Jágr odstoupil, Kladno od Plzně schytalo osm gólů. Pěti body zazářil bek Čerešňák

Francie do Beninu vrátí vzácné artefakty, které získala na africkém území v období kolonizace. Podle tiskových agentur to oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron na francouzsko-africkém summitu ve městě Montpellier.

Celkem 26 uměleckých předmětů pochází z královských paláců v Abomey, které bývalo hlavním městem Dahomejského království. UNESCO paláce od té doby zapsalo na seznam světového dědictví v Africe. Artefakty mají být vrácené na konci října za přítomnosti beninského prezidenta Patricea Talona. Podle agentury AP jde o královské trůny, obřadní oltáře a sochy, které jsou momentálně v pařížském muzeu Quai Branly.

Macron uvedl, že mladí Afričané získají díky navrácení uměleckých děl přístup ke své vlastní kultuře. "Musíme k sobě být upřímní. Došlo ke koloniálnímu drancování, to je naprostá pravda," řekl šéf Elysejského paláce na africko-francouzském shromáždění. Připomněl, že Francie již poslala některé artefakty do Beninu a Senegalu a plánuje navrácení dalšího umění do Pobřeží slonoviny.

Zpráva francouzského historika Bénédictea Savoye a senegalského ekonoma Felwinea Starra z roku 2018 doporučila plošné navracení kulturních artefaktů odvezených z Afriky. Savoye a Starr, kteří analýzu zpracovali na žádost Macrona, v textu uvedli, že z Afriky bylo zcizeno až 90 procent místního umění. Jen v muzeu Quai Branly identifikovali 46.000 předmětů, které by se podle nich měly vrátit na černý kontinent. Muzeum má ve své sbírce asi afrických 70.000 artefaktů.