Liberec potvrdil zisk Prezidentského poháru výhrou, Plzeň porazila Spartu po nájezdech a postupuje

Základní část hokejové extraligy je u konce. Poslední kolo ještě rozhodlo o posledním účastníkovi předkola play off. Liberec na domácím ledě porazil Mladou Boleslav 4:1. Plzni stačila k postupu do předkola remíza se Spartou po základní hrací době. Hradec Králové porazil venku Piráty a zajistil si čtvrtou pozici v konečné tabulce, protože Pardubice doma porazily po prodloužení 4:3 Litvínov. Třinec si rovněž po prodloužení poradil s Vítkovicemi. Olomouc přetlačila Kometu Brno po nájezdech 3:2, ale zahraje si pouze skupinu o udržení, protože Plzeň uhrála na Spartě potřebný bod se Spartou a po nájezdech se dokonce Škoda radovala z druhého bodu. Zlín přetlačil Karlovy Vary rovněž 3:2 po nájezdech

Praha - Hokejisté Plzně vyhráli v závěrečném zápase základní části extraligy na ledě Sparty 3:2 po samostatných nájezdech a zajistili si postup do předkola play off. Sparta měla bez ohledu na výsledek dnešního utkání jisté třetí místo v tabulce a přímý postup do čtvrtfinále, v kterém narazí na Brno. Plzeň bude hrát s Vítkovicemi. Zápas rozhodl Miroslav Indrák, který se postaral také o vyrovnávací gól ve třetí třetině.

Třinec vítězstvím 3:2 v prodloužení v ocelářském derby proti Vítkovicím potvrdil druhé místo, z nějž vstoupí do čtvrtfinále play off extraligy proti jednomu z úspěšných týmů předkola. O šesté domácí výhře nad Ostravany v řadě rozhodl 38 sekund před koncem prodloužení Martin Růžička a dokonal obrat Ocelářů z 0:2 na 3:2. Vítkovice jdou z osmého místa v předkole play off na Plzeň.

Plzeň uhrála potřebný bod

Utkání sledovalo 9854 diváků, Sparta se tak poprvé dostala s průměrnou návštěvou přes hranici 8000 fanoušků. Domácí Lukáš Pech vyhrál se ziskem 52 kanadských bodů produktivitu soutěže, plzeňský Dominik Kubalík je s 29 góly nejlepším střelcem extraligy.

Západočeši potřebovali v O2 areně bodovat, aby nemuseli spoléhat na výsledky Zlína a Olomouce, a začali aktivně. V 5. minutě se dostali do vedení, když se prosadil přesnou střelou pod horní tyčku Procházka, jenž v Plzni hostuje právě ze Sparty.

Pražané ale brzy převzali režii zápasu. Byli výrazně aktivnější a brankář Machovský si připisoval jeden zákrok za druhým. V první třetině jich měl 18, kapituloval jen jednou. V 11. minutě nestihl zareagovat na Kudrnovu teč Piskáčkovy střely.

I ve druhé dvacetiminutovce byla Sparta aktivnější a zatímco Pöpperle se v brance nudil, Machovský byl v permanenci. Posunout Pražany do vedení mohl Uher, gólman Plzně byl ale proti. Skóre se měnilo až při Pulpánově vyloučení. Po sérii šancí se prosadil Buchtele.

Hosté se do útočného pásma na delší dobu dostali při Formanově trestu, vyrovnat se jim však nepodařilo. Nejslibněji vypadaly příležitosti v závěru druhé třetiny. Kratěnu vychytal Pöpperle, Svobodova střela skončila na brankové konstrukci.

Ideální šanci vyrovnat měla Plzeň v 79 vteřin dlouhé přesilové hře pět na tři, podařilo se jí to ale až v další početní výhodě. Třetí trest sparťanů v úvodu třetí části potrestal Indrák. Další gól již nepadl a hosté se mohli hned po skončení základní hrací doby radovat z postupu do předkola play off.

Vítěze duelu nakonec určily až samostatné nájezdy. V prodloužení nejprve nevyužil brejk Řepík, hosté poté promarnili přesilovku a v posledních vteřinách Machovského nepřekonal ani osamocený Pech. Druhý bod získali hosté díky Indrákovi, který byl jediným úspěšným exekutorem. Plzeň porazila Spartu poprvé v sezoně.

52. kolo hokejové extraligy:

Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 10. Jánošík (L. Krenželok), 29. P. Jelínek (Bartovič), 37. Lakatoš (Bulíř, Radivojevič), 54. Bližňák (Vantuch) - 57. Žejdl (Klepiš, Bernad). Rozhodčí: Hribik, Pražák - D. Jelínek, Pešek. Vyloučení: 2:2. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 7500 (vyprodáno).

Liberec: Lašák - Pyrochta, Derner, Havlín, Jánošík, Plutnar, Kolmann - Bartovič, P. Jelínek, L. Krenželok - Lakatoš, Bulíř, Radivojevič - Valský, Plodek, Svačina - J. Stránský, Bližňák, Vantuch - od 41. navíc Ordoš. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Mladá Boleslav: Halász - Kurka, Jan Hanzlík, Bernad, Štich, Holub, Voráček - Hyka, Musil, Lenc - Orsava, Klepiš, Žejdl - M. Látal, Urban, Pacovský - L. Pabiška, Vampola, Jonák. Trenéři: F. Výborný a Žabka.

Piráti Chomutov - Mountfield Hradec Králové 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 37. Kudělka (Račuk) - 20. Šimánek (T. Knotek, Džerinš), 23. Kukumberg (Picard, Jarůšek), 45. Jarůšek (Dietz). Rozhodčí: Lacina, Pavlovič - Komárek, Ondráček. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. Diváci: 3623.

Chomutov: T. Král - Valach, Dlapa, L. Chalupa, Kudělka, Skinner, R. Černý, Buchtela, Tejnor - Koblasa, Kämpf, Poletín - Račuk, Skokan, Hlava - D. Kaše, Raška, Lauko - Šťovíček, Hejcman, Chrpa. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Hradec Králové: Kacetl - Čáp, Vydarený, Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Pavlas - T. Knotek, Džerinš, Šimánek - Köhler, Kukumberg, R. Pavlík - Jarůšek, Dragoun, Picard - J. Dvořák, Nedvídek, Kopta. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 3:2 v prodl. (0:2, 2:0, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 24. J. Petružálek (Redenbach), 30. Netík (Krajíček, Kane), 65. Martin Růžička (Linhart) - 2. D. Květoň (D. Krenželok, Kolouch), 8. Kurovský (Hudeček). Rozhodčí: Šír, Kubičík - Lederer, Gebauer. Vyloučení: 7:10, navíc Jank - Hudeček oba 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Třinec: Hamerlík - Roth, Linhart, Krajíček, L. Doudera, Nosek, M. Doudera, Hrabal, Jank - J. Petružálek, Redenbach, Jašek - Irgl, Kane, Adamský - Martin Růžička, Marosz, Netík - Hrňa, Marek Růžička, Cienciala. Trenéři: Kýhos a Mucha.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Hrbas, Baranka, Klok, Urbanec, Výtisk, Kovář, D. Krenželok - P. Zdráhal, O. Roman, Olesz - Vandas, Kolouch, D. Květoň - Tomi, Balán, Szturc - Hudeček, Y. Stastny, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.

HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 4:3 v prodl. (2:0, 1:1, 0:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 5. P. Sýkora (Trončinský, M. Beran), 12. J. Sýkora (Ovčačík), 40. D. Tomášek (Schaus), 62. J. Sýkora (Schaus, Nahodil) - 30. Kubát (M. Hanzl, Jurčík), 48. Jurčík (M. Hanzl), 60. Trávníček. Rozhodčí: Pešina, Svoboda - Brejcha, Suchánek. Vyloučení: 7:3. Využití: 1:2. Diváci: 5221.

Pardubice: J. Hübl - Chaloupka, Trončinský, Schaus, Ovčačík, Ščotka, Nedbal - P. Sýkora, Špirko, M. Beran - J. Sýkora, D. Tomášek, P. Hubáček - Bárta, Nahodil, Starý - M. Kaut, T. Kaut, Poulíček. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Litvínov: Petrásek - Gula, F. Pavlík, Sörvik, Frolo, Kubát, Z. Sklenička, Kokeš - Martynek, V. Hübl, Lukeš - Jurčík, M. Hanzl, J. Černý - M. Hořava, Gerhát, Trávníček - Válek, K. Reichel, J. Doležal. Trenéři: Rulík a D. Stránský.

HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 11. A. Kudrna (Piskáček, Uher), 29. Buchtele (Pech, Gernát) - 5. M. Procházka (Kratěna, Kvasnička), 48. Indrák (Stach, D. Kubalík), rozhodující nájezd Indrák. Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Hradil - D. Hynek, Špůr. Vyloučení: 8:3. Využití: 1:1. Diváci: 9854.

Sparta: Pöpperle - Gernát, J. Mikuš, Švrček, Piskáček, Eminger, Nedomlel - Řepík, P. Vrána, J. Hlinka - Klimek, Smejkal, Buchtele - Forman, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Cingel, Uher. Trenéři: Kalous, Moták a Veber.

Plzeň: Machovský - Kadlec, Kvasnička, D. Sklenička, Moravčík, Čerešňák, Pulpán - T. Svoboda, Kracík, D. Kubalík - M. Procházka, Kratěna, Lev - Indrák, Preisinger, Stach - Schleiss, Koreis, Hrnka. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

HC Olomouc - HC Kometa Brno 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 15. Jaroměřský (Burian), 33. Roman Vlach (Herman), rozhodující nájezd Roman Vlach - 38. O. Němec (Brabenec, M. Kvapil), 47. Dočekal (Mallet, Nečas). Rozhodčí: Hejduk, Mrkva - Barvíř, Blümel. Vyloučení 3:6. Využití 0:1. Diváci: 5500 (vyprodáno).

Olomouc: Konrád - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Rašner, J. Galvas, Ondrušek - Skladaný, J. Knotek, Laš - Eberle, Sundher, Burian - Roman Vlach, Herman, Holec - T. Mikúš, P. Mrázek, Matai. Trenéři: Venera a Tomajko.

Brno: Čiliak - O. Němec, Bartejs, Kováčik, Gulaši, L. Zábranský ml., Malec, Šnajnar, Trška - Vondráček, J. Hruška, M. Kvapil - Haščák, V. Němec, J. Káňa II - Mallet, H. Zohorna, Dočekal - Horký, Nečas, Brabenec. Trenéři: L. Zábranský st., Pešout, Pokorný a Haken.

PSG Zlín - HC Energie Karlovy Vary 3:2 po sam. nájezdech (0:2, 1:0, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 25. Kubiš (P. Holík, Blaťák), 54. Kubiš (P. Holík, Kotvan), rozhodující sam. nájezd Bukarts - 1. Skuhravý (Vachovec, Davídek), 3. Flek (O. Beránek, Harant). Rozhodčí: Hodek, Kika - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 2:7. Vyuití: 1:0. Diváci: 4653.

Zlín: Kašík - Marušák, Kotvan, Matějíček, Blaťák, Žižka, Řezníček - Bukarts, P. Holík, Kubiš - D. Šťastný, Chytil, Říčka - J. Ondráček, Honejsek, O. Veselý - Okál, Popelka, Ostřížek. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.

Karlovy Vary: Honzík - Sičák, M. Rohan, Baránek, Harant, Baldajev, Tomáš Dvořák, J. Tomeček - Mikulík, Gríger, T. Rachůnek - Davídek, Skuhravý, Vachovec - V. Tomeček, Stloukal, Harkabus - Flek, D. Kindl, O. Beránek. Trenéři: Tlačil a Antonik.

