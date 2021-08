Furch se vrací do extraligy. Reprezentační brankář pomůže Plzni a čeká na zahraničí

Soud v Rusku vyměřil americkým internetovým společnostem Facebook, WhatsApp a Twitter pokutu v celkovém objemu 36 milionů rublů (10,6 milionu Kč). Sankce je za to, že provozovatelé těchto sítí neukládají data o tamních uživatelích, jak to nařizuje zákon. Informují o tom dnes ruské tiskové agentury. Nejvyšší pokutu dostal Twitter, a to 17 milionů rublů. Facebook má podle soudu zaplatit 15 milionů a WhatsApp čtyři miliony rublů.

Moskva v posledních měsících podniká kroky k regulaci a omezení síly sociálních médií a velkých technologických společností. Vyměřuje pokuty za nezákonný obsah a zároveň se snaží přimět zahraniční technologické podniky, aby v Rusku otevřely své kanceláře a uchovávaly osobní údaje o občanech Ruské federace na ruském území.

Ruské úřady už od loňského října zpomalují rychlost sítě Twitter s vysvětlením, že dostatečně nereaguje na výzvy k odstranění závadného obsahu. Tím se v Rusku rozumí například materiály, které jsou vyhodnoceny jako propagace narkotik či sebevražd nebo jako nabádání mladistvých k účasti na nepovolených demonstracích.