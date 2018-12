Kometě hraje jen první lajna. Plekanec a Erat budou údernou silou, předpokládá Farda

před 1 hodinou

Richard Farda pro Aktuálně.cz pravidelně komentuje extraligové dění. Pozastavuje se nad Kometou, kde za výkony prvního útoku zbytek mužstva výrazně zaostává, vítěznou šňůrou Třince nebo bídou Pardubic, které mají poslední dobou nejen herní potíže.

Návrat Tomáše Plekance domů je velkou událostí. Určitě lidi očekávali, že s ním Kladno půjde nahoru. V prvním zápase dal gól a asi dal klukům kolem sebe takovou tu chuť do hry. V neděli vyhráli podruhé, takže se Plekanec uvedl dobře. Uvidíme, co teď předvede v Brně.

Kometa prohrála v Liberci, takže si ho povolala, asi se jí teď bude hodit. Nejspíš budou hrát spolu s Martinem Eratem už ve čtvrtek proti Spartě. To by měla být velká úderná síla. Záleží, jak na tom Erat po dlouhé pauze bude. Ale je zkušený, určitě by si s tím měl poradit.

Libor Zábranský říkal, že by k nim rád strčil nějakého mladého hráče, asi to vychází na Karla Pláška, to by bylo dobrý. Kometa už potřebuje určité povzbuzení, prohrála pět z posledních sedmi zápasů a zklamala mě. Má teď akorát tu první lajnu, zbylé tři jsou špatné. Nedávají góly a inkasují.

Je to nějaký útlum. Já jsem vždycky říkal, že v Kometě by hráči ze čtvrté lajny mohli hrát v první, ale teď se to změnilo. První řada dostává hodně prostoru, ale Kometa má teď hodně zápasů, vedle extraligy ještě Ligu mistrů, chtělo by to přehodit sílu na všechny lajny. Je to namačkaný.

Trochu mě překvapil Libor Kašík. Ať už prohráli ve Varech, nebo doma s Olomoucí, pokaždé šly dva góly za ním. Potom sice něco chytil, ale je to k ničemu, když pustí nějakou sračičku. Lukáš Kašpar odešel do Litvínova a asi uvolnil místo Plekancovi, někdo to musel odnést, to bylo jasný.

Parádně se rozjel Třinec, v Plzni hrál naposled moc dobře a všiml jsem si, že hraje výborně dozadu. Oceláři mají zabezpečené střední pásmo, nějaké góly dají, takže je to super. Vyhráli desetkrát v řadě, pořád bodují, je to dobrý počin. Když chytí mužstvo formu, je třeba toho využít.

Trenér Václav Varaďa za chvilku tým opustí kvůli šampionátu dvacítek, po Vánocích navíc hraje Třinec ve Švýcarsku Spengler Cup, uvidíme, co to s ním udělá. Je to dost vysoko v horách, hrají tam kvalitní týmy, takže člověk si tam neodpočine. Musí tam makat naplno, ale právě Třinci teď jedou všechny čtyři lajny, takže si myslím, že rozvrhnou síly a bude to dobrý.

Šokem jsou Pardubice. Že doma dají jen jeden gól a prohrají osmkrát v řadě, to je hrozně špatný. Vždycky tam chodil vyprodaný stadion, je to škoda. S tou ztrátou se pořád dá něco dělat, ale musí vyhrávat, a to se jim nedařilo ani pod trenérem Břetislavem Kopřivou. Je vidět, že to není jen v trenérovi, ale hlavně v hráčích. Ti se musí domluvit a plnit úkoly.

Vedení zkouší přivádět nové hráče, ale mají tam i jiný problémy. Uvidíme, jak dopadne celá ta věc s Petrem Čáslavou a drogami. Za našich časů tohle nebylo, a hlavně jsme si takové věci jako hráči hlídali sami. Aby se před zápasem moc nechlastalo, aby byla příprava v pořádku.

V Kanadě jsem zažil, že několik hráčů chodilo o přestávce kouřit, u nás v Brně kouřilo jen pár lidí a v kabině to bylo už tehdy zakázané. Dneska je to v tomhle směru přísnější, průsery se neutají. V Pardubicích taky máte pár hospod a fanoušci ví, kam hráči chodí. Musí si dávat majzla.

Jsem zvědavý, jak v Brně zahraje Sparta. Trochu se tabulkou propadla tam, kam asi svým herním projevem patří. Předvádí takový kanadský styl, s Kometou to bude zajímavé srovnání a určitě vyhecovaný zápas.

A musím zmínit Olomouc. Ta vyhrává doma i venku, tým se dal pěkně dohromady, chytá jim gólman. Může se to rychle změnit, ale zatím to drží. Zbyňa Irgl pořád válí, pamatuju si ho ještě z Vítkovic. Když jsem tam trénoval, zrovna přicházel z juniorky. Je to poctivý kluk, zůstalo mu to. Dělá všechno pro to, aby co nejdéle vydržel.