Lídr prohrál s dvanáctou Boleslaví, Sparta neudržela ve šlágru vedení a Vítkovice vyškolily Chomutov

V úterý se hrálo 45. kolo hokejové extraligy. První Plzeň prohrála doma 1:4 s Mladou Boleslaví. Sparta neudržela jednobrankový náskok a padla s Kometou v prodloužení. Vítkovice porazily Chomutov 7:3, Třinec vyhrál nad Libercem 4:0 a Olomouc nestačila na Hradec. V prodloužení pak podlehl Litvínov Zlínu a Pardubice Jihlavě.

Praha - Pro jednoznačné vítězství si došli hokejisté Vítkovic, kteří na domácí půdě porazili Chomutov 7:3. První Plzeň klopýtla doma s Mladou Boleslaví, když prohrála 1:4. Kometa veze výhru za dva body z Prahy. I Zlín si nakonec dokráčel pro úspěch v prodloužení, ač Litvínov v poslední minutě základní hrací doby srovnal na 3:3. Prodlužovalo se i v Jihlavě, kde nakonec domácí zvítězili 3:2 nad Pardubicemi. Třinec porazil 4:0 Liberec. Gól nedala ani Olomouc v Hradci Králové a prohrála 0:3.

Plzeň doma poprvé nebodovala

Hokejisté Plzně vyšli ve 24. domácím vystoupení v sezoně poprvé bodově naprázdno. Bruslařský klub v boji o desítku pro play off zabral po dvou porážkách za sebou.

"Byl to náš den blbec. Musíme jít hned na další zápas. Prostě se dnes nic nepovedlo. Oni hráli dobře, především výborně bránili. Hráli tvrdě a dneska nás trochu řezali. My jsme to moc nezvládali," komentoval první domácí zápas bez bodu plzeňský útočník Jan Schleiss. "Dnes se to všechno sešlo. Mrzí nás to, ale asi už to někdy přijít muselo. Snad jsme si to před play off vybrali."

Po opatrném úvodu pomohla domácím do šance přesilová hra v osmé minutě, Moravčíkovu ránu od modré čáry ale zastavila branková konstrukce. Vzápětí udeřilo během početní výhody na druhé straně. Vyloučení za příliš mnoho hráčů na ledě potrestal po ideální přihrávce Klepiše zpoza branky Urban. Za chvíli při další přesilovce netrefil skákavý puk v gólové pozici Orsava. Rozjetí hosté těžili z nedisciplinovanosti Indiánů. Valský ale z mezikruží zamířil těsně vedle.

V úvodu prostřední části si Hollweg vyšlápl v pěstním souboji na předtím faulujícího Němečka. Při následné hře čtyři na čtyři po přečíslení dvou na jednoho zamířil po přihrávce Nahodila Orsava jen do levé tyče Svobodovy branky. Tříminutové oslabení poté domácí přečkali, ale v polovině utkání díky úspěšné teči Říhova nahození přidal druhý gól Středočechů Pabiška.

Indiáni dokázali rychle odpovědět, když Indrák zakončil svůj individuální průnik přesnou střelou mezi Růžičkovy betony a snížil na 1:2. Ve zbytku druhé třetiny domácí převzali iniciativu, Mertl však po tlaku v útočném pásmu neskóroval ani nadvakrát pokusem z bezprostřední blízkosti a ve 37. minutě během oslabení Růžička skvěle zlikvidoval Kratěnův průnik.

Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili ve snaze srovnat skóre sice aktivněji domácí, jejich otevřené obrany však nevyužil nebezpečně dorážející Orsava. Indiáni se neprosadili také z tradičně silné zbraně v podobě přesilovky a naopak při vyloučení Indráka ve 48. minutě dokázal Valský tečí tvrdé střely Orsavy od modré čáry zvýšit na 1:3. Snahu Západočechů o zvrat zlomila série nedovolených zákroků a ke korekci výsledku nepomohla ani dlouhá power play, kterou ukončil trefou do prázdné branky Dlapa.

Sparta ztratila zápas s Kometou

Hokejisté Komety Brna vyhráli na ledě Sparty 4:3 v prodloužení, když si 6,3 sekundy před koncem normální hrací doby vynutili zásluhou Martina Erata nastavení a po jeho patnácti vteřinách rozhodl druhým gólem v utkání Martin Nečas. Sparta, která měla v utkání drtinou střeleckou převahu, se díky zisku bodu posunula na 9. místo tabulky. Kometa je pátá.

"Určitě nás takový obrat posílí. Nikdo už asi nevěřil, že to tam padne. Včetně fanoušků. Šli jsme si zatím a je parádní, že jsme zápas nakonec otočili," prohlásil brněnský útočník Nečas.

Stejně jako v neděli měl úvod zápasu v O2 areně slavnostní ráz, Pražané tentokrát nevzdávali hold, ale loučili se svým bývalým obráncem Františkem Ptáčkem. Někdejší kapitán Sparty nastoupil na úvodní střídání a odehrál tak 1210. utkání v nejvyšší soutěži.

Vysoká výhra pro Vítkovice, konec vítězné série Liberce

Hokejisté Vítkovic porazili Chomutov 7:3 a radovali se poprvé po třech prohrách. Třemi body za gól a dvě asistence pomohl k úspěchu Ostravanů útočník Rostislav Olesz. Piráti, kteří po druhé třetině prohrávali už 1:5, počtvrté za sebou venku nebodovali.

Třinec vyhrál v Liberci poměrem 4:0, připsal si pátou výhru za sebou a upevnil si třetí místo v tabulce. Bílí Tygři naopak neuspěli poprvé po pěti vítězstvích v řadě a klesli ze sedmé na desátou pozici. Dvěma góly se blýskl slovenský útočník Vladimír Dravecký, brankář Šimon Hrubec vychytal počtvrté v sezoně čisté konto.

Na vítězství Hradce Králové se druhým čistým kontem v sezoně a zároveň v kariéře v nejvyšší soutěži podílel brankář Jaroslav Pavelka. Mountfield tak zabral po dvou porážkách, doma ale slavil výhru počtvrté za sebou. Trefami k tomu pomohli Roman Kukumberg, Jiří Šimánek a Jan Berger.

Jihlava zvítězila po obratu nad Pardubicemi 3:2 v prodloužení a radovala se ve vzájemném souboji s Dynamem na čtvrtý pokus z první výhry v sezoně. Dukla dala všechny tři branky v přesilových hrách. Nastavení vynutil trefou 92 sekund před koncem třetí třetiny Josef Skořepa a v čase 64:15 rozhodl Radek Hubáček.

Litvínov podlehl Zlínu 3:4 v prodloužení a připsal si dvanáctou porážku za sebou. Verva díky trefě Viktora Hübla v čase 59:52 na 3:3 poprvé po deseti zápasech bodovala. Nový šéf střídačky Litvínova Jiří Šlégr, který nahradil odvolaného trenéra Radima Rulíka, se na osmý pokus dočkal prvního zisku. Zlín ale ve čtvrté minutě nastavení rozhodl v přesilové hře díky brance Jiřího Ondráčka.

45. kolo hokejové extraligy:

HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 4. Indrák (Pour, Kvasnička) - 9. Urban (Klepiš, Kotvan), 30. L. Pabiška (J. Říha, Nahodil), 48. Valský (Orsava, Eminger), 58. Dlapa (Lenc, L. Pabiška). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Souček - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení 7:5, navíc Hollweg 5 min. a do konce utkání - Němeček 10 min. Využití: 0:2. Diváci: 6333.

Plzeň: M. Svoboda - Jones, Moravčík, J. Kindl, Kvasnička, Kaňák, D. Sklenička - Gulaš, Mertl, Kantner - T. Kubalík, Kratěna, Schleiss - Indrák, Kracík, Pour - Hollweg, Rubner, D. Kindl. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.

Mladá Boleslav: J. Růžička - J. Říha, Jan Hanzlík, Kotvan, Dlapa, Eminger, Němeček - Valský, Žejdl, Orsava - Pacovský, V. Němec, Klepiš - Lenc, Nahodil, L. Pabiška - P. Kousal, Urban, P. Musil. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

HC Vítkovice Ridera - Piráti Chomutov 7:3 (2:1, 3:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 1. Urbanec (Lev, Olesz), 13. Tybor (Baranka, Kucsera), 29. P. Zdráhal (Olesz, Bartošák), 33. Kolouch (P. Zdráhal), 34. O. Roman (Baranka), 52. Olesz (Trška, Hrbas), 59. T. Jáchym (Kurovský) - 8. Knot (Dietz), 41. Koblasa (Vondrka, Smejkal), 48. Sklenář (Flemming, Skokan). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 2:7, navíc Olesz (Vítkovice) 10 min. Využití: 3:1. Diváci: 5417.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Urbanec, Baranka, Hrbas, Trška, Výtisk - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, Szturc - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - Š. Stránský, T. Jáchym, Kurovský - Pytlík. Trenéři: Petr a Trnka.

Chomutov: Š. Lukeš - Valach, Grman, Flemming, Dietz, J. Mrázek, Knot, Szathmáry - Vondrka, Smejkal, Koblasa - Skokan, Sklenář, Lauko - V. Tomeček, Huml, Poletín - J. Havel, Šťovíček, A. Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.

HC Verva Litvínov - Aukro Berani Zlín 3:4 v prodl (0:1, 2:1, 1:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 36. M. Hanzl (J. Mikúš, Marek Růžička), 38. Gerhát (Jurčík), 60. V. Hübl (J. Mikúš, F. Lukeš) - 15. Fryšara (Illo), 32. Ferenc (Roberts Bukarts, Freibergs), 47. D. Šťastný (Nosek, Honejsek), 64. J. Ondráček (Kubiš). Rozhodčí: Kika, Hejduk - Pešek, V. Hanzlík. Vyloučení: 3:4, Baránek (Litvínov) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 2245.

Litvínov: Kantor - Iberer, Šesták, Gula, Kubát, Čutta, Baránek - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš, od 30. navíc L. Doudera - M. Hanzl, J. Mikúš, Marek Růžička - Jurčík, Gerhát, Trávníček - Havelka, Válek, Matoušek. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Nosek, Valenta, Žižka, Řezníček, Matějíček - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - Okál, Fořt, O. Veselý - Kubiš, Popelka, J. Ondráček - Illo, Fryšara, Klhůfek. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a Hrazdira.

HC Dukla Jihlava - HC Dynamo Pardubice 3:2 v prodl. (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 17. Stříteský (Čachotský, Dostálek), 59. Skořepa (Stříteský), 65. R. Hubáček (Diviš) - 24. Bojko (Trončinský, S. Treille), 37. M. Kaut (Tomášek). Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - Kis, Rampír. Vyloučení: 6:11, navíc Wishart, T. Svoboda (oba Pardubice) oba 10 min. Využití: 3:0. Diváci: 4183.

Jihlava: Kořenář - D. Kajínek, Suchánek, Bryhnisveen, J. Zdráhal, Stříteský, Půža, Váňa - Čachotský, A. Zeman, Dostálek - P. Straka, Skořepa, F. Seman - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Hamill, R. Hubáček, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Hrabal, Cardwell, Wishart, Holland, Mojžíš, Ščotka - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - T. Svoboda, Tomášek, S. Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - Bojko, Dušek, M. Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 13. Martin Růžička (O. Kovařčík, Cienciala), 31. Dravecký (J. Petružálek, Martin Růžička), 44. Martin Růžička (Linhart, Dravecký), 51. Mikulík (Chmielewski). Rozhodčí: Hribik, Pražák - Barvíř, Lhotský. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:2. Diváci: 4454.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Jánošík, Derner, Kolmann, Šmíd - Bakoš, P. Jelínek, L. Krenželok - J. Stránský, Bližňák, Ordoš - Lakatoš, Redenbach, Jašek - D. Špaček, Chrtek, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Třinec: Hrubec - M. Doudera, Krajíček, Roth, D. Musil, Adámek, Linhart - J. Petružálek, Mikulík, Chmielewski - Martin Růžička, Roman Vlach, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - Hrňa, Cienciala, O. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Kukumberg (Cingel, Graňák), 40. Šimánek (Kukumberg, M. Látal), 55. Berger (Zigo, Gregorc). Rozhodčí: Bejček, Hodek - Jindra (41. Lučan), Zíka. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 3883.

Hradec Králové: J. Pavelka - Zámorský, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Rosandič, Pláněk - Jaroslav Bednář, Džerinš, Cingel - Köhler, Dragoun, Červený - M. Látal, Kukumberg, Šimánek - Zigo, Berger, Vopelka - R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Olomouc: Falter - Škůrek, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, Jaroměřský, L. Galvas, J. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Skladaný, Strapáč, Burian - Jergl, Herman, Holec - Podlaha, B. Mráz, Ostřížek. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 3:4 v prodl. (0:1, 1:0, 2:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 26. P. Vrána (J. Mikuš, Jarůšek), 51. Černoch (T. Pavelka, Řepík), 53. Jarůšek - 7. Nečas (H. Zohorna, Mallet), 45. H. Zohorna (M. Erat), 60. M. Erat (Zaťovič, H. Zohorna), 61. Nečas (M. Erat). Rozhodčí: Fraňo, Šír - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 11.054.

Sparta: Aittokallio - Z. Michálek, Ďaloga, J. Mikuš, Kalina, Nedomlel, T. Pavelka, Švrček, Ptáček - Forman, Pech, Klimek - Řepík, P. Vrána, Buchtele - Jarůšek, Černoch, A. Kudrna - Uher, Rousek, Kumstát. Trenéři: F. Výborný, Rulík, J. Nedvěd a Janeček.

Brno: Čiliak - O. Němec, Krejčík, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec - M. Erat, P. Holík, Zaťovič - Haščák, J. Hruška, Vincour - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Vondráček, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Horáček.