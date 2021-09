Hnus, šílenost, cirkus. Fanoušky rozlítila reklama, bez ní by je hokej vyšel draho

Extraliga letos poběží podle nových pravidel, která světový hokej ladil spolu s NHL. V případě reklam však česká soutěž zůstává daleko za tou zámořskou. A třeba led Pardubic ukázal, že jde stále o ožehavé téma.

Došlo k tak trochu paradoxní situaci. Pardubické Dynamo před startem nejvyšší ligy ukázalo fanouškům ledovou plochu svého stadionu. Pochopitelně i s logy sponzorů. Nebýt jich, klubu by hrozil sestup. Takto ale patří k adeptům na semifinále.

Přípravy na pátek 10. září, kdy vstoupíme do nové sezony 🔜 @telhcz, jsou v plném proudu! Ledová plocha je již připravena. ✅ pic.twitter.com/aFOasDvdGd — HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) September 5, 2021

Pohled na hřiště však fanoušky podráždil. Viděli reklamu na všech pěti kruzích, ve středním pásmu, u modrých čar… Zkrátka všude. Reakce proto byly ostré. Posuďte sami:

"To je hnus."

"Krásný vizuální smog, jak se patří."

"Hnusné omalovánky."

"Šílenost, jako vždy. Snad jednou toto reklamní peklo z ledu zmizí."

"Je to ještě hnusnější a výraznější, než to bylo. A já myslel, že jsem si koupil permici na hokej a ne na nějaký cirkusový nebo disco vystoupení."

Část diskutujících však připomněla, že bez "pomalovaného" ledu by Dynamo prosperovalo jen těžko. Vlastně nejde o nic nového. Čistý led nebyl v Pardubicích ani v dobách úspěšného generálního manažera Zbyňka Kusého. Ten kdysi prozradil, že odstranění log z útočných třetin by klubovou kasu připravilo o 20 milionů korun.

Pro představu - Karlovy Vary v předminulé sezoně rozdaly na platech 30 milionů, Pardubice v uplynulém ročníku mezi 50 a 60 miliony.

Výdělky z "pomalovaného" hřiště tedy nejsou zanedbatelné. Málokdo si může dovolit je oželet. Jedním z takových klubů je Třinec, ale za ním stojí bohatý mecenáš - tamní železárny.

Ani Oceláři navíc nemají zcela čistý led. Nemůžou. Reklamy jsou vidět za brankami a ve středovém kruhu, kde určuje pravidla extraliga.

Samozřejmostí jsou pak loga sponzorů na dresech, což je další noční můra mnoha fanoušků. V posledních letech však dochází k jisté kultivaci. Například uniforma české reprezentace na přípravných turnajích má hned několik reklam, ale bez barevného podkladu, což celkový dojem zlepšuje.

Extraligové kluby jdou stejnou cestou. Třeba na červeném dresu Třince jsou loga sponzorů v bílém provedení. Nenarušují klubové barvy. Žádná zelená, žlutá nebo fialová jako podklad. Ne všechny firmy, které si drahé místo na uniformě platí, ale ustoupí. Logicky chtějí být co nejviditelnější.

Tak jako tak reklama nezmizí. Ani z dresů, ani z ledu.

"Kluby jsou na příjmech z reklamy závislé, reklama u nich tvoří 60 až 65 procent příjmů," řekla Jana Obermajerová, ředitelka společnosti BPA, která pro českou extraligu zajišťuje marketing. "Naopak v NHL je dominantní příjem ze vstupného."

Díky tomu může zámořská liga s reklamami šetřit (od zcela čistých dresů ale ustoupila). Aby tomu tak bylo i v Česku, museli by diváci koukat na levné juniory. Nebo si hodně připlatit.

"U nás v Česku se chodí na hokej za peníze, které jsou nesrovnatelné se světem. Nemůžeme si dovolit dostat ceny na takovou úroveň, kdy by nám to z 50 nebo 60 procent zaplatilo náklady," prohlásil generální manažer Liberce Ctibor Jech. "A aby se tak stalo se současnými cenami na extraligu, muselo by chodit 20, pomalu 30 tisíc diváků."