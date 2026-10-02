Fenomenální start Třince nekončí. Proti Litvínovu vyrovnal extraligový rekord

Hokejisté Třince porazili v extralize Litvínov 3:2, posedmé naplno bodovali a vyrovnali rekord soutěže v počtu výher na úvod ročníku. Dvěma góly se pod vítězství Ocelářů podepsal Ondřej Kovařčík.
Domácí začali podle očekávání zostra, už po dvaaosmdesáti vteřinách napálil Daňo kotouč do tyče. Pak se ale nechali třinečtí vyloučit, po útočném faulu putoval za katr právě Daňo. To ale Ocelářům zase tak nevadilo, protože Kurovský vybídl k úniku Ondřeje Kovařčíka, který v oslabení otevřel skóre.
Ani Třinec si v závěru první třetiny přesilovkou moc nepomohl. Chvíli po jejím skončení však Růžička posunul puk na Kurovského, který dlouhou kličkou nachytal Čajana a zvýšil na 2:0. Verva ale rychle snížila, jen o 19 sekund později tečoval Jaksovu střelu od mantinelu Beran a připsal si premiérový gól v extralize.
Na začátku druhé části se pokusil Kurovského napodobit na druhé straně Koblasa, když zvolil při úniku stejný typ zakončení. Kacetl byl ale na jeho záměr připravený. Pak Oceláři zahodili druhou nabídnutou přesilovku v zápase. Jinak ale hokej ve druhé třetině diváky ze sedadel příliš nezvedal. Větší emoce vzplály pět minut před jejím koncem, když se do křížku dostali Voženílek a Jaks.
Probuzené obecenstvo nabudilo Oceláře a ti si ve 37. minutě vybojovali čtyřminutovou přesilovku. A tentokrát už trestali. Ondřej Kovařčík si našel před brankou odražený puk a zametl ho do odkryté branky.
Ve třetí třetině už se domácí nikam vyloženě nehnali, soustředili se spíš na obranu. Vyloučení Kocha deset minut před koncem dalo hostům ještě šanci vrátit se do zápasu. Místo snížení však mohl naopak na druhé straně opět udeřit v oslabení Kurovský, avšak Čajan byl tentokrát připraven.
V samotném závěru se Litvínovu přece jen podařilo ještě snížit. Půl minuty před závěrečnou sirénou korigoval na konečných 3:2 při power play Maštalířský.
7. kolo hokejové extraligy:
HC Oceláři Třinec - HC Verva Litvínov 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 6. O. Kovařčík (Kurovský). 20. Kurovský (M. Růžička, J. Galvas), 38. O. Kovařčík (J. Galvas, M. Růžička) - V. Beran (Jaks), 60. Maštalířský (Jaks). Rozhodčí: Stano, Schenel - Axman, Blažek. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 5001.
Třinec: Kacetl - M. Adámek, Marinčin, J. Galvas, P. Koch, D. Musil, Pyrochta, Průšek - A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kubiesa, Hudáček, Daňo - M. Růžička, M. Roman, D. Voženílek - Kurovský, Chlán, Lazovský. Trenér: Žabka.
Litvínov: Čajan - Husinecký, Moravčík, Jaks, Czuczman, Baláž, Polášek - Maštalířský, Kämpf, O. Kaše - Koblasa, M. Sukeľ, Pištěk - Šprynar, Jícha, Šámal - Urban, Jurčík, V. Beran. Trenér: Reichel.
HC Vítkovice Ridera - BYD Energie Karlovy Vary 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Branky a nahrávky: 2. Mamčics (Bambula, Šťastný), 26. Egle (M. Kočí, Bambula), 36. Egle (Schmiemann, V. Váňa). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Peluha, Rožánek. Vyloučení: 4:1. Využití: 0:1. Diváci: 3385.
Vítkovice: Hrachovina - Wesley, J. Zbořil, Holland, Kňažko, Demel, T. Pavelka, Brůna - Cienciala, Hrivík, Š. Stránský - Yetman, Nellis, Kalus - Krivošík, Hladonik, Fasner - Bernovský, Šír, Macias. Trenér: Treille.
Karlovy Vary: Frodl - M. Kočí, Brickley, Mamčics, Winberg, Eronen, Schmiemann, J. Myšák - O. Beránek, Černoch, Jiskra - Bambula, Minárik, Šťastný - P. Tomek, Egle, V. Váňa - Lukošík, M. Váňa, T. Redlich. Trenér: Patera.
Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 25. Petrovský (Faško-Rudáš, Filippi), 32. Filippi (A. Musil, Faško-Rudáš). Rozhodčí: Pilný, Šindel - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. Diváci: 4452.
Liberec: Kváča - Šimek, T. Galvas, Zile, D. Zeman, Zile, M. Ivan, Ahac, Kachlíř - Lenc, A. Najman, Sandberg - Rychlovský, A. Musil, Pytlík - J. Vlach, Filippi, Faško-Rudáš - Petrovský, F. Jansa, O. Procházka. Trenér: Kudrna.
Olomouc: Cichoň - Gewiese, Freibergs, Stella, Cosgrove, A. Rutar, Ondrušek, Rayen Petrovický, T. Černý - Navrátil, Berglund, Plášek - Orsava, Macuh, Herčík - Spodniak, D. Vitouch, Matýs - M. Vitouch, Štohanzl, J. Kos. Trenér: Fiala.
HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
Branky a nahrávky: 31. Kelemen (Nosek, Mikliš), 34. M. Stránský (Sedlák, Červenka), 38. Červenka (Sedlák), 58. Červenka (Mandát) - 25. Měchura (Lalancette, Rohlík), 42. Simon (Filip, Robertson). Rozhodčí: Mejzlík, Ondráček - Brož, Lederer. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:0. Diváci: 8709.
Pardubice: Subban - Košťálek, Tourigny, Čerešňák, T. Dvořák, Gazda, Mikliš, Chabada - Mandát, Sedlák, Červenka - M. Stránský, Tomášek, Smejkal - Vondráček, Nosek, Kelemen - Poulíček, Sobotka, Válek. Trenér: Pešán.
Plzeň: Malík - MacPherson, Rubins, Merežko, Robertson, Chromiak, J. Jeřábek, Malák - Rohlík, Lalancette, Měchura - L. Strnad, M. Filip, Teplý - M. Petman, V. Petman, Simon - Schleiss, Lev, Žemlička - Katic. Trenér: Veber.
Rytíři Kladno - Mountfield Hradec Králové 3:4 po sam. nájezdech (2:2, 1:0, 0:1 - 0:0)
Branky a nahrávky: 11. Kelly Klíma (Kubík), 20. M. Procházka (Forman, F. Přikryl), 37. F. Přikryl (Kubík, Mendel) - 7. Jergl (Čacho, McCormack), 14. Miškář (Radil), 54. Vukojevic (R. Pavlík, Miškář), rozhodující sam. nájezd Radil. Rozhodčí: Pražák, Barek - Ondráček, Štěpánek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 3188.
Kladno: Pavlát - M. Houdek, Kempný, Blain, Mendel, Pietroniro, T. Tomek, A. Rulík - Hlava, Audette, M. Marcel - Kelly Klíma, F. Přikryl, Kubík - M. Procházka, McGregor, Forman - Bareš, Lisler, Ryšavý. Trenér: R. Rulík.
Hradec Králové: Škorvánek - McCormack, Kalina, Melancon, Vukojevic, Modry, A. Koch - Jergl, Tamáši, Perret - R. Kousal, Kevin Klíma, Pilař - Nenonen, Čacho, Kohout - Radil, Miškář, R. Pavlík. Trenér: T. Martinec.
HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0)
Branky a nahrávky: 32. A. Zbořil (Kučeřík, Ilomäki), 51. H. Zohorna (Zábranský ml., Ščotka), rozhjodující sam. nájezd Čajkovič - 24. Hradec (Buchtele, Lichtag), 34. Gardoň (Gavars). Rozhodčí: Kika, Obadal - Rampír, Augusta. Vyloučení: 3:4, navic Witkowski (Brno) a Hradec (Ml. Boleslav) oba 5 min. Bez využití. Diváci: 7319.
Brno: Rabčan - Zábranský ml., Ščotka, Witkowski, Kučeřík, D. Mikyska, Gulaši, Nedomlel - H. Zohorna, Leino, K. Pospíšil - Flek, Kollár, Kunc - A. Zbořil, Ilomäki, Kusko - Brabenec, T. Zohorna, Cingel - Čajkovič. Trenér: Zábranský st.
Mladá Boleslav: D. Furch - Zámorský, Skärberg, F. Pavlík, Budík, Kubíček, D. Moravec, Křepelka - Skalický, Fořt, R. Koblížek - Martel, Gríger, Jandric - Buchtele, Hradec, Rekonen - Gardoň, Gavars, Lichtag - Závora. Trenér: Haken.
Tabulka:
1.
Třinec
7
7
0
0
0
31:16
21
2.
Pardubice
8
6
0
0
2
33:21
18
3.
Karlovy Vary
6
4
0
0
2
15:9
12
4.
Hradec Králové
7
3
1
0
3
20:18
11
5.
Plzeň
7
2
2
1
2
18:16
11
6.
Sparta
7
3
0
1
3
21:18
10
7.
Kladno
7
2
1
2
2
21:24
10
8.
České Budějovice
7
3
0
1
3
17:23
10
9.
Brno
6
2
1
0
3
19:18
8
10.
Litvínov
7
2
1
0
4
18:22
8
11.
Liberec
7
2
0
2
3
16:22
8
12.
Vítkovice
6
2
0
0
4
17:23
6
13.
Mladá Boleslav
7
1
1
1
4
15:26
6
14.
Olomouc
7
1
1
0
5
16:21
5
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