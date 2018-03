Do semifinále lépe vkročil Třinec. Cienciala dvěma góly přispěl k výhře v Hradci Králové 4:1

před 53 minutami

Třinečtí Oceláři porazili na úvod semifinálové série Hradec Králové na jeho ledě 4:1. Dvě branky vstřelil David Cienciala. Hosty poslal do vedení už ve druhé minutě s přispěním nešťastné teče domácího Gregorce. Po polovině zápasu využil zaváhání obrany Polanský a do přestávky se podruhé trefil Cienciala. Za hosty ve třetí třetině snížil Pavlík. Do prázdné brány se ale v závěru zápasu trefil Doudera.

Hradec Králové - Hokejisté Třince vstoupili do semifinále play off extraligy vítězstvím na ledě Hradce Králové 4:1. Dvěma góly se o to zasloužil útočník David Cienciala, který v nedělním sedmém čtvrtfinále proti Pardubicím (8:1) zazářil sedmi asistencemi. Domácí nastoupili bez zraněného obránce Cibulskise, jehož nahradil v sestavě Pláněk. Ocelářům chyběl znovu kanonýr Martin Růžička, který se zranil v šestém čtvrtfinále v Liberci. Hned po 34 vteřinách putoval na trestnou lavici domácí Graňák a Třinec početní výhodu šťastným gólem využil. Ciencialův pokus z pravého kruhu srazil za Rybára nohou obránce Gregorc. Potom se Východočeši ubránili při trestu Vydareného, navíc v oslabení zahrozil obránce Pláněk. Oceláři byli i nadále nebezpeční a ve 14. minutě po kombinaci v útočném pásmu mohli zvýšit, ale po přihrávce Draveckého bek Krajíček zblízka minul. Rybára ještě v úvodním dějství dvakrát ohrozil Michal Kovařčík. V úvodu druhé třetiny po vyloučeních Marcinka a Rákose hrál Hradec Králové 58 vteřin přesilovou hru pět na tři a blízko vyrovnání byl Bednář, který si vyměnil puk s Koukalem, ale do jeho zakončení do odkryté branky skočil Matyáš. Ve 26. minutě vysunul Graňák z vlastního obranného pásma opět Bednáře, který z pravého kruhu trefil horní tyč. Další možnost nevyužil Kukumberg. Infografika Play-off přehledně: Třinec získal první vítězství, Plzeň v semifinále narazí na Kometu Mountfield se marně tlačil za vyrovnáním a ve 34. minutě znovu inkasoval. Svačina přenechal za levým kruhem puk Polanskému, který se trefil na Rybárovu lapačku o levou tyč. Za čtyři minuty udeřili Oceláři znovu. Ondřej Kovarčík po kombinaci s Krajíčkem ještě ztroskotal na hradeckém brankáři, ale dorážky už uspěl podruhé v utkání Cienciala. Ještě před druhou pauzou pomohla domácím tyč při šancích Rotha a také Ciencialy, který mohl dovršit hattrick. Do závěrečné třetiny místo Rybára nastoupil Pavelka. Mimo hru zůstal otřesený Koukal a naskočil Radovan Pavlík. Hradečtí se ale nevzdali. Kometa kvůli fanouškům opět na koberečku. Klub dostal jednu z nejvyšších pokut v extralize číst článek Bednář sice v šanci trefil jen Hrubcův levý beton, ale ve 46. minutě při signalizovaném vyloučení našel Graňák Radovana Pavlíka, který sebral při svém druhém střídání třineckému brankáři čisté konto. Hosté si ale bezpečný náskok udrželi, do velkých šancí už domácí tým nepustili a střelecké pokusy Hrubec kryl. Na druhé straně si poradil s Petružálkovou dorážkou Pavelka. Dlouhou power play domácích umocnila ještě souběžná vyloučení Marcinka a Musila, ale Hradec závěr nezdramatizoval ani v dvouminutové převaze šesti hráčů proti třem. Největší šanci nevyužil Džerinš. Výsledek ještě dovršil 24 vteřin před koncem do prázdné branky Doudera. Druhý duel série na čtyři vítězné se hraje v pátek od 16:20 opět na východě Čech. 1. zápas semifinále play off extraligy Mountfield Hradec Králové - HC Oceláři Třinec 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) Branky a nahrávky: 46. R. Pavlík (Graňák, Zigo) - 2. Cienciala (Krajíček, Polanský), 34. Polanský (Svačina, Matyáš), 38. Cienciala (Krajíček, O. Kovařčík), 60. M. Doudera. Rozhodčí: Hribik, Lacina - Brejcha, Zíka. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 6308. Stav série: 0:1. Hradec Králové: Rybár (41. J. Pavelka) - Zámorský, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Vydarený - Smoleňák, Koukal, Červený - Jaroslav Bednář, Džerinš, Cingel - Köhler, Dragoun, Berger - Vopelka, Kukumberg, Zigo - od 41. navíc R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec. Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Roth, Matyáš, Linhart - J. Petružálek, Marcinko, Rákos - Hrňa, Roman Vlach, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, Cienciala, M. Kovařčík - Kofroň. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

autoři: Sport, ČTK | před 53 minutami