Extraliga má nového lídra. Vedení se ujímá Kometa, která porazila Plzeň

Hokejisté Komety Brno porazili v předehrávce 12. kola extraligy Plzeň 3:1 a po sedmé výhře z posledních osmi zápasů se posunuli do čela tabulky o tři body před Třinec.

Pátá Plzeň venku podruhé za sebou nebodovala. Brňané sice prohrávali po brance Tomáše Mertla, ale vyrovnal obránce Ondřej Němec a v 21. minutě otočil skóre Martin Zaťovič. Výsledek ještě pojistil v závěrečné power play Jakub Lev. V jedenáctém utkání v sezoně vyšel poprvé gólově naprázdno plzeňský kanonýr Milan Gulaš a nevylepšil svůj rekord základní části samostatné české extraligy.

V dresu Komety si odbyl premiéru útočník Vladimír Svačina, který přišel z prvoligové Poruby. Za Plzeň nastoupil poprvé obránce Tomáš Voráček, který hostuje z pražské Sparty.

První možnost měl ve čtvrté minutě hostující Vlach, který zachytil rozehrávku Ondřeje Němce, ale jeho pokusu z levého kruhu chyběla přesnost. V čase 6:23 se hosté ujali vedení, když po kombinaci s Gulašem snadno skóroval Mertl. S osmi góly se osamostatnil na druhém místě tabulky střelců za Gulašem (13 gólů).

Kometa bleskově za 26 sekund vyrovnala. Holík vyslal do úniku Ondřeje Němce, který si před Frodlem stihl přehodit puk na bekhend a zakončit do odkryté branky. Vrátit hostům vedení mohl ve 13. minutě Vlach, který ujel po přihrávce Eberleho, ale blafákem do forhendu na Vejmelku nevyzrál.

Po 43 vteřinách druhé části otočil stav Zaťovič, který proměnil ideální Holíkovu přihrávku v přečíslení. Ve 23. minutě měl domácí kapitán další šanci, ale tentokrát Frodla nepřekonal.

Kometa držela těsný náskok i díky Vejmelkovi, který v úvodu třetí třetiny vyřešil závar před svou brankou. V 50. minutě měl jít pykat za zákrok na Gulaše Kucsera, ale plzeňský kapitán trest sportovně zrušil.

Plzeň se dočkala přesilovky vzápětí po Lvově faulu, ale nevyužila ji. Výsledek dovršil 15 sekund před koncem do prázdné branky Lev. Tři body za gól a dvě asistence si připsal Ondřej Němec.

Předehrávka 12. kola hokejové extraligy:

HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 7. O. Němec (P. Holík, Zaťovič), 21. Zaťovič (P. Holík, O. Němec), 60. Lev (O. Němec) - 7. Mertl (Gulaš). Rozhodčí: Mrkva, Smetana - Seewald (oba Rak.), Lederer. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 7524.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Svozil, Pyrochta, Gulaši, Bartejs, Štencel, Malec - Kucsera, P. Holík, Zaťovič - L. Horký, Plekanec, Plášek - Lev, J. Hruška, Orsava - Jenyš, Kusko, Svačina. Trenéři: Fiala, Horáček, Pokorný a Oslizlo.

Plzeň: D. Frodl - Vráblík, Moravčík, Čerešňák, M. Houdek, L. Kaňák, Budík, T. Voráček - Gulaš, Mertl, P. Straka - Eberle, Roman Vlach, V. Němec - Indrák, Kodýtek, Pour - Kantner, Rob, Matiášek. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.