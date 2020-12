Vítkovické bodové sucho trvá, Litvínov vyhrál v Karlových Varech

Kometa Brno vyhrála díky brance Martina Zaťoviče na ledě Vítkovic 1:0, Litvínov, Hradec Králové a České Budějovice a zaznamenaly dvoubodové výhry.

Kometa udeřila z přesilovky

Vítkovice do zápasu nastoupily i s testovaným obráncem Lukášem Douderou, ale opticky více ze hry měl v první části soupeř. První větší možnosti se však v silově vedené a urputné válce zrodily až ve druhé třetině, kterou odstartoval Holík ranou do tyče Svobodovy branky.

Pak Kometa udeřila z přesilovky, před kterou varoval domácí kouč Holaň. Hosté využili hned svou druhou početní výhodu, v níž Svoboda vyrazil Královu dělovku přímo na hůl neobsazeného Zaťoviče a ten už puk z brankoviště pohodlně doklepl do sítě.

Domácí pak zvýšili tempo a iniciativu a ještě ve druhé části mohli srovnat, jenže to by jeden z řady exbrněnských hráčů ve vítkovických službách Mallet nesměl ve 40. minutě mířit pouze do tyčky.

Vstup do třetího dějství patřil naopak Brnu, které znovu hrozilo při hře pět na čtyři. Svoboda ale několik nebezpečných situací dokázal pořešit.

Vítkovice se v závěru pokoušely vyrovnat, ale tři minuty před koncem je v nejméně vhodnou chvíli přibrzdil svým vyloučením Koch. Tak se domácí až necelou minutu před koncem řádné doby dostali k odvolání gólmana a Vejmelka ještě musel zasahovat po střelách Tršky a Hrušky, ale ani power play je ke gólu nedovedla.

Pod koučem Holaněm tak Vítkovičtí mají z devíti zápasů na kontě stále jen jedno tříbodové vítězství.

Připravujeme podrobnosti.

31. kolo hokejové extraligy:

HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka a nahrávky: 34. Zaťovič (F. Král, Mueller). Rozhodčí: Pešina, Šindel - Brejcha, Gerát. Vyloučení: 4:2, navíc Koch (Vítkovice) 10 min. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Vítkovice: Miroslav Svoboda - R. Polák, Štencel, P. Trška, Gewiese, L. Kovář, Koch, L. Doudera - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Dej, Marosz, M. Kalus - Mallet, Werbik, Dočekal - Fridrich, J. Mikyska, Schleiss. Trenér: Holaň.

Brno: Vejmelka - Mlčák, F. Král, O. Němec, Bartejs, Freibergs, Gulaši - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Schneider, Klepiš, Valský - Kusko, Brabenec, L. Horký - Bondra, F. Dvořák, Šoustal - Vincour. Trenér: L. Zábranský st.

HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov 2:3 v prodl. (0:0, 1:0, 1:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 26. Hladonik (Flek, D. Kaše), 60. Flek (D. Kaše, Koblasa) - 47. F. Lukeš (Štich, V. Hübl), 48. Jarůšek (Irving, Ščotka), 61. P. Zdráhal. Rozhodčí: Hradil, Horák - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, M. Rohan, Weinhold, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán, D. Mikyska - Flek, D. Kaše, Hladonik - Lauko, T. Mikúš, O. Beránek - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.

Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Balinskis, D. Kolář, Štich, Demel, Kudla - P. Zdráhal, P. Svoboda, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Fronk, M. Hanzl, Válek - M. Látal, Helt, Zygmunt. Trenér: Országh.

HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 2:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 32. Nahodil (Kolouch, Pekr), 40. Ostřížek (Olesz, Kolouch) - 22. Blain (Lev, Jergl), 43. Perret (Smoleňák, Cingel), rozhodující sam. nájezd Smoleňák. Rozhodčí: R. Svoboda, Pražák - Rampír, Malý. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - T. Černý, Švrček, Škůrek, Valenta, A. Rutar, Ondrušek - Bambula, J. Knotek, J. Káňa II - V. Tomeček, Ostřížek, Burian - Kucsera, Mácha, Olesz - Pekr, Nahodil, Kolouch. Trenéři: Moták a Tomajko.

Hradec Králové: Mazanec - Blain, Nedomlel, Pilař, F. Pavlík, Šalda, Jank, Čáp - Orsava, Koukal, Kevin Klíma - Jergl, V. Růžička ml., J. Sklenář - Smoleňák, Cingel, Perret - Lev, Morong, Zachar. Trenér: V. Růžička st.

Madeta Motor České Budějovice - HC Škoda Plzeň 4:3 v prodl. (0:0, 3:1, 0:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 35. M. Forman (Lytvynov), 36. Z. Doležal (D. Voženílek, Pýcha), 39. Plášil (Slováček), 61. M. Forman (Z. Doležal, Plášil) - 32. Stříteský (L. Kaňák, Kantner), 50. Kodýtek (Gulaš), 51. Rob (Stříteský, Frodl). Rozhodčí: Šír, Úlehla - Kajínek, Rožánek. Vyloučení: 3:2, navíc Kracík (Plzeň) 10 min. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy:

České Budějovice: Strmeň - Slováček, Vydarený, Plášil, Pýcha, Lytvynov, J. Suchánek - Adamský, Venkrbec, M. Forman - Z. Doležal, D. Voženílek, Karabáček - Jonák, Toman, Christov - Gilbert, Prokeš, Michnáč. Trenér: Prospal.

Plzeň: Frodl - Čerešňák, L. Kaňák, Stříteský, V. Lang, Vráblík, Kvasnička, M. Houdek - Gulaš, Kodýtek, P. Straka - Eberle, F. Suchý, Kantner - Pour, Kracík, Stach - Malát, Rob, Slanina. Trenér: Čihák.