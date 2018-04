Emoce šplhají na maximum, finále se stěhuje na jih. Kometa má výhodu, Třinec to ale hodlá rozbalit

před 5 hodinami

Finálová série play off hokejové extraligy se přesunula ze severu na jih. Ze Slezska na Moravu. Obě mužstva si na cestu zabalila po jednom bodu. Úvodní oťukávání skončilo, mezi Kometou a Oceláři to bude vřít. Ledasco naznačil závěr nedělního střetnutí.

Brno - Navzdory očekávání a většině prognóz zahájil finále lépe Třinec. Doma na úvod vyhrál 5:1 a v poslední minutě druhého zápasu sahal po vyrovnání na 3:3. Nedosáhl, bod pro sebe shrábla Kometa a soupeře do úniku nepustila. V brněnském Rondu se proto začne prakticky nanovo.

Ovšem s tím rozdílem, že ono úvodní seznamování už mají fináloví soupeři za sebou. Šanci poznat se ještě důvěrněji navíc dostali na konci druhého utkání, po kterém se nejednomu hráči zalily oči krví. Hromadný konflikt po odpískání dal jasně najevo stoupající napětí. Emoce hořely.

Do souboje mezi Polanským a Němcem v posledních sekundách se přimíchali další hráči. Třineckým se nelíbila početní převaha soupeře, Kometa nechápala boxerskou vložku Chmielewského proti Gulašimu, který sice na Poláka pokřikoval, ale rvát se očividně nechtěl.

"Ten si v uvozovkách káknul," poznamenal třinecký trenér Václav Varaďa na adresu brněnského obránce, když viděl zpomalený záznam situace ve studiu České televize. "Jsem rád, že se jich kluci nebojí, budeme v tom pokračovat," dodal Varaďa, který se šarvátkám jako hráč nebránil.

Opačná strana nabídla odlišný pohled. "Kluci jeli popřát Čilimu (Marku Čiliakovi) a najednou vidí kamarády v nesnázích," řekl brněnský asistent Kamil Pokorný. K souboji mezi Chmielewským a Gulašim přidal bývalý obránce toto: "Hlava mi to nebere. Hráč leží na ledě a druhý do něj buší."

Za neshodami z Třince definitivně zavřela vrata disciplinární komise, když navržená řízení s Polákem ve službách Ocelářů, ale také se Zaťovičem a Vondráčkem po zákrocích z průběhu zápasu zastavila.

Ve čtvrtfinále a semifinále přijela Kometa domů vždy se dvěma body, a tak po srovnání na 1:1 v Třinci neoplývala bezbřehou spokojeností. Totéž platí o Ocelářích, kteří byli sice z mnoha stran pasováni do role outsidera, nicméně oni sami spřádali plány na stoprocentní start finále.

Brněnští fanoušci jsou pověstní úžasnou atmosférou, kterou dokážou na stadionu rozjet už v základní části, nejen v play off. Ne nadarmo vítá soupeře při vstupu do zázemí Ronda zlověstný nápis "Vítejte v pekle". Jenže se zdá, že peklo není třineckému drakovi zrovna proti srsti.

Z osmnácti zápasů od návratu Komety do extraligy vyhrál v Rondu devět, letos zde získal čtyři body proti dvěma brněnským. Samozřejmě finále a dlouhodobá sezona se srovnávají těžko, a přestože chtějí hrát Oceláři venku více defenzivněji, do Brna se těší. Nehraje se jim tam špatně.

Kometa se po sobotní facce probrala a doma může výrazně nakročit za obhajobou titulu, první od počinu Sparty z roku 2007. Že na ni bude doma větší tlak? S tím se výborně vypořádala v sériích proti Vítkovicím a Plzni. Rideře nedala šanci, indiánům podlehla jen jednou, navíc těsně.

Kometa nechce z našponovaných emocí ustupovat, Třinec to hodlá po vzájemném oťukávání v Brně rozbalit. Je na co se těšit. Do třetího dílu finále už by se mohli zapojit uzdravení Martin Dočekal a Vladimír Roth.

Třetí finále startuje dnes v 17:20.