Pardubice i přes prohru s Hradcem postupují přímo do play off, zaváhali totiž i soupeři

před 9 hodinami

Pardubice přes prohru 1:3 s Hradce Králové postoupily přímo do play off. Zlín bude hrát předkolo, stejně jako Liberec a Olomouc. Kometa porazila Litvínov 4:0. Vedení si Brňané vypracovali už v první třetině díky brankám Zohorny a Krejčíka. Sparta prohrála v Chomutově 2:4, i když ještě po dvou třetinách vedla.

Pardubice - Hokejisté Pardubic prohráli v 52. kole extraligy s Hradcem Králové 1:3. Domácí skórovali jako první, pak sice do 31. minuty třikrát inkasovali, ale i přesto udrželi šestou příčku a tím i přímý postup do čtvrtfinále, neboť trio pronásledovatelů Liberec, Olomouc a Zlín shodně prohrálo.

Pardubice si mohly případnou výhrou v základní hrací době zajistit místo přímo ve čtvrtfinále play off. Jakýkoliv jiný výsledek dával šanci soupeřům a Dynamo by se muselo začít ohlížet na ostatní zápasy.

Mezi nejlepší osmičkou vyzvou Pardubičtí Třinec. Mountfield bude čekat na soupeře z předkola, dnešní výhrou dorovnal bilanci východočeských derby v sezoně na 2:2 na zápasy.

Dynamo šlo do vedení v zápase v osmé minutě, když Trončinského nahození tečoval Rolinek. Vyrovnání měl na hokejce krátce nato Kukumberg, ale chybnou rozehrávku soupeře nepotrestal. Gólem skončila až v 15. minutě Smoleňákova dorážka, kterému pomohl i odraz od Čáslavovy brusle.

Důležitá pasáž přišla kolem poloviny zápasu. Ve 29. minutě se před branku natlačil Vopelka, položil si Kacetla a mezi betony zasunul kotouč do sítě. Podobnou příležitost poté nevyužil Poulíček, a tak ve 31. minutě tečující Zigo zvýšil na 3:1 pro Hradec. Možná poslední šanci na zvrat zahodil dvě minuty před koncem Treille.

Hokejisté Plzně porazili v závěrečném 52. kole extraligy Zlín 3:2 a vyhráli tak základní část se ziskem 107 bodů, což je nový klubový rekord. Utkání rozhodl gól Tomáše Vracovského v oslabení. Západočeši po utkání převzali Prezidentský pohár.

Vítkovice porazily v závěrečném 52. kole základní části extraligy Liberec 3:2 v prodloužení a uhájily tak čtvrté místo v tabulce. Ve čtvrtfinále se utkají s mistrovským Brnem. O výhře v utkání, ve kterém by s ohledem na ostatní výsledky domácím stačil i bod, rozhodl v 62. minutě Marek Hrbas. Liberec naopak těsně o jeden bod a vinou horších vzájemných zápasů s Pardubicemi nedosáhl na šesté místo a do play off vstoupí v předkole proti Spartě.

Chomutov porazil Spartu 4:2, přestože ještě po druhé třetině prohrával 1:2. Piráti si tak zajistili nejlepší výchozí pozici pro boje ve skupině o umístění, Pražané zůstali na desáté pozici a v předkole vyzvou obhájce stříbra Liberec.

Jihlava přehrála Olomouc a zvítězila 3:0. Třináctá Dukla se tak vzdálila poslednímu Litvínovu na sedm bodů, Hanáci naproti tomu při ztrátách svých konkurentů promarnili příležitost dosáhnout na šestou příčku a zajistit si tak přímý postup do čtvrtfinále. Místo toho je v předkole čeká Zlín. Dvakrát se v dresu vítězů prosadil útočník Wacey Rabbit, čisté konto vychytal díky 31 úspěšným zákrokům Jakub Škarek.

Hokejisté Komety Brno splnili roli favorita, když porazili poslední tým tabulky Litvínov 4:0. Obhájce titulu i přes výhru skončil pátý a čtvrtfinále play off začne na ledě Vítkovic.

Mladá Boleslav porazila Třinec 3:2 po samostatných nájezdech. Oceláři počtvrté za sebou prohráli, Středočeši naopak utnuli sérii pěti porážek. Před nejnižší návštěvou dosavadního průběhu sezony 1226 diváků vstřelil vítězný gól útočník Radan Lenc. Třinec skončil přes porážku třetí a ve čtvrtfinále play off se utká s Pardubicemi.

52. kolo hokejové extraligy:

HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. R. Zohorna (Horký, Štencel), 20. Krejčík (H. Zohorna, Nečas), 41. Mallet (P. Holík, Vincour), 45. Krejčík (Nečas, Mallet). Rozhodčí: Hejduk, Mrkva - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 7503.

Brno: Čiliak - O. Němec, Štencel, Krejčík, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka - Vincour, P. Holík, Zaťovič - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Vondráček, L. Čermák, Dočekal - P. Kratochvíl, R. Zohorna, Horký. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Horáček.

Litvínov: Petrásek - Sörvik, Iberer, Čutta, Šesták, Gula, Baránek, Doudera - Marek Růžička, J. Mikúš, J. Černý - M. Hanzl, Gerhát, Trávníček - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš - Matoušek, Válek, Jurčík. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.

Piráti Chomutov - HC Sparta Praha 4:2 (1:0, 0:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 2. Flemming, 46. Šťovíček (Hlava, Slovák), 52. Šťovíček (Lauko, Dietz), 59. Lauko (Vantuch) - 34. T. Voráček (Jarůšek, A. Kudrna), 37. Kropáček (Černoch). Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - Brejcha, Zíka. Vyloučení: 6:5, navíc Švrček (Sparta) 10 min. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 3825.

Chomutov: Š. Lukeš - Flemming, Dietz, Valach, Knot, Slovák, Szathmáry, J. Mrázek - Vondrka, V. Růžička ml., Sklenář - V. Tomeček, Skokan, Koblasa - Vantuch, Huml, Poletín - Hlava, Šťovíček, Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Sparta: Laco - T. Pavelka, Voráček, J. Mikuš, Jandus, Jeřábek, Švrček, Eliáš - Jarůšek, Klimek, A. Kudrna - Kumstát, Pšenička, Říčka - Uher, Černoch, Kropáček - O. Procházka, Komárek, Wojnar. Trenér: F. Výborný, Rulík, J. Nedvěd a Janeček.

HC Škoda Plzeň - Aukro Berani Zlín 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 19. T. Kubalík, 32. Stach (Kadlec, Moravčík), 39. Vracovský (Kratěna, D. Sklenička) - 19. Okál (Roberts Bukarts, Freibergs), 32. Okál (Roberts Bukarts, D. Šťastný). Rozhodčí: Bejček, Pražák - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 8:5. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 7307.

Plzeň: M. Svoboda - Kadlec, Moravčík, D. Sklenička, Kvasnička, Jones, J. Kindl - Indrák, Kratěna, Stach - T. Kubalík, Mertl, Kantner - D. Kindl, Kracík, Schleiss - Hollweg, Kodýtek, Vracovský - Pour. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Matějíček, Řezníček, Žižka, Valenta, Gazda - Okál, D. Šťastný, Roberts Bukarts - J. Ondráček, Fořt, Honejsek - Kubiš, Fryšara, O. Veselý - Klhůfek, Popelka, P. Sedláček. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

HC Dukla Jihlava - HC Olomouc 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 11. Rabbit (Hamill), 45. Rabbit z trest. střílení, 60. P. Straka (Stříteský, Šidlík). Rozhodčí: Pavlovič, M. Petružálek - Lhotský, Klouček. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 3978.

Jihlava: Škarek - Šidlík, Stříteský, Váňa, Suchánek, Kajínek, J. Zdráhal, Půža - Čachotský, A. Zeman, F. Seman - P. Straka, Skořepa, Jiránek - Rabbit, Hamill, Anděl - Žálčík, R. Hubáček, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Olomouc: Falter - Škůrek, Vyrůbalík, Jaroměřský, Ondrušek, J. Galvas, L. Galvas, Houdek - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Skladaný, Ostřížek, J. Káňa - Jergl, Mráz, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 8. Rolinek (Trončinský, Marosz) - 15. Smoleňák (Červený, Koukal), 29. Vopelka (Zigo, Zámorský), 31. Zigo (R. Pavlík, Gregorc). Rozhodčí: Šír, Kika - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 4:6. Bez využití: Diváci: 10.194 (vyprodáno).

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Wishart, Ščotka, Hrabal, Mojžíš - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - T. Svoboda, Tomášek, Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - Machala, Dušek, M. Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Hradec Králové: J. Pavelka - Cibulskis, Gregorc, Graňák, F. Pavlík, Vydarený, Pláněk, Zámorský - Smoleňák, Koukal, Červený - M. Látal, Kukumberg, Cingel - Köhler, Berger, Šimánek - Vopelka, Zigo, R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 21. Orsava (Valský, Žejdl), 59. Pacovský (Lenc, Klepiš), rozhodující sam. nájezd Lenc - 29. Polanský (Adamský), 57. Martin Růžička (Hrňa). Rozhodčí: Hribik, Úlehla - Kis, Rampír. Vyloučení: 5:7, navíc Jan Hanzlík (Mladá Boleslav) a Jank (Třinec) oba 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 1226.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Jan Hanzlík, J. Říha, Eminger, Němeček, Dlapa, Kotvan, Nedomlel - Valský, Žejdl, Orsava - Pacovský, Nahodil, Klepiš - L. Pabiška, V. Němec, Lenc - Flynn, Urban, P. Kousal. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Třinec: Hrubec - M. Doudera, D. Musil, Roth, Linhart, Jank, L. Kovář - Martin Růžička, Roman Vlach, J. Petružálek - Hrňa, Marcinko, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, Cienciala, Rákos. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec 3:2 v prodl. (1:2, 1:0, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 10. Olesz (Hrbas, Dej), 22. Szturc, 61. Hrbas - 2. Bulíř (Jánošík, M. Kvapil), 12. Bakoš (Filippi, Bulíř). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Ganger, V. Hanzlík. Vyloučení: 11:10, navíc Výtisk 10 min. a do konce utkání - Bakoš 10 min. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 7058.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Baranka, Hrbas, Trška, Výtisk - Dej, Lev, Olesz - Tybor, Roman, D. Květoň - Szturc, Mahbod, Bartovič - P. Zdráhal, S. Stránský, Kurovský. Treméři: Petr a Trnka.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Šmíd, Maier, Jánošík, Derner - Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Bulíř, Filippi, M. Kvapil - Bakoš, Redenbach, Ordoš - Jašek, Bližňák, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.