moravčík, D. Sklenička, Kvasnička - Gulaš, Mertl, Kantner - Indrák, Kratěna, D. Kindl - M. Chalupa, Kracík, Schleiss - Hollweg, Kodýtek, Pour. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.

Chomutov: Š. Lukeš - Valach, Grman, Flemming, Dietz, Knot, J. Mrázek, od 47. navíc T. Dvořák - Vondrka, Smejkal, Koblasa - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Vantuch, Huml, Poletín - Hlava, Šťovíček, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 25. Vincour, 31. R. Zohorna - 13. Trončinský (M. Kaut, Dušek). Rozhodčí: Bejček, Mrkva - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 4:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 7265.

Brno: Langhamer - O. Němec, Krejčík, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec - Kratochvíl, P. Holík, Zaťovič - Haščák, J. Hruška, Vincour - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - R. Zohorna. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Horáček.

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Wishart, Cardwell, Hrabal, Mojžíš - P. Sýkora, Marosz, Starý - T. Svoboda, Tomášek, S. Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - Bojko, Dušek, M. Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

HC Olomouc - HC Oceláři Třinec 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 48. Eberle (Jaroměřský) - 8. Roman Vlach (Martin Růžička), 56. Martin Růžička (Dravecký, Roman Vlach). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Pavlovič - Kis, Rampír. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Diváci: 4538.

Olomouc: Konrád - Jaroměřský, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Ostřížek, Strapáč, J. Káňa II - Skladaný, Herman, Burian - Staněk, B. Mráz, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Třinec: Hrubec - M. Doudera, Krajíček, D. Musil, L. Kovář, Jank, Linhart - J. Petružálek, Marcinko, Rákos - Martin Růžička, Roman Vlach, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, Ciencala, Chmielewski. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Mountfield Hradec Králové - Aukro Berani Zlín 6:3 (0:1, 3:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 27. Köhler (Koukal, Jaroslav Bednář), 30. Jaroslav Bednář (Cingel), 40. Jaroslav Bednář (Köhler, Koukal), 41. Jaroslav Bednář (Cingel, Zámorský), 45. Dragoun (Gregorc), 55. Červený (Pláněk) - 1. Roberts Bukarts (D. Šťastný, Honejsek), 36. Honejsek (Fryšara, Kratochvíl), 46. Roberts Bukarts (Ferenc, Řezníček). Rozhodčí: Hribik, J. Svoboda - Pešek, D. Klouček. Vyloučení: 8:3. Využití: 2:0. Diváci: 4922.

Hradec Králové: Rybár - Zámorský, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Rosandič - Jaroslav Bednář, Džerinš, Cingel - M. Látal, Koukal, Červený - Köhler, Dragoun, Šimánek - Vopelka, Kukumberg, Berger. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Nosek, Valenta, Žižka, Řezníček, Matějíček - Okál, Fořt, O. Veselý - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - J. Ondráček, Popelka, Klhůfek - M. Kratochvíl, Fryšara, Illo. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.