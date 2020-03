Extraliga a první liga bude pokračovat s návštěvou 100 diváků

Soutěže řízené Českým hokejem včetně extraligy i první ligy budou pokračovat podle rozpisu s maximální návštěvou do 100 diváků.

Oznámil to prezident ČSLH Tomáš Král po dnešním jednání s vedením soutěží. V rozehraném play off obou nejvyšších soutěží by se mělo odehrát minimálně předkolo a o dalším postupu budou jednat na svazu zástupci extraligy i první ligy ve středu.

Související Prvními vítězi v play off jsou hokejisté Olomouce a Hradce Králové Infografika

Zástupci českého hokeje na mimořádném jednání reagovali na to, že stát kvůli epidemii koronaviru zakázal do odvolání veškeré sportovní akce s účastí přesahující sto osob. Opatření vstoupí v platnost dnes v 18 hodin.

V extralize se dnes hrají duely druhého předkola extraligy mezi Olomoucí a Zlínem a Hradcem Králové a Karlovými Vary. V první lize se hrají druhé duely předkola Poruba - Jihlava a Slavia - Třebíč.

Aktualizujeme.