Hněv fanoušků chápu, ale s Martincem se určitě domluvím, říká hradecký kouč Růžička

Kouč Vladimír Růžička se dnes poprvé zapojil do přípravy hokejistů Hradce Králové, zatím však byl spíše v roli pozorovatele.

Na ledě se výrazněji neprojevoval. Přípravu na páteční extraligový zápas proti Vítkovicím měl na povel Tomáš Martinec, k němuž se Růžička na střídačce připojí, a dosavadní asistenti Petr Svoboda a Aleš Krátoška.

"Jaké jsou mé dojmy? Výborné. Je tady hodně dobré mužstvo, které má velké ambice. Myslí na nejvyšší úspěchy, to je velká výzva," řekl Růžička.

Dosavadním trenérům do práce nezasahoval úmyslně. "Okoukl jsem si to, trénink byl připravený. Co více k tomu říct. Rozkoukávám se," uvedl bývalý reprezentační kouč.

Růžička se chystá do přípravy zapojit postupně, naplno začne úřadovat zřejmě od listopadové reprezentační přestávky. Na střídačce Mountfieldu ale bude stát již v pátek v Ostravě.

"Jestli budu taky spíše pozorovatel? Uvidíme. Dvě minuty v klidu? Možná půl minuty," pousmál se Růžička, jehož angažování Hradec oznámil ve středu. Tým by měli s Martincem vést jako rovnocenná trenérská dvojice. "Určitě se domluvíme, to nebude problém. Už jsme spolu chvilku seděli a povídali si," řekl Růžička.

Olympijský vítěz z Nagana ví, že má na hokej trošku jiný pohled než dosavadní hlavní kouč Martinec. "Důležité je, abychom se domluvili. Myslím si, že je jedině dobře, když je pohledů více," uvedl Růžička, jenž po svých týmech vyžadoval defenzivnější hru. Martinec je naopak zastáncem aktivního útočného hokeje.

"Je pravda, že Hradec hraje hodně na riziko a já jsem zastáncem malinko jiného hokeje. Uvidíme. Nemá cenu se teď ukvapovat," podotkl šestapadesátiletý trenér, který získal dva tituly mistra extraligy se Slavií.

Bývalý vynikající útočník byl bez trenérského angažmá od konce minulé sezony, kdy skončil v Chomutově po sestupu z extraligy. "Je pravda, že bez velkého hokeje jsem byl poměrně dlouho a něco podobného jsem ještě nezažil. Takže jsem rád, že jsem se k němu mohl vrátit," přiznal Růžička, jenž na začátku sezony vypomáhal jako konzultant prvoligové Kadani. "Mohl jsem se věnovat rodině, malé, mohl jsem sledovat hokeje. Viděl jsem hodně zápasů, i první ligu," řekl.

Že bude bez práce nejméně do října, předpokládal a byl na to připravený. Odchod z Chomutova totiž oznámil až v květnu. "A to už všechny kluby měly trenéry. A je nefér vůči nim, aby někdo měnil trenéra, kterého si na sezonu domluvil. Počítal jsem s tím, že budu muset čekat," uvedl Růžička.

V minulých dnech a týdnech o jeho služby začal být zájem. Kontaktovaly jej například Pardubice či Litvínov. "U Pardubic to nebylo tak horké, měli jsme dva telefonáty. V případě Litvínova je to složité…," řekl. Hradecká nabídka byla ale něco jiného. "Vážím si toho, že Hradec byl první, který mě oslovil, aniž by měl velké problémy a prohrávali," podotkl Růžička.

Fanoušci Východočechů ale při posledním domácím utkání dali najevo, že si přejí, aby u týmu pokračoval Martinec a Růžička není v Hradci Králové vítán. "Docela to chápu. Fanoušci to tak cítí, nedá se nic dělat. My musíme koukat hlavně na to, abychom měli dobré výsledky. To je jediné, co mě zajímá. Proto jsem sem přišel. Abychom udělali nějakou práci a pokusili se být na konci sezony na co nejvyšším místě," řekl Růžička.

Že by se on či celý tým po případných prohrách dostal pod tlak, si nepřipouští. "Vždy, když se vyhrává, tak fanoušci jsou perfektní. Horší je to, když se začne prohrávat. Byl jsem pod tlakem vždy, nemám s tím problém. Vím, že tady tlak je, ale rozhodl jsem se tak a doufám, že jsem se rozhodl dobře," dodal.