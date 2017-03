Hlinka: Ve čtvrtém utkání už jsme byli psychicky nahlodaní, Brno postoupilo zaslouženě

před 1 hodinou

Jaroslav Hlinka byl v základní části třetím nejproduktivnějším sparťanem s bilancí jedenácti gólů a šestadvaceti asistencí. Ve čtyřech zápasech čtvrtfinále proti Brnu zaznamenal gól a dvě přihrávky, ale to podle něho bylo málo. "Chyběly nám góly od klíčových hráčů včetně mě," uvedl sparťanský kapitán po čtvrté prohře s Kometou. Hlinku mrzelo po vyřazení především to, že Sparta nedokázala uhrát ani jeden ze tří dobře rozehraných zápasů.

Co bylo špatně, že čtvrtfinálové série s Kometou skončila tak rychle?

Prohráli jsme čtyři zápasy. Nedotáhli jsme tři utkání, ve kterých jsme byli lepším týmem, do vítězného konce, a proto to dopadlo takhle.

Jak těžké bylo psychicky se vyrovnat s tím, že jste ve třech zápasech vedli?

Samozřejmě je to na psychiku velmi těžké. To se ukázalo právě ve čtvrtém utkání, kdy už naše psychika byla nahlodána předchozími zápasy. Měli jsme spoustu šancí uhrát ty zápasy, ale nezvládli jsme to. Až ve čtvrtém zápase nám to tam tak napadalo a už se to těžce obracelo. Po těch našich neproměněných šancích z předchozích zápasů to asi muselo přijít. Takhle to prostě bývá.

V jaké herní činnosti vás Kometa v sérii předčila?

Tak perfektně jim zachytal gólman, fungovala jim obrana a hráli jednoduše. Ve vlastním pásmu to měli dobře zorganizované a dařilo se jim i v útoku. Je to 4:0, zaslouženě vyhráli.

Marek Čiliak měl v sezoně výkyvy, ale na play off se připravil skvěle. Souhlasíte?

Ano, byl připravený výborně a Kometu podržel. Nenašli jsme recept, jak ho překonat. Nebo když jsme jej našli, udělali jsme chyby vzadu. Ale třeba ve třetím zápase jsme mu dali venku tři góly, což není špatné, ale ani tak jsme ten zápas neuhráli.

Nechyběli vám oproti Kometě některé individuality, které by dokázaly rozhodnout zápas? V dresu Brna zářili Vojtěch Němec nebo Marcel Haščák…

Asi nám chyběly góly od našich klíčových hráčů včetně mě.

V Lize mistrů vám titul unikl, v play off jste skončili takhle brzy. Jak těžce se to kousá?

Tak Liga mistrů už je zapomenutá, to je historie. Kometa má výborný tým, co si budeme namlouvat. Každý ví, jak dobré tam mají hráče. Tím nechci omlouvat naše vyřazení, měli jsme si s tím samozřejmě poradit lépe, ale nemyslím si, že bychom byli v této sérii jasným favoritem.

Máte smlouvu na další rok, takže zkusíte ještě v příští sezoně možná poslední útok na titul?

Uvidíme.

