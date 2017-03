Hamerlík vychytal Flemminga tygřím skokem. To se poštěstí jednou ze sta, smál se brankář

před 21 minutami

Oceláři odvrátili první mečbol Chomutova na postup do semifinále, ale že se doma pořádně zapotili. V zápase dvakrát vedli, jenže Piráti se v obou případech dotáhli a rozhodovalo se až v prodloužení. A protože se jednalo už o páté utkání série, hrálo se místo nájezdů skoro třicet minut navíc. Třineckým se po vítězné trefě pochopitelně ulevilo, ale výhoda je stále na straně Severočechů. Ti budou mít v pátek za stavu 3:2 výhodu domácího prostředí.

Třinec - Páté utkání mezi Třincem a Chomutovem nabídlo divákům ve Slezsku nebývalé drama. Čtvrté prodloužení ve čtvrtfinálové sérii v řadě, což samo o sobě znamená vytvoření extraligového rekordu v play off, rozhodl David Cienciala až v čase 88:28. Do té doby sahal Chomutov po historickém postupu a dušička v tělech třineckých příznivců musela být místy hodně malá.

Zázračný zákrok Hamerlíka

Oceláři vstoupili do pátého utkání velmi dobře a v páté minutě otevřeli skóre ve vlastním oslabení. Chomutovu nedovolil vyrovnání v dalším průběhu úvodního dějství brankář Peter Hamerlík, který si v play off nahlas říká o pozici třinecké jedničky. Flemming zakončoval v přesilovce pět na tři do prázdné branky, ale puku zamezila v cestě do sítě Hamerlíkova hokejka.

"Chomutov to tam sehrál velmi dobře a Flemming mohl sám před brankou zakončovat. Posouval to do prázdné a já jsem měl obrovské štěstí. Tahle to vyjde jednou ze sta. Strčil jsem tam hokejku a on ji trefil," hodnotil skromně slovenský brankář. Tento zákrok pro něj znamenal vzpruhu na začátek maratonského zápasu. "Určitě takový zákrok potěší. Neurazí, jak se říká," usmíval se Hamerlík.

Ve druhé třetině se už Pirátům podařilo vyrovnat, což zopakovali ještě jednou ve třetím dějství. V opatrném prodloužení byla znát únava na obou stranách, zpočátku ale Chomutov přeci jen působil uvolněněji, přestože hrál už desáté utkání v sedmnácti dnech. "Já se cítím dobře. My máme sil dost, nevím jak Chomutov. Celou sezonu se hraje a trénuje pro play off. Puk se v rozhodujícím okamžiku odrazil k nám, byli jsme šťastnější," myslí si Hamerlík

Rozhodlo třinecké mládí

V prodloužení se čekání na rozhodují trefu protáhlo skoro na půl hodiny hracího času. Velkou šanci spálil na konci prvního nastavení chomutovský Kämpf, gordický uzel přeťal až v 89. minutě domácí Cienciala. Jednadvacetiletý odchovanec Ocelářů, který většinu sezony odehrál na farmě ve Frýdku-Místku, ale v play off se dočkal šance v áčku.

"Je to vždy na trenérech, ale jsem za tu šanci nesmírně rád, protože v Třinci je ohromně nabitý kádr. Trénoval jsem s týmem a byl jsem připraven. Dozvěděl jsem se to ráno a byl jsem šťastný, když jsem se viděl na nástěnce se sestavou," popisoval Cienciala. V prodloužení dorazil za Laca Galvasovu střelu. "Zapíchl jsem to před bránou a doufal jsem, že to nějak projde. Puk jsem si neschovával, protože už jsem gól v play off dříve dal," smál se šťastný střelec.

Cienciala hrál ve čtvrtém útoku s Jaškem a Hrňou, ale v průběhu zápasu dostával šance i v přesilovkách. "V zápase se to stáhlo na tři lajny, takže jsem byl v tempu a hrálo se mi velice dobře. S Jašem (Lukáš Jašek) si na ledě rozumíme, jsme dobří bruslaři, takže to tam můžete provětrat," řekl Cienciala o spolupráci s juniorským reprezentantem. "Bylo to nekonečné, jsme rádi, že jsme utkání zvládli."

Růžička: Doma to máme nalité

Chomutovský trenér Vladimír Růžička byl s hrou svého mužstva spokojen. "Přijeli jsme s podobnou taktikou jako minule, ale prodloužení bylo dlouhé, dostali jsme gól a vracíme se domů. Musím smeknout klobouk dolů před hráči, protože hrají velké množství zápasů v krátké době. Doma to máme na pátek nalité. Pokud vyhrajeme, bude to dobré, pokud ne, víme, co nás tady v sedmém zápase čeká," naznačil zkušený kouč, že by se do Třince samozřejmě vracel nerad.

Také třinecký kouč mluvil v podobném duchu. "Čekali jsme, že se zápas bude odvíjet jako ty předchozí. Chomutov výborně brání, my nejsme schopni překonat Laca víckrát než jednou nebo dvakrát. V prodloužení je to o štěstí," uznal Vladimír Kýhos. Ten se nezdráhal nechat mimo sestavu na důležitý pátý duel Irgla nebo Redenbacha. Ze zdravotních důvodů nehráli ani beci Roth s Linhartem a během zápasu odstoupil Rákos. "Dan se tady pozvracel, asi nějaké žaludeční potíže."

Tak se stalo, že místo kapitána Irgla hráli důležitou roli mladíci. Cienciala rozhodl, prostor dostal devatenáctiletý obránce Adámek, na přesilovky a oslabení chodil Jašek. "Hráli výborně. Lukáš Jašek hrál výborně už v těch minulých zápasech. Je to o tom, že se hráli ve Frýdku-Místku, kde měli velký ice-time a hráli důležité situace. Je to na nich vidět, což je výborné," uzavřel Kýhos. Série se přesouvá do Chomutova, případné sedmé utkání se bude hrát v neděli v Třinci.

autor: Ondřej Zoubek | před 21 minutami

Související články