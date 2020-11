Fotbal má snazší pozici, myslí si šéf hokeje. Extraliga by se mohla rozjet v neděli

Prezident hokejového svazu Tomáš Král věří, že extraliga opět začne v neděli. Kluby jsou podle jeho slov připraveny splnit podmínky povinného testování.

"První termín, který přichází v úvahu, je asi neděle. Budeme to dnes řešit. Myslíme si ale, že čtyři pět dní tréninku bude stačit," řekl Král na tiskové konferenci v Praze, kde předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička společně se zástupci fotbalu, hokeje a basketbalu vysvětlovali podmínky pro obnovení profesionálních soutěží.

Profesionální sportovci mohou od středy bez omezení trénovat i uvnitř a za splnění přísnějších podmínek i hrát zápasy.

Momentálně je jisté, že hráči budou muset před každým utkáním předkládat negativní PCR test na covid-19, který nebude starší 72 hodin. Jednotlivé sporty však budou se zástupci ministerstva zdravotnictví a hlavní hygieničkou jednat o výjimkách. Hokejisté se budou snažit, aby jeden test platil pro víkend. Obvykle totiž hrají v pátek a v neděli.

"V tomhle má fotbal snazší pozici, protože jeho program není tak náročný. My hrajeme třikrát týdně, tak si musíme testování nastavit tak, aby bylo smysluplné," řekl Král s tím, že ale neočekává, že by podmínky testování extraligové kluby nesplnily.

"V extralize nemám obavy. Je otázkou, jak to bude v Chance lize, kde máme osmnáct týmů a ekonomika je složitější než v extralize. My se přizpůsobíme, jsme připraveni testovat před každým zápasem. Nebude to žádná radost pro nikoho, ale na testech to neskončí. Budeme se snažit domluvit rovnici, že otestujeme dvakrát týdně," uvedl prezident svazu.

Pokud se opravdu začne hrát koncem týdne, počítá Král s tím, že základní část extraligy bude mít podle plánu 52 kol a součástí sezony bude i play off v plánované podobě. Naopak program osmnáctičlenné první ligy bude zřejmě upraven na základní část, ve které se týmy utkají systémem doma - venku, a následné play off.

Pondělní upravení pravidel pro přípravu profesionálních sportovců Král uvítal i s ohledem na reprezentaci do 20 let, kterou na přelomu roku čeká juniorské mistrovství světa v Kanadě. Svěřenci trenéra Karla Mlejnka se již chystali začít trénovat na otevřené ledové ploše v Povrlech, teď ale budou využívat areál v Litoměřicích, kde si vytvoří takzvanou bublinu.

"Začneme již zítra. Zatím máme připravený program na pět dní. Pokud se ale začne hrát extraliga a první liga, kluci by se asi vrátili do svých klubů," řekl Král.

Zápasy hokejové extraligy se hrály naposledy v neděli 11. října, první liga o den dříve.